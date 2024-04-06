Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

В МИДе среднеазиатской республики пообещали подготовить симметричный ответ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый въезд в страну для граждан Таджикистана.
"Было решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со ст. 18 закона об иностранцах и международной защите № 6458", — говорится в указе.
В Турции не стали называть причины такого решения. Но его связывают с недавним террористическим актом в подмосковном "Крокусе Сити Холле". В ходе расследования трагедии в Красногорске выяснилось, что двое из четверых террористов незадолго до нападения на концертный зал приехали из Стамбула. В Турции успели побывать Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января и вернулся в Москву на одном самолёте с Фаридуни 2 марта.
Известно, что через несколько дней после теракта спецслужбы Турции провели рейд, в ходе которого задержали несколько сторонников запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Ими оказались 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С. Киргизка была помощницей Фазильджона, который под кодовым именем Абу Исмаил должен был устроить террористический акт в Турции. Его арестовали, а его подельницу депортировали на родину.
Тем временем в Душанбе пообещали ответными мерами в отношении Турции. В таджикском МИДе заявили, что не получали уведомлений от Турции о приостановке безвизового режима, хотя Стамбул, согласно международной практике, должен был уведомить о своём решении заранее. Отмечается, что Таджикистан теперь намерен принят ответные меры в отношении Турции.
"Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — заявили в МИДе Таджикистана
Источник:
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Жаль, у нас такое же решение никто не решится принять.
Так для общего понимая темы https://katehon.com/ru/article/seryy-volk-vozvrashchaetsya-v-srednyuyu-aziyu-ambicii-turcii-v-regione?page=13https://katehon.com/ru/article/seryy-volk-vozvrashchaetsya-v-srednyuyu-aziyu-ambicii-turcii-v-regione?page=13
угроза теракта?
кому они нафик сдались
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тебе же всё написАли:
«"Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", заявили в МИДе Таджикистана»