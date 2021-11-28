17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию

Люди часто имеют дело с домашними животными — даже если у вас нет собственного питомца, наверняка вы сталкиваетесь с собачками, которых выводят на прогулку. А вот более необычная живность встречается гораздо реже, и тем ценнее моменты, когда зверьки решают сами пойти на контакт и показаться человеку, оказавшись в самом неожиданном месте! Вот несколько любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию и немало удивили этим окружающих.

Проснулись в съёмной квартире и увидели за окном енота