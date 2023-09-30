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Сообщество Без кота и жизнь не та 1739 постов • 484 подписчика подписаться
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Котики-гурманы с неожиданными вкусовыми привычками

Котики-гурманы с неожиданными вкусовыми привычками

Автор:
30 сентября 2023 20:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   вещь   вкус   кот   кошка   овощ   пища   привычка   пристрастие   фрукт   
2047
17

Кошки – хищники. И любым вкусностям предпочитают мясо или продукты с его содержанием. Но некоторые шерстяные гурманы удивляют хозяев своими пристрастиями.

И с удовольствием точат то, на что их собратья смотрят с презрением. И даже приходят от этого в невероятный гастрономический экстаз.

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А ваши  любимцы удивляли вас неожиданными пищевыми пристрастиями?

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Метки: Еда   вещь   вкус   кот   кошка   овощ   пища   привычка   пристрастие   фрукт   
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8  комментариев
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870k
А.Берестенко 2 часа назад
А где?

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2
Виктория 23 минуты назад
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13k
кира Полчаса назад
Моя кошка любила мед и огурцы.
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6k
HUBLOT 46 минут назад
Ну, мороженое и йогурты все коты едят, а траву по настроению.
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1k
Мария Коненкова 48 минут назад
Я своей ничего со стола не даю, и она не приучена попрошайничать, поэтому никаких экспериментов не проводилось и никаких неожиданных покраж со стола не было. Но любит пресные сушки. Если я к кофе взяла сушек погрызть, выстраиваются в очередь: кошатина и собак. И начинается: тебе... тебе... мне. Тебе.. .тебе... мне. Вот что в этих сушках? Ни соли, ни сахара, никакого вкуса особенного, самые простые пресные сушки. А вот любит, прям волнуется, когда видит. Несколько крошек дам съесть - довольна.
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15k
Александр Час назад
Кошки - обычные плотоядные, и ни что "человеческое" им не чуждо... Ну а подборка фото прикольная...
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Моя кошка любит помидоры.
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