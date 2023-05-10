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Девушка раскрыла секреты стройного тела на фото в соцсетях - и это сплошной фейк

Девушка раскрыла секреты стройного тела на фото в соцсетях - и это сплошной фейк

Автор:
10 мая 2023 12:26
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: блогер   до и после   инстаграм и реальность   соцсети   фото   фотосравнения   
2642
16

Девушки хотят выглядеть идеально. Даже те, кто особо не следит за фигурой. Такому простому обману способствую соцсети. Благодаря удачным позам и фильтрам можно выглядеть как с обложки журнала.

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Метки: блогер   до и после   инстаграм и реальность   соцсети   фото   фотосравнения   
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7  комментариев
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2k
Pioner76 Час назад
Вот она велосипед изобрела...
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1
Человек 22 минуты назад
Максимально выигрышные позы можно надергать в порно кастингах
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248
устал я от вас Полчаса назад
Да она в любых вариантах страшная как жизнь хохлов.
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30k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
а до нее все это было типо тайной?
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902
Uganda Час назад
Реальность все расставит на свои места. Главное не набухиваться.
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10k
Григорий Бабкин 2 часа назад
А потом плачутся, что мужики от них бегут. Мужики фотографии не е*бут. Им мясо нужно. А мясо то с душком.
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