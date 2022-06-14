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Девушка показала, как ее здоровое тело выглядит на самом деле

Девушка показала, как ее здоровое тело выглядит на самом деле

Автор:
14 июня 2022 11:09
Метки: до и после   инстаграм и реальность   различия   сравнения   фейк и реальность   фото   
2628
10

Жозефина Ливинь (josephinelivin) - 23-летняя блогер, которая хочет привить любовь к телу, пропагандирует принятие себя, и делает это с помощью честных и откровенных фото.

Порой одно и то же тело выглядит по-разному в зависимости от ракурса и позы.

×

Но оба ракурса (и удачный, и неудачный) демонстрируют здоровое тело.

Современные девушки очень зависят от профилей в соцсетях, стараясь подражать звездам или блогерам, однако чаще всего они гонятся за несуществующими идеалами, изнуряя себя диетами или ложась на стол к хирургу.

Жозефина предлагает альтернативный подход к ведению профиля и жизни в целом: нужно быть собой, а не создавать идеальную картинку.

Так как каждый из нас прекрасен в своем теле.

Даже свет может сыграть важную роли во время съемки.

Это был пример простой девушки Жозефины. Но даже фитнес-тренерам, которые посвятили жизнь работе над телом, есть что показать.

Хейли Мэдиган (hayleymadiganfitness), у которой почти 500 тыс подписчиков, демонстрирует особенности своей спортивной фигуры.

А как вы относитесь к тому, что современные девушки не скрывают особенности своего тела?


*Инстаграм* запрещен в РФ

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: до и после   инстаграм и реальность   различия   сравнения   фейк и реальность   фото   
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13  комментариев
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
Какая сенсация, а главное до неё такой х-ней вот прям никто не страдал.
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35k
Mamin Sibiriak 8 минут назад
Ну ладно, пузико втянула. А зазор между ног как появился? Ей там сзади ассистент полупопия натягивает?
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1k
Kariya Час назад
Как говорили читатели Плэйбоя - в фантазиях нет места реальности.
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38k
jonnyD Час назад
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8k
Ф Ив 2 часа назад
По моему нарочито подчеркивать недостатки и выкладывать неудачные фото это глупо. Искусство фотографии в том и состоит, чтобы максимально маскировать недостатки и подчеркивать достоинства. Впрочем о чем это я, это же инстаграм.
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Всё, не видать ей теперь прЫнца на белом коне...
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1k
Шурман 2 часа назад
Нормальная крыса , на пару раз пойдет . А что она хотела ? у них нация такая , они на наших девок смотрят с завистью , на украинок вообще ножи и вилы точат потому что мужики начали к ним убегать , это нормальное явление когда ты приходишь с работы а у тебя суп и тд или придти с работы и тебе скажут давай онлайн что то закажем :). Бывают исключения но их нужно поискать , как то сидел на пляже и нет людей , идет девушка в белом купальнике и спрашивает как клев , говорю пока не знаю только пришел , присела рядом познакомились ( потом вспомнил что женат уже 17 лет :) мне нужно было ведро воды набрать а забродники не взял , она пошла принесла воды и вот тебе удача сразу красивый сибас попался .
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Спелая кукурузинка

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