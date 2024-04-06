Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Известно, что через несколько дней после теракта спецслужбы Турции провели рейд, в ходе которого задержали несколько сторонников запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Ими оказались 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С. Киргизка была помощницей Фазильджона, который под кодовым именем Абу Исмаил должен был устроить террористический акт в Турции. Его арестовали, а его подельницу депортировали на родину.