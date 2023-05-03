"Не верьте всему, что видите!": девушка показывает, как на самом деле выглядит тело на снимках из соцсетей

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Все мы хотим показать миру лучшую часть себя. Но что делать с настоящей? Вот тут-то и возникает дилемма: быть собой или создать обманную, но идеальную картинку.
Согласитесь, было бы странно публиковать фото в соцсетях, на которых вы себе не нравитесь?
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Некоторые до такой степени вживаются в роль, как звёзды, что фотошопят любую складку на теле
Активистка старается на личном примере показать, что можно выглядеть красиво в любом весе, а все вылизанные фото из соцсетей - всего лишь фикция
Даниэлла сравнивает 2 фото: одно реалистичное, с обычно позой, другое - снятое с удачного ракурса, скрывающее недостатки
Девушка призывает полюбить себя и не гнаться за идеальными кадрами, стараясь быть не собой
А вы публикуете в соцсетях только фото, где вы получились классно?
* Запрещены в РФ
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