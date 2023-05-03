Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат

В Художественном музее Лиум в Сеуле проходила выставка современного искусства. Среди экспонатов был банан, приклеенный к стене клейкой лентой. Интересно, что это произведение стоит 120 тысяч долларов, передаёт KBS.

В 2019 году перформансист Дэвид Датуна съел один из таких бананов. Произведение икусства было продано за 120 тысяч долларов, а ещё одно было выставлено на продажу за 150 тысяч долларов до того, как его съел Датуна.