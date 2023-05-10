Дедушка приобнял милую девушку, которая оказалась парнем

В сети завирусился с виду очень милый ролик. В парке Горького дедушка подошёл к милой девушке, которая вела стрим во время празднования 9 мая. Пенсионер сделал девушке комплимент и даже пытался чмокнуть в щёчку. Эх, знал бы он, что девушка то с сюрпризом...
В Москве 9 мая пенсионер рядом с парком Горького встретил милую девушку в красном галстуке. Он с ней сфотографировался, сделал комплимент и даже пытался поцеловать в щёчку. В это время милая девушка, к счастью, молчала.
Как оказалось, пытался поцеловать дедушка вовсе не девушку, а парня. "Милашкой" оказался стример, с ником Евгения Уайлд. С виду он очень похож на милую даму, но как только открывает рот, становится ясно, что перед нами парень.
Грустно, что дедушка даже и подумать не мог, что так могут выглядеть мужчины.
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Хотя, как говорится: "мальчик или девочка... Да какая в жопу разница?" )))