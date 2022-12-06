Японца арестовали за 2000 звонков в полицию

Мотивы хулигана до сих пор не ясны. При этом в ходе расследования полиция установила из записей телефонных разговоров подозреваемого, что он совершал такие звонки в течение многих лет, а в последние месяцы только активизировал свои усилия. Эта новость взволновала японский интернет. Многие успели пошутить на тему причин, толкнувших мужчину на хулиганские действия. Пользователи как следует потренировали на нем свое чувство юмора: «Похоже на старика, у которого слишком много времени и нет хобби». «Ну, теперь он может кричать на них целыми днями. Для него это идеально!» «Кажется, у него есть рыночные навыки телефонного оператора». «Подумайте, что вы могли бы сделать со временем и энергией, необходимыми для совершения 2060 оскорбительных звонков». Жители Саитамы вообще, похоже, неровно дышат к телефонам. Рассказывают, что здесь уже бывали сходные инциденты. Так, в 2019 году 71-летний мужчина из этой же префектуры сделал около 24 000 оскорбительных звонков своему оператору связи, а еще раньше 48-летний мужчина из Саитамы забронировал около 9 000 сидячих мест в поезде и отменил их, уже сидя в вагоне.

2022-12-06T17:39:49+03:00