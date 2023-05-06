Сладкое для сладких: неожиданные гастрономические пристрастия котиков

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Баловать себя тортами, шоколадом и всяческими печеньками любят многие. Но речь о людях. Между тем как пушистые гастрономические извращуги оказывается тоже не прочь побаловать себя сладким – выпечкой, десертами, фруктами.
А как иначе объяснить их вкусы, если природа создала котов хищниками и заточила под мясо и рыбу?
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А ваши питомцы удивляли вас неожиданными вкусовыми пристрастиями?
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Моя первая кошка нормально ела хлеб, яйца, вареную картошку, зеленый горошек, кукурузу. Если бы еще водку научить пить, с ней бы можно было посидеть не хуже, чем с тестем.