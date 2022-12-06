Японца арестовали за 2000 звонков в полицию

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Житель японской префектуры Саитама был арестован за то, что на протяжение нескольких дней без конца звонил в полицию, осыпая полицейских отборными ругательствами. Всего хулиган совершил более 2000 звонков. При этом причина его ненависти к полиции так и осталась невыясненной.
Полицейские префектуры Саитама арестовали престарелого телефонного хулигана, замучившего их звонками. Как сообщили представители местной полиции, им в участок неоднократно поступали оскорбительные звонки от человека, который говорил им, что их следует уволить, называл их «здоровенными тупыми засранцами» и «пожирателями налогов».
Оскорбления со стороны телефонного хулигана были не только очень грубыми, но и невероятно многочисленными. Так, с 30 сентября по 8 октября было сделано в общей сложности 2060 звонков. Получается, что в среднем звонивший делал один звонок каждые шесть минут. В итоге, уставшие от постоянной необходимости отвечать хулигану, полицейские классифицировали его действие как воспрепятствование работе полиции, что в Японии считается преступлением. 28 ноября 67-летний житель города Кавагути был арестован и признал обвинения, добавив: «Я знал, что полиция когда-нибудь приедет за мной».
Мотивы хулигана до сих пор не ясны. При этом в ходе расследования полиция установила из записей телефонных разговоров подозреваемого, что он совершал такие звонки в течение многих лет, а в последние месяцы только активизировал свои усилия.
Эта новость взволновала японский интернет. Многие успели пошутить на тему причин, толкнувших мужчину на хулиганские действия. Пользователи как следует потренировали на нем свое чувство юмора:
«Похоже на старика, у которого слишком много времени и нет хобби».
«Ну, теперь он может кричать на них целыми днями. Для него это идеально!»
«Кажется, у него есть рыночные навыки телефонного оператора».
«Подумайте, что вы могли бы сделать со временем и энергией, необходимыми для совершения 2060 оскорбительных звонков».
Жители Саитамы вообще, похоже, неровно дышат к телефонам. Рассказывают, что здесь уже бывали сходные инциденты. Так, в 2019 году 71-летний мужчина из этой же префектуры сделал около 24 000 оскорбительных звонков своему оператору связи, а еще раньше 48-летний мужчина из Саитамы забронировал около 9 000 сидячих мест в поезде и отменил их, уже сидя в вагоне.
Эта новость взволновала японский интернет. Многие успели пошутить на тему причин, толкнувших мужчину на хулиганские действия. Пользователи как следует потренировали на нем свое чувство юмора:
«Похоже на старика, у которого слишком много времени и нет хобби».
«Ну, теперь он может кричать на них целыми днями. Для него это идеально!»
«Кажется, у него есть рыночные навыки телефонного оператора».
«Подумайте, что вы могли бы сделать со временем и энергией, необходимыми для совершения 2060 оскорбительных звонков».
Жители Саитамы вообще, похоже, неровно дышат к телефонам. Рассказывают, что здесь уже бывали сходные инциденты. Так, в 2019 году 71-летний мужчина из этой же префектуры сделал около 24 000 оскорбительных звонков своему оператору связи, а еще раньше 48-летний мужчина из Саитамы забронировал около 9 000 сидячих мест в поезде и отменил их, уже сидя в вагоне.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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