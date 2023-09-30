Котики-гурманы с неожиданными вкусовыми привычками

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Кошки – хищники. И любым вкусностям предпочитают мясо или продукты с его содержанием. Но некоторые шерстяные гурманы удивляют хозяев своими пристрастиями.
И с удовольствием точат то, на что их собратья смотрят с презрением. И даже приходят от этого в невероятный гастрономический экстаз.
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А ваши любимцы удивляли вас неожиданными пищевыми пристрастиями?
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