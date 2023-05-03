15 раз, когда кошки решили стать няньками

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Кошки — лучшие друзья детей.
Эти пушистые комочки действительно могут быть отличными докторами: давно известно, что кошачье урчание помогает восстанавливать силы и благотворно сказывается на нашем самочувствии. Мы в TravelAsk уверены, что кошки нужны нам всем — и большим, и маленьким. Только посмотрите, как чудесно справляются усатые няньки с детьми: за таким общением можно наблюдать очень долго.
Коты-близнецы знакомятся со своим братиком
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Первое знакомство малыша и кошки
Самый сладкий сон
Этот малыш — самый любимый человечек для кошки
Кота долго не подпускали к ребенку, но оказалось, что все опасения напрасны
Увлекательное зрелище за окном
Утро полуторагодовалого ребенка и 14-летней кошки, полное нежности
Кажется, ее любимица тоже в ожидании
Мальчик многому научился у своего кота
Время мультфильмов
Лучшее место для сна найдено
Котенок с фото ниже появился на свет через несколько дней после появления этой малышки
«Никому тебя не отдам!»
Кажется, кто-то не ожидал такого сюрприза...
Дружба на многие годы
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