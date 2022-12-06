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Японца арестовали за 2000 звонков в полицию

Японца арестовали за 2000 звонков в полицию

Автор:
06 декабря 2022 17:39
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   арест   истории   полиция   происшествия   странные люди   телефонное хулиганство   хулиган   
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Житель японской префектуры Саитама был арестован за то, что на протяжение нескольких дней без конца звонил в полицию, осыпая полицейских отборными ругательствами. Всего хулиган совершил более 2000 звонков. При этом причина его ненависти к полиции так и осталась невыясненной.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   арест   истории   полиция   происшествия   странные люди   телефонное хулиганство   хулиган   
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2  комментария
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29k
Dobry vojak Svejk Z 47 минут назад
Настойчивый самурай )))
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12k
a_komolow 37 минут назад
Старый анекдот
Старый еврей звонит по телефону
- Аллё! Это КГБ? Какую вы еще отколете хохму?
- Скажите ваш номер телефона
Через 5 минут приехали, забрали
Прошло 5 лет
- Аллё! Какую вы ещё отколете хохму?
- Скажите ваш номер телефона
- Эту хохму я уже знаю!
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