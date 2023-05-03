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Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами

Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами

Автор:
03 мая 2023 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: видео   интересное   исследование   наука   роботы   фото   футбол   
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Исследователи из DeepMind опубликовали ролик, на котором крошечных роботов учили играть в футбол. Девушка толкает бедного андроида, чтобы обучить его "сложным навыкам движения и стратегического понимания". Однако пользователи назвали такое отношение к маленькому роботу слишком грубым.

Сотрудники британской компании, занимающейся искусственным интеллектом, решили научить маленьких роботов играть в футбол друг с другом. Сначала андроиды тренировали навыки в одиночестве, а затем комбинировали их с программой матча. В качестве отчёта авторы исследования опубликовали коротенькое видео, на котором сотрудница компании толкает крошечного робота. Несмотря на вмешательство, малышу удалось забить мяч в ворота.

Однако пользователи Twitter не оценили старания исследователей. По их мнению, женщина слишком грубо толкала маленького робота, старающегося выполнить свою цель, для которой был создан.

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Метки: видео   интересное   исследование   наука   роботы   фото   футбол   
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11  комментариев
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21k
Davy Jones 55 минут назад
С ипанутым спросу нет. Такое ощущение, что интернет захватили существа с инфантилизма головного мозга. Комментаторы зачастую напоминают душевно больных.
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7k
Николай 10 минут назад
Валли ты ли это...???)))
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 13 минут назад
Ипанутым нет покоя?
Им без разницы кого и ЧТО защищать. Лишь бы лишний раз напомнить о себе.
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880
ProFanas 13 минут назад
Да уж.. Такое впечатление, что у большей части народонаселения происходить атрофация такого чувства, как ЮМОР...
И всякие толерастии в этом помогают...
то как в анекдоте про беременную: с ней пошутили, а она и надулась ...
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2k
Alex 47 минут назад
Вот падла
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44
Obrval Час назад
Видно же, что робот воспринимает всё как игру и совсем не сердится.
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44
Obrval Час назад
Комментарий к фото
Ласковый разговор с пылесосом Вас не спасёт. Ведь лет через двадцать он или его потомки всё равно подадут на Вас в суд.
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7
Oruel Obrval 52 минуты назад
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vacuum cleaners life matters ?
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44
Obrval Час назад
Дать её красную карточку и удалить с поля.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332543



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