17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь

Пустыня – это одно из самых суровых мест на планете. Минимум растений, животных, а в округе полное отсутствие признаков цивилизации. Она безлюдна, неприветлива и может заставить любого потеряться в бесконечных песчаных дюнах.
Однако, несмотря на свой «сложный характер», она является удивительным местом, таящим в себе множество интересностей и тайн.
Те, кто не боится её нрава, может попытаться найти спрятанные в её жарких песках удивительные сокровища и интересные места. Предлагаем вам посмотреть фотографии великолепных ценностей и локаций, которые уже были обнаружены смелыми авантюристами.
Магазин Prada в пустыне Западного Техаса, который никогда не работает
Конечно, это не настоящий магазин. Однако на момент «открытия» он был снабжён реальными товарами. К сожалению, их расхитили в первые дни после установки так называемой скульптуры.
Голубой светящийся песок посреди пустыни Сахара
Вероятно, на фотографии смогли запечатлеть месторождение каких-либо минералов или полезных ископаемых.
Деревня посреди пустыни. Как вам такое?
Посмотрите на не менее прекрасный оазис. Настоящий райский уголок
Мегафон Мохаве
Кажется, никто не знает, как этот объект оказался на небольшой скале посреди пустыни. Теорий много, но ни одна из них не подтверждена.
Просто дверь в пустыне. Даже почтовый ящик есть на всякий случай
Австралийский прибрежный лес в пустыне. Выглядит чудесно. Там, где есть вода — есть жизнь
Редкие игры Atari были найдены похороненными в песках пустыни в Нью-Мексико
Тайный бассейн в пустыне Мохаве, Калифорния. Искупаться может каждый желающий
Ливийское стекло — самый редкий минерал на планете
Именно из него был сделан кулон, найденный в гробнице того самого Тутанхамона.
Гигантская стрелка
В пустыне Аризоны на земле можно увидеть огромные двадцатиметровые каменные стрелки. Довольно долгое время местные жители пытались понять для чего они нужны. Оказалось, что перед ними были своеобразные указатели, которые раньше помогали самолётам ориентироваться и летать в правильном направлении. Стрелки установили ещё в 1911 году.
Инсталляция «Дыхание пустыни»
Эта загадочная находка несколько лет назад вызвала настоящую бурю эмоций в сети. В 2014 году её обнаружили пользователи интернета, изучая Google-карты. Они увидели сложную фигуру, состоявшуюся из правильных геометрических частей. Она протянулась на многие километры, а поперечник ямы в центре составляет больше 30 метров. Конечно, многие сразу же приплели сюда инопланетян. Однако всё оказалось значительно проще. Столь необычную инсталляцию создала группа энтузиастов, потратив на неё несколько долгих лет.
Скульптура «Рука Пустыни», установлена в пустыне Атакама, Чили
Монолит в штате Юта
В пустыне штата Юта появилась крайне загадочная штука — сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Скорее всего, её установил кто-то тайно. Сотрудники департамента общественной безопасности штата сочли нужным устранить объект, так как не понимали его назначения.
Лишь некоторое время спустя музыкальная группа The Most Famous Artist призналась, что это они решили установить арт-объект. Теория о коварных пришельцах вновь провалилась!
Заброшенный дом в пустыне почти полностью поглотили пески
Мотель со страшными клоунами
Если у вас всё в порядке с нервишками, отправляйтесь в клоунский мотель, который находится в пустыне штата Невада. Здесь всё украшено клоунами, начиная от стойки регистрации и заканчивая номерами гостей.
Пустынная роза
Это не цветок и даже не растение. Пустынная роза — это минеральный агрегат, образующийся из воды и песка. Однако формируется он при особых условиях. Чтобы на песке «вырос» подобный цветочек, над пустыней должен выпасть дождь и быстро испариться, приведя к процессу кристаллизации.
Источник:
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Аффтар, ты хоть сам смотришь на картинки? Какие там нах километры???
"Сооружение занимает площадь 360 метров на 300 метров"
Пустынная роза обычный гипс. Тут все правильно написано.