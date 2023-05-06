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Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»

Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»

Автор:
06 мая 2023 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   в мире   если...   интересно   подборка   фото   что будет   
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Эти открытия помогли не только авторам снимков больше узнать об этом мире, но и подарили всем остальным новые знания.

Вот что бывает, когда едешь на полной скорости по гладкому шоссе

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«Что происходит, когда вы включаете обогреватель заднего стекла и случайно открываете люк на крыше»

 

«Сахарная вата, которая лежала забытой в моём шкафчике»

 

«Мои джинсы после регулярного ношения телефона в правом кармане»

 


 

Наглядное представление того, что происходит, когда вы используете неоригинальные светодиодные лампы для фар

 

«Мои пальцы после двухчасовой игры на гитаре»

 

Что случилось с этим полностью натуральным мылом после нескольких месяцев пребывания в душе

 

«Вот что происходит, когда я ем бананы»

 


 

Результат помещения пластиковой бутылки с надписью «только ручная чистка» в посудомоечную машину

 

Вот что бывает, когда старая курица несёт яйца

 

Что происходит с рубашкой с длинным рукавом при ветре, дующем со скоростью 80 м/с

Это произошло в симуляторе прыжков с парашютом.

 

«Моя бабушка использовала одну и ту же ложку для размешивания кофе около 45 лет»

 


 

«Вот что происходит, когда я оставляю свою 90-летнюю маму одну на кухне на десять минут»

 

Что случается, когда вы совершаете преступление, а затем вас арестовывают, когда вы бреете голову, пытаясь изменить свою внешность

 

«Мое оливковое масло пролежало в бутылке целый год»

 

Что будет, если положить стеклянную бутылку с газировкой в морозилку

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Метки: Вещи   Предметы   в мире   если...   интересно   подборка   фото   что будет   
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2  комментария
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912
Шурман Час назад
Могу свои пальцы сфоткать после регулярного использования флюса , изопропила и тд , ежедневные пайки под микроскопом , я их пытаюсь отмыть и ни хрена уже не получается , а вот в перчатках не могу работать , хрен знает почему но мне это не удобно
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2k
Dmitry Tarasov 39 секунд назад
Это надо в раздел фишки - детям. И снабдить предупреждением: "При просмотре старше 15 лет возможно выпадение мозга".
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