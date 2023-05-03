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Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат

Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат

Автор:
03 мая 2023 10:11
Сообщество : Искусство
Метки: Маурицио Каттелан   банан   видео   интересное   искусство   современное искусство   фото   художник   
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Современное искусство говорит о многом. Южнокорейский студент-искусствовед съел банан, который являлся частью инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана.

В Художественном музее Лиум в Сеуле проходила выставка современного искусства. Среди экспонатов был банан, приклеенный к стене клейкой лентой. Интересно, что это произведение стоит 120 тысяч долларов, передаёт KBS.

В 2019 году перформансист Дэвид Датуна съел один из таких бананов. Произведение икусства было продано за 120 тысяч долларов, а ещё одно было выставлено на продажу за 150 тысяч долларов до того, как его съел Датуна.

За последние три года я путешествовал по 67 странам мира и видел, как живут люди, — рассказал Датуна. - Миллионы умирают без еды. А автор потом повесит на стену три банана и предложит их за полмиллиона долларов?

Студент Сеульского национального университета Хён Су нагло снял банан со стены и съел го. После этого он приклеил кожурку обратно. Когда студента спросили, зачем он это сделал, он сказал, что был голоден. Студент заметил, что "повреждение произведения современного искусства также может быть интерпретировано как произведение искусства", сообщает BBC.


Когда Маурицио Каттелану сообщили о вопиющей порчи его инсталляции, он ответил: "Нет проблем".

Банан, который является частью комедийной инсталляции, заменяется каждые два-три дня.

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Метки: Маурицио Каттелан   банан   видео   интересное   искусство   современное искусство   фото   художник   
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10  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
Я по заголовку подумал, что "другим экспонатом" стал высер этого банана
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48k
Андрей 5 минут назад
Хочется посмотреть на покупателей сего творчества.
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45k
Aleksandr 15 минут назад
О современном искусстве(баян):
Насрать под дверь, позвонить и убежать-это инсталляция.
Позвонить в дверь и сесть срать-это перфоманс...
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3k
Daimos 40 минут назад
У нас в пятерочке такие экспонаты дешевле продают.
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31k
Ashabad 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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42k
Игорь Час назад
Как я понял, в современном "искусстве" не надо творить чего-то гениального, достаточно сотворить какую-то хрень, и доказать, что это круто и стоит бешеных денег.
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52
Obrval Час назад
Инсталяция "Кожура от Банана" смотрится даже лучше чем оригинальная инсталяция "Банан".
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