Дедушка приобнял милую девушку, которая оказалась парнем

В сети завирусился с виду очень милый ролик. В парке Горького дедушка подошёл к милой девушке, которая вела стрим во время празднования 9 мая. Пенсионер сделал девушке комплимент и даже пытался чмокнуть в щёчку. Эх, знал бы он, что девушка то с сюрпризом...