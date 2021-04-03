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Пользователи Твиттера любят запускать различные флешмобы и копаться в архивах. На этот раз суть нового треда - показать себя в 2011 и 2021 годах. Еще не время подводить итоги, но иногда интересно посмотреть, что же изменилось за 10 лет хотя бы в самом себе. В лучшую или худшую сторону? Постарел я сильно или немного?
Давайте тоже примем участие в фотосравнениях, которыми поделились пользователи Твиттера. Добавляйте свои фото в комменты!
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А вы довольны своими изменениями за 10 лет?
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