Исследователей DeepMind обвинили в издевательствах над маленькими роботами

Исследователи из DeepMind опубликовали ролик, на котором крошечных роботов учили играть в футбол. Девушка толкает бедного андроида, чтобы обучить его "сложным навыкам движения и стратегического понимания". Однако пользователи назвали такое отношение к маленькому роботу слишком грубым.
Сотрудники британской компании, занимающейся искусственным интеллектом, решили научить маленьких роботов играть в футбол друг с другом. Сначала андроиды тренировали навыки в одиночестве, а затем комбинировали их с программой матча. В качестве отчёта авторы исследования опубликовали коротенькое видео, на котором сотрудница компании толкает крошечного робота. Несмотря на вмешательство, малышу удалось забить мяч в ворота.
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Однако пользователи Twitter не оценили старания исследователей. По их мнению, женщина слишком грубо толкала маленького робота, старающегося выполнить свою цель, для которой был создан.
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Им без разницы кого и ЧТО защищать. Лишь бы лишний раз напомнить о себе.
И всякие толерастии в этом помогают...
то как в анекдоте про беременную: с ней пошутили, а она и надулась ...