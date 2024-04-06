FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7826 постов • 3099 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Автор:
06 апреля 2024 21:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Турция   Эрдоган   безвизовый режим   таджикистан   террористический акт   указ   
2509
4

В МИДе среднеазиатской республики пообещали подготовить симметричный ответ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый въезд в страну для граждан Таджикистана.


"Было решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со ст. 18 закона об иностранцах и международной защите № 6458", — говорится в указе.

В Турции не стали называть причины такого решения. Но его связывают с недавним террористическим актом в подмосковном "Крокусе Сити Холле". В ходе расследования трагедии в Красногорске выяснилось, что двое из четверых террористов незадолго до нападения на концертный зал приехали из Стамбула. В Турции успели побывать Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января и вернулся в Москву на одном самолёте с Фаридуни 2 марта.

Известно, что через несколько дней после теракта спецслужбы Турции провели рейд, в ходе которого задержали несколько сторонников запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Ими оказались 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С. Киргизка была помощницей Фазильджона, который под кодовым именем Абу Исмаил должен был устроить террористический акт в Турции. Его арестовали, а его подельницу депортировали на родину.

Тем временем в Душанбе пообещали ответными мерами в отношении Турции. В таджикском МИДе заявили, что не получали уведомлений от Турции о приостановке безвизового режима, хотя Стамбул, согласно международной практике, должен был уведомить о своём решении заранее. Отмечается, что Таджикистан теперь намерен принят ответные меры в отношении Турции.


"Таджикистан в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", — заявили в МИДе Таджикистана


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Турция   Эрдоган   безвизовый режим   таджикистан   террористический акт   указ   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Kucher Час назад
А турки, видимо, прям рвутся в Душанбе
прям кушать не могут, так хотят в Таджикистан съездить.
Жаль, у нас такое же решение никто не решится принять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
21k
Robin Hood 2 минуты назад
У кандома с усиками, тот который "маде ин индейка" неплохой такой педерастический пантюркитский аппетит. По которому он и мутит бывших республиках СССР мусульманского толка. А потом типа обижается, разыгрывая "отчпоканную невинность".
Так для общего понимая темы https://katehon.com/ru/article/seryy-volk-vozvrashchaetsya-v-srednyuyu-aziyu-ambicii-turcii-v-regione?page=13https://katehon.com/ru/article/seryy-volk-vozvrashchaetsya-v-srednyuyu-aziyu-ambicii-turcii-v-regione?page=13
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Robin Hood 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dabus Полчаса назад
В Таджикистане на рынках, практически все вещи производства Турции, причём стоят довольно дёшево но при этом весьма плохого качества. Т.е. имеется ввиду что спрос там на товары постоянно высокий, потому что сами вещи довольно быстро приходят в негодность По сути, там вся торговля живёт на челноках которые перевозят ширпотреб из Турции в Таджикистан. Подозреваю что отмена безвизового режима, создаст большое неудобство для населения и реально может отразиться на экономике всей страны в целом. Т.к. барыги сразу подниму цены на всё привозное и многие люди работающие на базарах просто останутся без работы. И вообще, базары в средней Азии - это обычно эпицентры всей жизни в масштабе районных центров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 37 минут назад
Ну а нам Таджикистан крайне нужен, также как и его граждане работящие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Аяврик 46 минут назад
Тем временем в Душанбе пообещали ответными мерами в отношении Турции.
угроза теракта?
кому они нафик сдались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 52 минуты назад
Турки в очереди стоят, чтобы поехать в Т-н, сцкн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Интересно какой? Массово перейдут в православие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1954 поста (1960 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213117



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска...
«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в Россию вместе с семьями
«Один приехал - один выехал»: в Госдуме предложили запретить мигрантам приезжать в...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
За 12 лет в Москве высадили 12,8 млн деревьев и кустарников
За 12 лет в Москве высадили 12,8 млн деревьев и кустарников
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#забавно#аварии#Автовсячина#милота#собака#дизайн#сарказм
#Юмор#автомобили#животные#Прикол#ДТП#Еда#позитив#полиция#истории#США
#интересно#факты#в мире#история#авто аварии#люди#ЧП#конфликт#мигранты#улыбнуло
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Президентские выборы в Турции Президентские выборы в Турции В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео В Турции - мощнейшее землетрясение. Обрушение многоэтажного дома попало на видео Троянский конь Эрдогана. Караван из тысяч сирийских беженцев готовится выдвинуться в Германию Троянский конь Эрдогана. Караван из тысяч сирийских беженцев готовится выдвинуться в Германию Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Грузией Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Грузией

На что жалуетесь?

Вернуться