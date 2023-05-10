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"Не дождётесь!": после госпитализации Петросян опубликовал поздравление с Днём Победы

"Не дождётесь!": после госпитализации Петросян опубликовал поздравление с Днём Победы

Автор:
10 мая 2023 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дипфейк   видео   интересное   петросян   поздравление   фильтры   фото   
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Евгений Петросян вышел на связь после слухов о госпитализации. Артист поздравил подписчиков с наступающим Днем Победы. На видео Евгений Ваганович выглядит похудевшим, а лицо почти не шевелится.

В начале мая Евгений Петросян попал в больницу. Известия сообщают, что госпитализирован 77-летний артист был с жалобами на одышку, слабость и кровотечение во рту после зубного протезирования. Врачи диагностировали стенокардию. Причиной плохого самочувствия стала неудачная стоматологическая операция.

В то же время молодая жена Евгения Вагановича опубликовала с запрещённой сети сторис, где радуется тому что наконец может пообедать в одиночестве. Пользователи сети тут же поинтересовались у Татьяны, как она может радоваться одиночеству, когда её муж в больнице.

Перед Днём победы Евгений Петросян опубликовал ролик на своей странице. В нём он поздравил подписчиков с наступающим праздником.

Я знаю, как мы любим нашу страну, и очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда.

Однако подписчики сети заметили, что с лицом Петросяна что-то не так. Либо он сильно переборщил с фильтрами, улучшающими лицо, либо это вовсе дипфейк (видео, сделанное с помощью ИИ).

Кто-то переусердствовал с фильтрами

Научите деда пользоваться фейстюном

Что с лицом? Кажется, как будто накладное!

А чего вы хотите после болезни?

После негативных комментариев Евгений Ваганович опубликовал пост, в котором ответил всем хейтерам.

Вот так и я скажу: во времена настали. На три дня в больницу нельзя прилечь. Сразу похоронят. Должен огорчить всех каркающих: не дождётесь!


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Метки: Дипфейк   видео   интересное   петросян   поздравление   фильтры   фото   
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7  комментариев
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5k
Рыжая борода 2 часа назад
Евгений Ваганович молодец, здоровья ему.
В отличии от многих не-юмористов не побоялся к бойцам в госпиталь съездить.
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245
устал я от вас 11 минут назад
Дождёмся.
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4k
Владимир 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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282
Maikl 50 минут назад
Комментарий к фото
Очень ждёт она одиночества ... супругу будет очень приятно это прочесть. (самка собаки)
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841
Лютый вам Бетховен Час назад
Видео действительно странное.
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1k
Сергей Викторович Час назад
Конечно дождемся. Он же Евгений Петросян, а не Дункан Маклауд...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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