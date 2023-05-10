Девушка раскрыла секреты стройного тела на фото в соцсетях - и это сплошной фейк

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Девушки хотят выглядеть идеально. Даже те, кто особо не следит за фигурой. Такому простому обману способствую соцсети. Благодаря удачным позам и фильтрам можно выглядеть как с обложки журнала.
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Она показывает специальные позы, которые в соцсетях используют даже звёзды, чтобы выглядеть подтянуто
Она демонстрирует, что одно и то же тело может выглядеть по разному из-за позы и удачного света
К сожалению, не все ещё научились воспринимать себя настоящими, но блогер не стесняется своего тела
Она без прикрас показывает фигуру, причём хорошо выглядит как на фото слева, так на фото справа
В целом тренд на естественную красоту не так уж и плох, мы наконец можем увидеть настоящих и натуральных девушек не только на улице, но и в соцсетях
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