FISHKINET
Сообщество Юмор 16881 пост • 3561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Дедушка приобнял милую девушку, которая оказалась парнем

Дедушка приобнял милую девушку, которая оказалась парнем

Автор:
10 мая 2023 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: видео   грустное   девушка с сюрпризом   дедушка   интересное   праздник   фото   
2643
1
2

В сети завирусился с виду очень милый ролик. В парке Горького дедушка подошёл к милой девушке, которая вела стрим во время празднования 9 мая. Пенсионер сделал девушке комплимент и даже пытался чмокнуть в щёчку. Эх, знал бы он, что девушка то с сюрпризом...

В Москве 9 мая пенсионер рядом с парком Горького встретил милую девушку в красном галстуке. Он с ней сфотографировался, сделал комплимент и даже пытался поцеловать в щёчку. В это время милая девушка, к счастью, молчала.

Как оказалось, пытался поцеловать дедушка вовсе не девушку, а парня. "Милашкой" оказался стример, с ником Евгения Уайлд. С виду он очень похож на милую даму, но как только открывает рот, становится ясно, что перед нами парень.

Грустно, что дедушка даже и подумать не мог, что так могут выглядеть мужчины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   грустное   девушка с сюрпризом   дедушка   интересное   праздник   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Dwarf61 54 минуты назад
Кругом обман)))
Хотя, как говорится: "мальчик или девочка... Да какая в жопу разница?" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 2 минуты назад
Это вылилось за приделы пхукета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 4 минуты назад
Щас у гомодрилы вырастут просмотры и подписота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
841
Лютый вам Бетховен 7 минут назад
Деда жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
ander$en Лютый вам Бетховен 43 секунды назад
Дед ту архитектуру назвал хернёй. За что его жалеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 24 минуты назад
оторвать ему сюрприз вместе с яйцами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Max Полчаса назад
Открывает рот ...А по кадыку это не видно, что ли? По кистям рук и пальцам тоже можно понять, что садомит - у баб кости тоньше и более изящные. Даже у бегемотоподобных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Радко Младич Полчаса назад
Гейевропа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Дмитрий К. 40 минут назад
Нахера здесь эта п-и-д-а-р-а-с-я-т-и-н-а?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleksandr 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
kotovski 41 минуту назад
вот сколько видел трансов , по ним если хорошо присмотреться , сразу видно [мат]з ху , а тут в згизни бы недогадался , подумал бы что у миловидной девушки проблемы со связками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pioner76 49 минут назад
А не постановка ли это? Адекватный дед сразу бы вмазал после того, как поцеловал извращенца...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman Час назад
В этой истории прекрасно все. Скорее всего поддатый пенсионер, начинает обнимать и лезть целоваться, к молодухе, не зная что это парень. А юный трансвестит ловит от этого порцию кринжа. Все получили по заслугам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
В армию, ублюдка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332873



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин
В Канаде дамы-пожарные спалили лес, доказывая, что они лучше мужчин
Набирающие популярность в сообществах
Москва разграбленная Наполеоном и икона «Неопалимая Купина»
Москва разграбленная Наполеоном и икона «Неопалимая Купина»
Рыбоядный хомяк: Немыслимо для грызуна, но он перешёл на полностью мясную диету. Как появился этот хищник?
Рыбоядный хомяк: Немыслимо для грызуна, но он перешёл на полностью мясную диету. Как...
Они сражались за Родину
Они сражались за Родину
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смешно...

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#интересно#соцсети#арест#кино#факты#Германия
#история#животные#день победы#интересное#Москва#9 мая#люди#Россия
#СССР#Прикол#подборка#картинки#полиция#Индия#Приколы#Канада
Они сражались за Родину Они сражались за Родину Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в... Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой... Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и Шута", а потом напал на девушку Бывший солист "Коррозии металла" про прозвищу Шифозфреник стащил жилетку Князя из "Короля и... После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо

На что жалуетесь?

Вернуться