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17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию

17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию (18 фото)

Автор:
28 ноября 2021 09:20
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   люди   милота   подборка   природа   фото   
630
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Да, такие необычные гости — неплохой способ побыть поближе к природе!

Люди часто имеют дело с домашними животными — даже если у вас нет собственного питомца, наверняка вы сталкиваетесь с собачками, которых выводят на прогулку. А вот более необычная живность встречается гораздо реже, и тем ценнее моменты, когда зверьки решают сами пойти на контакт и показаться человеку, оказавшись в самом неожиданном месте! Вот несколько любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию и немало удивили этим окружающих.


Проснулись в съёмной квартире и увидели за окном енота

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Не самое очевидное место для креветок


Вот такая крохотная лягушка сегодня дала мне пять (точнее, четыре)

Когда просто захотел водички

Моя мама устроила жилище для бездомного кота с их района

Это не совсем тот кот, которого она ожидала.

Посмотрел в окно и увидел птицу, которая разглядывает комнату

Этот дружок каждый день приходит сюда, чтобы переночевать. Я назвал его Ринго

Моя мама и олень неожиданно стали лучшими друзьями

Эта птица похожа на павлина, который пытается сойти за своего в курятнике

Брутальная белка на нашем балконе

Мы с папой путешествовали по Канаде

И вот, кто пришёл к нам поздороваться.

Кому нужны пейзажи, если пришёл бурундук

Обнаружил лягушку в гараже

Иногда мне кажется, что белки в моём дворе просто надо мной смеются

Мотылёк сидел на моей руке ровно столько, чтобы сделать хорошее фото

В гостиную прилетела малиновка и приземлилась на папин ботинок

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Метки: в мире   животные   люди   милота   подборка   природа   фото   
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