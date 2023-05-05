Россиянка выпила энергетик натощак и впала в кому

За её жизнь боролась целая бригада врачей.
В Сергиевом-Посаде дама целый день не притрагивалась к пище и воде - постилась в честь Рамадана. А вечером накинулась на энергетик. Она выпила 2,5 литра напитка и ей тут же стало плохо: потемнело в глазах, потом девушка потеряла сознание.
Перепуганные родственники вызвали «скорую» и любительницу бодрящих напитков отвезли в больницу. Там диагностировали тахикардию и почечную недостаточность, плюс угроза отёка лёгких и остановки сердца, поэтому даму отправили в реанимацию. Там её накачали препаратами и назначили антибактериальную, гормональную и инфузионную терапию. Медики сработали оперативно и вскоре девушка пришла в себя.
Женщине провели комплексную терапию. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы, — рассказала и.о. заведующей терапевтическим отделением №1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.
Почему энергетик вызвал такую реакцию?
Этот напиток напрямую влияет на сердце, сосуды, эндокринную и нервную системы. А в кровь выплёскивается большая доза адреналина - из-за этого девушке и стало плохо.
К счастью, на этот раз всё обошлось.
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На луну чтоли пешком собралась?
Нах@я столько?