14 фото, которые показывают прогресс во всей красе

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Люди регулярно оттачивают свое мастерство в чем-либо. Герои нашей подборки показали свои первые работы и самые последние. На кадрах воочию можно понаблюдать за прогрессом.
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А у вас есть прогресс, которым вы бы хотели похвастаться?
Источник:
АНТИФИШКИ
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