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Сообщество Без кота и жизнь не та 1581 пост • 468 подписчиков подписаться
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15 раз, когда кошки решили стать няньками

15 раз, когда кошки решили стать няньками

Автор:
03 мая 2023 09:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дети   животные   кот   кошка   милота   нянька   фото   
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Кошки — лучшие друзья детей.

Эти пушистые комочки действительно могут быть отличными докторами: давно известно, что кошачье урчание помогает восстанавливать силы и благотворно сказывается на нашем самочувствии. Мы в TravelAsk уверены, что кошки нужны нам всем — и большим, и маленьким. Только посмотрите, как чудесно справляются усатые няньки с детьми: за таким общением можно наблюдать очень долго.


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Дружба на многие годы

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Метки: дети   животные   кот   кошка   милота   нянька   фото   
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Жирный бот Час назад
У меня был кот, жена была еще беременна, а он от пуза не отходил) Ребенок родился, он - это мое) Всегда рядом с сыном спал) Прям усатый нянь был) Жалко машина его сбила((
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