Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца

На видео с концерта молодёжной группы NMIXX, солиста неуклюже передаёт неизвестного ребёнка в толпу. Судя по видео, малыш попал на сцену после того, как слез с рук своей мамы. Она была занята другим...
Солистка Кюджин популярной k-pop группы NMIXX заметила, что на сцене оказался годовалый малыш. Она тут же взяла ребёнка и передала его матери. В этот момент другие фанаты устроили давку ради селфи. Случай произошёл в Сиэтле, Вашингтон.
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На втором видео с концерта девушка в хиджабе пытается забрать ребёнка из рук артистки, и тот падает на колени.
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В Twitter, где завирусилось видео, фанаты рассказали, что ребёнок сначала лежал себе спокойно в коляске рядом с охраной, но потом проснулся и попросился на ручки. Мать не придумала ничего лучше, чем ринуться в толпу с годовалым дитём ради того, чтобы получить внимание кумира.
После того, как ребёнок вернулся к матери, солистка группы немного с ним пообщалась и помахала ему ручкой. Мать получила свои пять минут славы.
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В комментариях к роликам пользователи обвинили мать в том, что она подвергает своего малыша такой опасности.
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