17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь

Однако, несмотря на свой «сложный характер», она является удивительным местом, таящим в себе множество интересностей и тайн.

Те, кто не боится её нрава, может попытаться найти спрятанные в её жарких песках удивительные сокровища и интересные места. Предлагаем вам посмотреть фотографии великолепных ценностей и локаций, которые уже были обнаружены смелыми авантюристами.





Магазин Prada в пустыне Западного Техаса, который никогда не работает