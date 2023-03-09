Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ

На фоне протестов в Грузии появилось много желающих покинуть страну и вернуться в родные пенаты. На пропускном пункте "Верхний Ларс" теперь многолюдно - россияне потянулись домой.
С началом СВО Грузия стала одной из самых востребованных стран для экспатов. На пропускном погрнаничном пункте "Верхний Ларс" много месяцев наблюдался ажиотаж: количество желающих въехать в страну зашкаливало. В очередях приходилось стоять сутками, и прямо там люди продавали авто и избавлялись от лишнего имущества, чтобы налегке уехать в новую жизнь.
Недавно в Грузии ситуация накалилась настолько, что уехавшие от мобилизации сочли за лучшее вернуться домой, в Россию. На том же самом пропускном пункте "Верхний Ларс" снова очереди, только теперь в обратном направлении.
В СМИ появились видео того, как выглядит ПП в эти дни.
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Очевидцы рассказывают, что помимо авто с российскими номерами, в очереди стоят грузинские машины. Автомобилисты в специальных чатах интересуются, есть ли на дорогах в РФ гололёд, где можно обменять валюту, делятся впечатлениями об очередях и т.д.
Протесты в Грузии начались 7 марта после того, как парламент страны в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Согласно нему, в Грузии создадут реестр неправительственных организация и СМИ с заграничным финансированием. Недовольные законом потребовали его отзыва и вышли на улицы больших городов. В Тбилиси начались столкновения манифестантов с полицией. Ситуация остается напряженной.
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