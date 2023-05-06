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Сообщество Без кота и жизнь не та 1588 постов • 469 подписчиков подписаться
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Сладкое для сладких: неожиданные гастрономические пристрастия котиков

Сладкое для сладких: неожиданные гастрономические пристрастия котиков

Автор:
06 мая 2023 20:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Печенье   вкус   кекс   кот   кошка   мороженое   привычка   сладость   странно   
1537
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Баловать себя тортами, шоколадом и всяческими печеньками любят многие. Но речь о людях. Между тем как пушистые гастрономические извращуги оказывается тоже не прочь побаловать себя сладким – выпечкой, десертами, фруктами.

А как иначе объяснить их вкусы, если природа создала котов хищниками и заточила под мясо и рыбу?

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А ваши питомцы удивляли вас неожиданными вкусовыми пристрастиями?

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Метки: Еда   Печенье   вкус   кекс   кот   кошка   мороженое   привычка   сладость   странно   
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4  комментария
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Джордж. Вашингтон. Час назад
Ну насчет мороженого едва ли странно. Нормальный пломбир - считай сметана. Да и со сливками та же фигня.
Моя первая кошка нормально ела хлеб, яйца, вареную картошку, зеленый горошек, кукурузу. Если бы еще водку научить пить, с ней бы можно было посидеть не хуже, чем с тестем.
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46k
turyst 39 минут назад
Для сладких, говорите...

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