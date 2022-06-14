Девушка показала, как ее здоровое тело выглядит на самом деле

Жозефина Ливинь (josephinelivin) - 23-летняя блогер, которая хочет привить любовь к телу, пропагандирует принятие себя, и делает это с помощью честных и откровенных фото.
Девушка (а у нее 152 тыс подписчиков) показывает, что красивые фото в соцсетях не всегда отражают реальную картину
Порой одно и то же тело выглядит по-разному в зависимости от ракурса и позы.
Но оба ракурса (и удачный, и неудачный) демонстрируют здоровое тело.
Современные девушки очень зависят от профилей в соцсетях, стараясь подражать звездам или блогерам, однако чаще всего они гонятся за несуществующими идеалами, изнуряя себя диетами или ложась на стол к хирургу.
Жозефина предлагает альтернативный подход к ведению профиля и жизни в целом: нужно быть собой, а не создавать идеальную картинку.
Так как каждый из нас прекрасен в своем теле.
Даже свет может сыграть важную роли во время съемки.
Это был пример простой девушки Жозефины. Но даже фитнес-тренерам, которые посвятили жизнь работе над телом, есть что показать.
Хейли Мэдиган (hayleymadiganfitness), у которой почти 500 тыс подписчиков, демонстрирует особенности своей спортивной фигуры.
А как вы относитесь к тому, что современные девушки не скрывают особенности своего тела?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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