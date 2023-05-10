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Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Грузией

Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Грузией

Автор:
10 мая 2023 15:07
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   авиасообщение   безвизовый режим   грузия   туризм   указ   
1494
4

В Тбилиси же это решение посчитали провокацией.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию. Ограничения, действовавшие с июля 2019 года из-за протестов в принимающей стране, теперь считаются утратившими силу. В Минтрансе заявили, что с 15 мая, когда указ вступит в силу, отечественные самолёты российских авиакомпаний будут еженедельно совершать в Тбилиси по 7 прямых рейсов туда и обратно. Отмечается, что после публикации указа, в российском МИДе сообщили, что отменяют для граждан России рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию.


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Также стало известно, что президент подписал указ, отменяющий визы для граждан Грузии. Теперь, чтобы попасть в Россию, им достаточно предъявить паспорт. При этом грузинам, желающим остаться в России более чем на 90 дней, придётся оформлять рабочую или студенческую визу.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что депутаты поддерживают решение Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией, поскольку от этого выиграют все — и российские авиакомпании с туроператорами, и, разумеется, грузинский турбизнес.


Грузины просили это сделать с самого начала, давно, как только закрыли. Грузины очень просили этого не делать. Для них это поток туристов, и экономически это будет воспринято в Грузии очень положительно – такое решение

Странно, но на соответствующий указ последовала мгновенная и негативная реакция Тбилиси. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала упразднение визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения "очередной российской провокацией". Она заявила, что это неприемлемо, пока Россия "оккупирует нашу территорию".

Отметим, что возмущение госпожи Зурабишвили звучат довольно странно, если учитывать, что в Грузии ещё в 2012 году ввели для россиян безвизовый режим. Тем временем РИАН сообщает, что российские авиакомпании уже ведут подготовку к возобновлению полётов в Грузию.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что не понимает, в чём заключается российская провокация в связи с отменой виз. По его словам, Россия просто решила открыть для себя границы.


Что значит провокация? Мы даем возможности, открываем для себя границы. Какая это провокация? Это наша добрая воля


А Зурабишвили тем временем собирается созвать Совбез, чтобы обсудить вопрос о введении для россиян трёхмесячных виз. Сейчас гражданин России может беспрепятственно находиться в Грузии в течение 365 дней. При этом в Минэкономики Грузии уже сообщили, что разрешат прямые полёты не попавших под санкции российских авиакомпаний после получения уведомления от Москвы.

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Метки: Россия   авиасообщение   безвизовый режим   грузия   туризм   указ   
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11  комментариев
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31k
albedo 57 минут назад
Не стала Грузия вводить санкций против России - получила небольшой шаг навстречу.
Политика кнута и пряника - эффективная вещь.

А должность президента Грузии, как и Германии - чисто номинальная. Молоть можно любую чушь - все равно ничего сделать не может.
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0
Penis Canis 14 минут назад
да какая там провокация?.. легкий троллинг
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8k
SuperTroll 20 минут назад
Пускай прозападный носороги забирают к себе полупокеров, теперь грузовыми самолетами)) Все быстрей, чем на границе врехнего ларса))
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
То есть, теперь испуганные креаклы смогут не только на самокате туда попасть?
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46k
turyst 38 минут назад
Хм... Ну не устраивает тебя, что твои граждане могут без российской визы, в Россию ехать, так введи у себя, для своих граждан, "выездную визу" и давай ее тому, кому хочешь.

В чем проблема-то?
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12k
Андрей А 41 минуту назад
Все эти марионеточные наместники бывших союзных республик будут до последнего дупу рвать в угоду западным хозяевам. Им пох на благополучие собственного народа и тем более дружеские отношения с Россией.
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2k
Pioner76 49 минут назад
Даааа. Курносые тоже под дудку янки пляшет.
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2k
Lexx 57 минут назад
Видать мало в 2008 огребли, хотят продолжения? Любимое НАТО им тогда офигенно помогло.
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5k
satra 58 минут назад
А что она может сказать, "спасибо"?
Они и так под колоссальным прессом Запада еле держаться.
Это риторика не для нас, она направлена в сторону Запада. Это называется "политика"
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5
Татьяна Час назад
Так в Грузии, вроде, до сих пор колбасятся от русофобии. Или уже нет?..
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10k
Copycat Час назад
Провокацией чего? мира?
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