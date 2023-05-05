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Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца

Мать года: на концерте k-pop группы NMIXX на сцене оставили младенца

Автор:
05 мая 2023 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: k-pop   Концерт   видео   дети   интересное   младенец   фото   
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На видео с концерта молодёжной группы NMIXX, солиста неуклюже передаёт неизвестного ребёнка в толпу. Судя по видео, малыш попал на сцену после того, как слез с рук своей мамы. Она была занята другим...

Солистка Кюджин популярной k-pop группы NMIXX заметила, что на сцене оказался годовалый малыш. Она тут же взяла ребёнка и передала его матери. В этот момент другие фанаты устроили давку ради селфи. Случай произошёл в Сиэтле, Вашингтон.

На втором видео с концерта девушка в хиджабе пытается забрать ребёнка из рук артистки, и тот падает на колени.

В Twitter, где завирусилось видео, фанаты рассказали, что ребёнок сначала лежал себе спокойно в коляске рядом с охраной, но потом проснулся и попросился на ручки. Мать не придумала ничего лучше, чем ринуться в толпу с годовалым дитём ради того, чтобы получить внимание кумира.

После того, как ребёнок вернулся к матери, солистка группы немного с ним пообщалась и помахала ему ручкой. Мать получила свои пять минут славы.

В комментариях к роликам пользователи обвинили мать в том, что она подвергает своего малыша такой опасности.

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Метки: k-pop   Концерт   видео   дети   интересное   младенец   фото   
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мемфрид 6 минут назад
У*еб*ще
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