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Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ

Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ

Автор:
09 марта 2023 08:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Верхний Ларс   Россия   видео   въезд в Россию   граница   грузия   политика   пропускной пункт   
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На фоне протестов в Грузии появилось много желающих покинуть страну и вернуться в родные пенаты. На пропускном пункте "Верхний Ларс" теперь многолюдно - россияне потянулись домой.

С началом СВО Грузия стала одной из самых востребованных стран для экспатов. На пропускном погрнаничном пункте "Верхний Ларс" много месяцев наблюдался ажиотаж: количество желающих въехать в страну зашкаливало. В очередях приходилось стоять сутками, и прямо там люди продавали авто и избавлялись от лишнего имущества, чтобы налегке уехать в новую жизнь.


Недавно в Грузии ситуация накалилась настолько, что уехавшие от мобилизации сочли за лучшее вернуться домой, в Россию. На том же самом пропускном пункте "Верхний Ларс" снова очереди, только теперь в обратном направлении.


В СМИ появились видео того, как выглядит ПП в эти дни.



Очевидцы рассказывают, что помимо авто с российскими номерами, в очереди стоят грузинские машины. Автомобилисты в специальных чатах интересуются, есть ли на дорогах в РФ гололёд, где можно обменять валюту, делятся впечатлениями об очередях и т.д.


Протесты в Грузии начались 7 марта после того, как парламент страны в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Согласно нему, в Грузии создадут реестр неправительственных организация и СМИ с заграничным финансированием. Недовольные законом потребовали его отзыва и вышли на улицы больших городов. В Тбилиси начались столкновения манифестантов с полицией. Ситуация остается напряженной.

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Метки: Ynews   Верхний Ларс   Россия   видео   въезд в Россию   граница   грузия   политика   пропускной пункт   
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17  комментариев
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1k
Alex 49 минут назад
Процитирую одного человека: "Это какая же бестолковая жизнь у людей, если они не знают где их Родина и дом".
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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5k
Frank Borman 8 минут назад
Крысы возвращаются на корабль. Корабль не утонул, так что можно ехать обратно. В Грузии конечно демократия, но кушать то хочется.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−1
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−19
37k
Александр 17 минут назад
Нужно с нашей стороны сразу пункт военкомата организовать, так будет справедливо к возвращенцам.
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
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724
GoInDown Полчаса назад
Там на КПП сидит Пригожин.
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7k
Алексей 40 минут назад
Тем временем таможенники...
Тем временем таможенники...Посмотреть
Тем временем таможенники...
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7k
rutt 44 минуты назад
Ну и зачем они тут, только воздух стал чище, а они уже обратно ломяться. Когда Казахстанских переезжантов ждать?
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22k
ЦСКА 46 минут назад
Алина, если вам ехать из Грузии в Россию на легковушке, зимней резины и цепей будет не достаточно! Прихватите пеньковую веревку и мыло...
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29k
Владимир 47 минут назад
Это уже капец смешно.
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2k
RaiJu 48 минут назад
Военкомат должен стоять там, и раздавать повестки. :)
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