Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Грузией

В Тбилиси же это решение посчитали провокацией.
Президент России Владимир Путин снял запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию. Ограничения, действовавшие с июля 2019 года из-за протестов в принимающей стране, теперь считаются утратившими силу. В Минтрансе заявили, что с 15 мая, когда указ вступит в силу, отечественные самолёты российских авиакомпаний будут еженедельно совершать в Тбилиси по 7 прямых рейсов туда и обратно. Отмечается, что после публикации указа, в российском МИДе сообщили, что отменяют для граждан России рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию.
Также стало известно, что президент подписал указ, отменяющий визы для граждан Грузии. Теперь, чтобы попасть в Россию, им достаточно предъявить паспорт. При этом грузинам, желающим остаться в России более чем на 90 дней, придётся оформлять рабочую или студенческую визу.
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что депутаты поддерживают решение Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией, поскольку от этого выиграют все — и российские авиакомпании с туроператорами, и, разумеется, грузинский турбизнес.
Грузины просили это сделать с самого начала, давно, как только закрыли. Грузины очень просили этого не делать. Для них это поток туристов, и экономически это будет воспринято в Грузии очень положительно – такое решение
Странно, но на соответствующий указ последовала мгновенная и негативная реакция Тбилиси. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения "очередной российской провокацией". Она заявила, что это неприемлемо, пока Россия "оккупирует нашу территорию".
Отметим, что возмущение госпожи Зурабишвили звучат довольно странно, если учитывать, что в Грузии ещё в 2012 году ввели для россиян безвизовый режим. Тем временем РИАН сообщает, что российские авиакомпании уже ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что не понимает, в чём заключается российская провокация в связи с отменой виз. По его словам, Россия просто решила открыть для себя границы.
Что значит провокация? Мы даем возможности, открываем для себя границы. Какая это провокация? Это наша добрая воля
А Зурабишвили тем временем собирается созвать Совбез, чтобы обсудить вопрос о введении для россиян трёхмесячных виз. Сейчас гражданин России может беспрепятственно находиться в Грузии в течение 365 дней. При этом в Минэкономики Грузии уже сообщили, что разрешат прямые полёты не попавших под санкции российских авиакомпаний после получения уведомления от Москвы.
Источник:
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Политика кнута и пряника - эффективная вещь.
А должность президента Грузии, как и Германии - чисто номинальная. Молоть можно любую чушь - все равно ничего сделать не может.
В чем проблема-то?
Они и так под колоссальным прессом Запада еле держаться.
Это риторика не для нас, она направлена в сторону Запада. Это называется "политика"