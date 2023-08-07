Одного из самых опасных мафиози подвела любовь к футболу

Винченцо Ла Порта, который входил в список 100 самых опасных беглецов Италии, был задержан на острове Корфу, Греция. Несколько недель назад 60-летнего преступника заметили в ресторане среди болельщиков "Наполи", когда те праздновали победу своей команды в чемпионате Италии. Ла Порта провел в бегах одиннадцать лет.
Ла Порта был заочно осужден за участие в преступном сообществе, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Мужчина сотрудничал с неаполитанской преступной группировкой Каморра.
Сейчас он находится в греческой тюрьме в ожидании экстрадиции в Италию, где ему предстоит отбыть тюремное заключение сроком 14 лет и 4 месяца.
По словам полицейских, они следили за онлайн-активностью Ла Порты, в том числе за финансовыми операциями, и ждали, когда он сделает ложный шаг, который мог бы выдать его местонахождение.
"Его предала страсть к футболу и команде "Наполи", - говорится в заявлении полиции. - Ла Порта не смог удержаться от празднования победы в чемпионате".
Следователи заметили беглеца в атрибутике неаполитанского клуба на фотографии в соцсетях. Винченцо Ла Порта поймали, когда он ехал на мопеде по улице Корфу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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