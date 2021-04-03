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2011 VS 2021: пользователи поделились изменениями, которые произошли с ними за 10 лет

2011 VS 2021: пользователи поделились изменениями, которые произошли с ними за 10 лет (14 фото)

Автор:
03 апреля 2021 07:24
Метки: 2011 VS 2021   до и после   пользователи   соцсети   спустя годы   твиттер   флешмоб   фото   
2278
14
Пользователи Твиттера любят запускать различные флешмобы и копаться в архивах. На этот раз суть нового треда - показать себя в 2011 и 2021 годах. Еще не время подводить итоги, но иногда интересно посмотреть, что же изменилось за 10 лет хотя бы в самом себе. В лучшую или худшую сторону? Постарел я сильно или немного?
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Метки: 2011 VS 2021   до и после   пользователи   соцсети   спустя годы   твиттер   флешмоб   фото   
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8k
Вася Час назад
ну хоть пол никто не сменил, уже хорошо
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2k
Наблюдатель 46 минут назад
Почти все мужики облысели
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61k
Доктор Джонс Наблюдатель Полчаса назад
Теперь я понял, срок облысения - 10 лет...
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4k
RomaXz 2 часа назад
Вряд ли я смог бы найти свои фото за 2011. Однако, изменения только к лучшему. Похудел, стал следить за собой и лучше выглядеть :)
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