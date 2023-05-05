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После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо

После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо

Автор:
05 мая 2023 09:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блиновская   Костюшкин   видео   интересное   клип   песня   фото   шоу бизнес   
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В конце марта Стас Костюшкин выпустил новый клип на песню "Королева", в котором снялась инфоцыганка Елена Блиновская. Через месяц Блиновскую задержали за неуплату налогов и теперь на певца свалилась волна негатива.

В ролике Костюшкин бреется налысо электробритвой под мелодию из фильма "Джентльмены удачи". Тут же в ролике мелькают недовольные комментарии. Подписчики возмущены участием в клипе Елены Блиновской, спрашивают, как певец мог так легко продаться и неужели не нашлось другой "королевы".

После клипа "Королева" с Еленой Блиновской вы мне столько всего пожелали, что, недолго думая, я, как персонаж из фильма Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", хочу сказать только одно: "Не надо! Я сам! — подписал ролик Костюшкин.

Интересно, что в клипе есть даже намёк на тот самый "Марафон желаний". В конце участницы клипа вместе с главной инфоцыганкой запускают шарики, загадывая желаний. Такой же приём Блиновская использовала на своих марафонах.

В комментариях пользователи сети возмутились участием Блиновской и посмеялись над ней.

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Метки: Блиновская   Костюшкин   видео   интересное   клип   песня   фото   шоу бизнес   
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9k
Том Сойер 2 часа назад
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Михаил Сметанкин 37 минут назад
Если честно у Блиновской такое лицо мерзкое. Именно мимика и выражение. Как ей с такой рожей люди вообще деньги дают?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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