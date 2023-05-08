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В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцам

В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцам

Автор:
08 мая 2023 13:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 4th Avenue South Hilton   Нэшвилл   арест   менеджер   отель   полиция   
397
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Один из постояльцев однажды проснулся ночью, а у него в номере - гость. Нежданный и незванный. Лобзает его ноги и не собирается останавливаться.

После одного из инцидентов в Теннесси уволен ночной менеджер отеля 4th Avenue South Hilton. 52-летнего мужчину обвиняют в проникновение в номер постояльца около ранним утром. Гость отеля проснулся от того, что его ноги облизывал некий мужчина. Присмотревшись, он понял, что незнакомец на самом деле ему уже встречался накануне, когда входил в номер, чтобы наладить неработающий телевизор. Постоялец закричал, сразу же вышел из номера и сообщил об инциденте охране отеля.


Дэвид Нил, менеджер отеля, свою вину отрицает. Говорит, что вошёл в номер, т.к. почувствовал запах дыма и решил проверить, нет ли возгорания.


Однако полицейские выяснили, что Нил не сообщил охране о запахе дыма. Кроме того, жалоб от других постояльцев или сотрудников на задымление не было. Т.е. действовал мужчина самостоятельно, не ставя в известность о своих намерениях других, поэтому, правдивость его намерений еще следует доказать.


Также внушает недоверие тот факт, что дубликат ключа, с помощью которого Нил открыл чужой номер, он якобы выбросил. Инцидент с лобызанием ног произошёл 30 марта, а недавно менеджера арестовали. Его обвиняют во взломе и проникновении в чужой номер. В настоящее время он заключен в тюрьму под залог в размере 27 000 долларов.

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Метки: 4th Avenue South Hilton   Нэшвилл   арест   менеджер   отель   полиция   
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430
Андрей 22 минуты назад
Не то сосал видимо....
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7k
klop 12 минут назад
В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцамПосмотреть
В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцам
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−6
DonNerka (педератор) 19 минут назад
Вот же извращуга!!!!!!
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banzai7 Полчаса назад
Теперь в отелях на ночь носки буду надевать
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