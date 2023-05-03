15 раз, когда кошки решили стать няньками

Эти пушистые комочки действительно могут быть отличными докторами: давно известно, что кошачье урчание помогает восстанавливать силы и благотворно сказывается на нашем самочувствии. Мы в TravelAsk уверены, что кошки нужны нам всем — и большим, и маленьким. Только посмотрите, как чудесно справляются усатые няньки с детьми: за таким общением можно наблюдать очень долго.

Коты-близнецы знакомятся со своим братиком