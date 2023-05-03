Южнокорейский студент съел произведение искусства стоимостью 120 тысяч долларов, превратив его в другой экспонат

Современное искусство говорит о многом. Южнокорейский студент-искусствовед съел банан, который являлся частью инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана.
В Художественном музее Лиум в Сеуле проходила выставка современного искусства. Среди экспонатов был банан, приклеенный к стене клейкой лентой. Интересно, что это произведение стоит 120 тысяч долларов, передаёт KBS.
В 2019 году перформансист Дэвид Датуна съел один из таких бананов. Произведение икусства было продано за 120 тысяч долларов, а ещё одно было выставлено на продажу за 150 тысяч долларов до того, как его съел Датуна.
За последние три года я путешествовал по 67 странам мира и видел, как живут люди, — рассказал Датуна. - Миллионы умирают без еды. А автор потом повесит на стену три банана и предложит их за полмиллиона долларов?
Студент Сеульского национального университета Хён Су нагло снял банан со стены и съел го. После этого он приклеил кожурку обратно. Когда студента спросили, зачем он это сделал, он сказал, что был голоден. Студент заметил, что "повреждение произведения современного искусства также может быть интерпретировано как произведение искусства", сообщает BBC.
Когда Маурицио Каттелану сообщили о вопиющей порчи его инсталляции, он ответил: "Нет проблем".
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Банан, который является частью комедийной инсталляции, заменяется каждые два-три дня.
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Насрать под дверь, позвонить и убежать-это инсталляция.
Позвонить в дверь и сесть срать-это перфоманс...