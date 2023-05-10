Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Грузией

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что не понимает, в чём заключается российская провокация в связи с отменой виз. По его словам, Россия просто решила открыть для себя границы.





Что значит провокация? Мы даем возможности, открываем для себя границы. Какая это провокация? Это наша добрая воля



А Зурабишвили тем временем собирается созвать Совбез, чтобы обсудить вопрос о введении для россиян трёхмесячных виз. Сейчас гражданин России может беспрепятственно находиться в Грузии в течение 365 дней. При этом в Минэкономики Грузии уже сообщили, что разрешат прямые полёты не попавших под санкции российских авиакомпаний после получения уведомления от Москвы.