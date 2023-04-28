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Котики, у которых лапки. Да ещё какие

Котики, у которых лапки. Да ещё какие

Автор:
28 апреля 2023 15:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   кот   кошка   лапка   милота   подушечка   трогательно   фото   
1188
18

Главная задача котов и кошек – украшать мир и приносить радость хозяину. И не только тактильную – от процесса тисканья пушистой тушки. Но и эстетическую – от лицезрения всего котика в целом.

Даже обычные лапки этих созданий – уже восторг и песня. И не надо требовать от питомцев великих свершений. Ведь у них лапки.

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Метки: Животное   Питомец   кот   кошка   лапка   милота   подушечка   трогательно   фото   
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7  комментариев
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8k
Trenzel2003 45 минут назад
Человек радуется.
-"Ура! Я приручил кошку!"
Кошка.
-"Наивный! Иди вынеси мой лоток и дай пожрать!"
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11k
kaboza Минуту назад
есть коть, припирается, мячить и дрыхнуть, лапки как вата, какова [мат] ночью как в сапогах железных тыгыдычит.
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8k
Александр Маслов 10 минут назад
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55
Катрин 16 минут назад
мимимишно
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24k
Михаил Сметанкин 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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11k
Sasa Час назад
Да! Точно! Кошки созданы украшать мир и приносить радость хозяину. И не только тактильную – от процесса тисканья пушистой тушки.

Мы кошку заводили, чтоб гладить, слушать ее мурлыкание. Ага, сейчас.
На руках не удержишь, вырывается. На руки лезет только когда ей хочется, и то таким образом выпрашивает еду или греется, когда отопление отключают. Начинаешь брать на руки, рычит, ноет, царапается, вырывается... В общем, не довольная.
Но красивая..., это факт!
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