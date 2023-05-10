"Не дождётесь!": после госпитализации Петросян опубликовал поздравление с Днём Победы

Однако подписчики сети заметили, что с лицом Петросяна что-то не так. Либо он сильно переборщил с фильтрами, улучшающими лицо, либо это вовсе дипфейк (видео, сделанное с помощью ИИ).

Кто-то переусердствовал с фильтрами

Научите деда пользоваться фейстюном

Что с лицом? Кажется, как будто накладное!

А чего вы хотите после болезни?

После негативных комментариев Евгений Ваганович опубликовал пост, в котором ответил всем хейтерам.