В американском отеле менеджера уволили из-за того, что он по ночам тайно сосал пальцы постояльцам

После одного из инцидентов в Теннесси уволен ночной менеджер отеля 4th Avenue South Hilton. 52-летнего мужчину обвиняют в проникновение в номер постояльца около ранним утром. Гость отеля проснулся от того, что его ноги облизывал некий мужчина. Присмотревшись, он понял, что незнакомец на самом деле ему уже встречался накануне, когда входил в номер, чтобы наладить неработающий телевизор. Постоялец закричал, сразу же вышел из номера и сообщил об инциденте охране отеля.

Дэвид Нил, менеджер отеля, свою вину отрицает. Говорит, что вошёл в номер, т.к. почувствовал запах дыма и решил проверить, нет ли возгорания.