17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию

630
18
Да, такие необычные гости — неплохой способ побыть поближе к природе!
Люди часто имеют дело с домашними животными — даже если у вас нет собственного питомца, наверняка вы сталкиваетесь с собачками, которых выводят на прогулку. А вот более необычная живность встречается гораздо реже, и тем ценнее моменты, когда зверьки решают сами пойти на контакт и показаться человеку, оказавшись в самом неожиданном месте! Вот несколько любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию и немало удивили этим окружающих.
Проснулись в съёмной квартире и увидели за окном енота
×
×
Не самое очевидное место для креветок
Вот такая крохотная лягушка сегодня дала мне пять (точнее, четыре)
Когда просто захотел водички
Моя мама устроила жилище для бездомного кота с их района
Это не совсем тот кот, которого она ожидала.
Посмотрел в окно и увидел птицу, которая разглядывает комнату
Этот дружок каждый день приходит сюда, чтобы переночевать. Я назвал его Ринго
Моя мама и олень неожиданно стали лучшими друзьями
Эта птица похожа на павлина, который пытается сойти за своего в курятнике
Брутальная белка на нашем балконе
Мы с папой путешествовали по Канаде
И вот, кто пришёл к нам поздороваться.
Кому нужны пейзажи, если пришёл бурундук
Обнаружил лягушку в гараже
Иногда мне кажется, что белки в моём дворе просто надо мной смеются
Мотылёк сидел на моей руке ровно столько, чтобы сделать хорошее фото
В гостиную прилетела малиновка и приземлилась на папин ботинок
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка открыла секрет того, что хранила её бабушка в своём украшении
- 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах
- Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам
- 16 забавных и трогательных фотографий с участием собак
- Девушка сделала забавное селфи с тюленем на падлборде
33
Понравилось33
Новости партнёров