Обратный штурм: на пропускном пункте в Грузии образовалась пробка из желающих въехать в РФ

С началом СВО Грузия стала одной из самых востребованных стран для экспатов. На пропускном погрнаничном пункте "Верхний Ларс" много месяцев наблюдался ажиотаж: количество желающих въехать в страну зашкаливало. В очередях приходилось стоять сутками, и прямо там люди продавали авто и избавлялись от лишнего имущества, чтобы налегке уехать в новую жизнь.





Недавно в Грузии ситуация накалилась настолько, что уехавшие от мобилизации сочли за лучшее вернуться домой, в Россию. На том же самом пропускном пункте "Верхний Ларс" снова очереди, только теперь в обратном направлении.



