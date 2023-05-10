"Не дождётесь!": после госпитализации Петросян опубликовал поздравление с Днём Победы

Евгений Петросян вышел на связь после слухов о госпитализации. Артист поздравил подписчиков с наступающим Днем Победы. На видео Евгений Ваганович выглядит похудевшим, а лицо почти не шевелится.
В начале мая Евгений Петросян попал в больницу. Известия сообщают, что госпитализирован 77-летний артист был с жалобами на одышку, слабость и кровотечение во рту после зубного протезирования. Врачи диагностировали стенокардию. Причиной плохого самочувствия стала неудачная стоматологическая операция.
В то же время молодая жена Евгения Вагановича опубликовала с запрещённой сети сторис, где радуется тому что наконец может пообедать в одиночестве. Пользователи сети тут же поинтересовались у Татьяны, как она может радоваться одиночеству, когда её муж в больнице.
Перед Днём победы Евгений Петросян опубликовал ролик на своей странице. В нём он поздравил подписчиков с наступающим праздником.
Я знаю, как мы любим нашу страну, и очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда.
Однако подписчики сети заметили, что с лицом Петросяна что-то не так. Либо он сильно переборщил с фильтрами, улучшающими лицо, либо это вовсе дипфейк (видео, сделанное с помощью ИИ).
Кто-то переусердствовал с фильтрами
Научите деда пользоваться фейстюном
Что с лицом? Кажется, как будто накладное!
А чего вы хотите после болезни?
После негативных комментариев Евгений Ваганович опубликовал пост, в котором ответил всем хейтерам.
Вот так и я скажу: во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождётесь!
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В отличии от многих не-юмористов не побоялся к бойцам в госпиталь съездить.