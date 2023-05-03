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"Не верьте всему, что видите!": девушка показывает, как на самом деле выглядит тело на снимках из соцсетей

"Не верьте всему, что видите!": девушка показывает, как на самом деле выглядит тело на снимках из соцсетей

Автор:
03 мая 2023 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   инстаграм и реальность   соцсети   сравнение фото   фикция   фото обман   
3281
13

Все мы хотим показать миру лучшую часть себя. Но что делать с настоящей? Вот тут-то и возникает дилемма: быть собой или создать обманную, но идеальную картинку.

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А вы публикуете в соцсетях только фото, где вы получились классно?

* Запрещены в РФ

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Метки: Девушка   инстаграм и реальность   соцсети   сравнение фото   фикция   фото обман   
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9  комментариев
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27k
Serg2001 55 минут назад
Так видят мужики до и после 0,5 водочки...)
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133
Neftyanoy56 Полчаса назад
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1k
DDM Час назад
Но держать себя в здоровом теле надо. Одно дело, когда ты на в некоторых позах получаешься идеально, а в остальных просто хорошо выглядишь и совсем другое, когда ты нажрал(а) лишнюю двадцатку и хорошо получаешься только при съёмке сверху.
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2k
Aleks Час назад
Все так, фото в интернете и реальный человек, это в большинстве случаев разные люди.
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18k
Вася 2 часа назад
даниэла бть какая-то..
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