Котики, у которых лапки. Да ещё какие

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Главная задача котов и кошек – украшать мир и приносить радость хозяину. И не только тактильную – от процесса тисканья пушистой тушки. Но и эстетическую – от лицезрения всего котика в целом.
Даже обычные лапки этих созданий – уже восторг и песня. И не надо требовать от питомцев великих свершений. Ведь у них лапки.
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-"Ура! Я приручил кошку!"
Кошка.
-"Наивный! Иди вынеси мой лоток и дай пожрать!"
Мы кошку заводили, чтоб гладить, слушать ее мурлыкание. Ага, сейчас.
На руках не удержишь, вырывается. На руки лезет только когда ей хочется, и то таким образом выпрашивает еду или греется, когда отопление отключают. Начинаешь брать на руки, рычит, ноет, царапается, вырывается... В общем, не довольная.
Но красивая..., это факт!