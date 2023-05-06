Любопытные открытия, отвечающие на извечный вопрос «Что будет, если...?»

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Эти открытия помогли не только авторам снимков больше узнать об этом мире, но и подарили всем остальным новые знания.
Вот что бывает, когда едешь на полной скорости по гладкому шоссе
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«Что происходит, когда вы включаете обогреватель заднего стекла и случайно открываете люк на крыше»
«Сахарная вата, которая лежала забытой в моём шкафчике»
«Мои джинсы после регулярного ношения телефона в правом кармане»
Наглядное представление того, что происходит, когда вы используете неоригинальные светодиодные лампы для фар
«Мои пальцы после двухчасовой игры на гитаре»
Что случилось с этим полностью натуральным мылом после нескольких месяцев пребывания в душе
«Вот что происходит, когда я ем бананы»
Результат помещения пластиковой бутылки с надписью «только ручная чистка» в посудомоечную машину
Вот что бывает, когда старая курица несёт яйца
Что происходит с рубашкой с длинным рукавом при ветре, дующем со скоростью 80 м/с
Это произошло в симуляторе прыжков с парашютом.
«Моя бабушка использовала одну и ту же ложку для размешивания кофе около 45 лет»
«Вот что происходит, когда я оставляю свою 90-летнюю маму одну на кухне на десять минут»
Что случается, когда вы совершаете преступление, а затем вас арестовывают, когда вы бреете голову, пытаясь изменить свою внешность
«Мое оливковое масло пролежало в бутылке целый год»
Что будет, если положить стеклянную бутылку с газировкой в морозилку
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