После клипа с Еленой Блиновской Стас Костюшкин побрился налысо

В конце марта Стас Костюшкин выпустил новый клип на песню "Королева", в котором снялась инфоцыганка Елена Блиновская. Через месяц Блиновскую задержали за неуплату налогов и теперь на певца свалилась волна негатива.
В ролике Костюшкин бреется налысо электробритвой под мелодию из фильма "Джентльмены удачи". Тут же в ролике мелькают недовольные комментарии. Подписчики возмущены участием в клипе Елены Блиновской, спрашивают, как певец мог так легко продаться и неужели не нашлось другой "королевы".
После клипа "Королева" с Еленой Блиновской вы мне столько всего пожелали, что, недолго думая, я, как персонаж из фильма Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России", хочу сказать только одно: "Не надо! Я сам! — подписал ролик Костюшкин.
Интересно, что в клипе есть даже намёк на тот самый "Марафон желаний". В конце участницы клипа вместе с главной инфоцыганкой запускают шарики, загадывая желаний. Такой же приём Блиновская использовала на своих марафонах.
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В комментариях пользователи сети возмутились участием Блиновской и посмеялись над ней.
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