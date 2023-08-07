Одного из самых опасных мафиози подвела любовь к футболу

По словам полицейских, они следили за онлайн-активностью Ла Порты, в том числе за финансовыми операциями, и ждали, когда он сделает ложный шаг, который мог бы выдать его местонахождение.

"Его предала страсть к футболу и команде "Наполи", - говорится в заявлении полиции. - Ла Порта не смог удержаться от празднования победы в чемпионате".

Следователи заметили беглеца в атрибутике неаполитанского клуба на фотографии в соцсетях. Винченцо Ла Порта поймали, когда он ехал на мопеде по улице Корфу.