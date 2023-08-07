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Одного из самых опасных мафиози подвела любовь к футболу

Одного из самых опасных мафиози подвела любовь к футболу

Автор:
07 августа 2023 13:22
Сообщество : Криминал
Метки: арест   беглец   история   мафиози   полиция   преступник   
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Винченцо Ла Порта, который входил в список 100 самых опасных беглецов Италии, был задержан на острове Корфу, Греция. Несколько недель назад 60-летнего преступника заметили в ресторане среди болельщиков "Наполи", когда те праздновали победу своей команды в чемпионате Италии. Ла Порта провел в бегах одиннадцать лет.

Ла Порта был заочно осужден за участие в преступном сообществе, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Мужчина сотрудничал с неаполитанской преступной группировкой Каморра.

Сейчас он находится в греческой тюрьме в ожидании экстрадиции в Италию, где ему предстоит отбыть тюремное заключение сроком 14 лет и 4 месяца.

По словам полицейских, они следили за онлайн-активностью Ла Порты, в том числе за финансовыми операциями, и ждали, когда он сделает ложный шаг, который мог бы выдать его местонахождение.

"Его предала страсть к футболу и команде "Наполи", - говорится в заявлении полиции. - Ла Порта не смог удержаться от празднования победы в чемпионате".

Следователи заметили беглеца в атрибутике неаполитанского клуба на фотографии в соцсетях. Винченцо Ла Порта поймали, когда он ехал на мопеде по улице Корфу.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арест   беглец   история   мафиози   полиция   преступник   
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3  комментария
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6k
Smolny Час назад
Обалдеть погоняло - "Дверь"...
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Kostick 40 минут назад
это же насколько надо было быть альтернативно одарённым, дабы продолжать светиться по соцсетям?
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Fuchsia

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