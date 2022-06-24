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17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим

17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим

Автор:
24 июня 2022 08:22
Метки: Предметы   в мире   вещи   интересно   подборка   прикол   
103
18

Некоторые вещи так и норовят притвориться чем-то другим. Подборка фотографий, на которых вещи и предметы напоминает что-то другое.

Быть, а не казаться — хороший лозунг, но не все ему следуют. Некоторые вещи так и норовят притвориться чем-то другим. Поэтому, глядя на небо, можно заметить облако в форме собаки, или заметить силуэт в кубике льда, плавающем в холодном кофе. Мы собрали для вас занимательные фотографии, на котором одни объекты уж очень напоминают какие-то другие.


Морской конёк из перца

×
×

Ракушка, которая похожа на анатомическое сердце


Облачный щенок


Очень большая флешка


Мать и дитя


Танцующий кактус


Камера в отделении скорой помощи выглядит как удивлённая панда


Засохшая ветка похожа на льва


Цветная капуста, похожая на атомный гриб


Клубничное сердце


За тобой следят


Мусорный Будда


Каменный корабль


Берт? Это ты?


Берт — маппет из «Улицы Сезам», в русском переводе известен как Влас.


Носатый баклажан


Трубы-ноги


Силуэт в кубике льда похож на диснеевскую принцессу

Источник:

АНТИФИШКИ
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