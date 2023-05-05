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Россиянка выпила энергетик натощак и впала в кому

Россиянка выпила энергетик натощак и впала в кому

Автор:
05 мая 2023 15:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Реакция   врачи   кома   напиток   сергиев посад   скорая помощь   энергетик   
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За её жизнь боролась целая бригада врачей.

В Сергиевом-Посаде дама целый день не притрагивалась к пище и воде -  постилась в честь Рамадана. А вечером накинулась на энергетик. Она выпила 2,5 литра напитка и ей тут же стало плохо: потемнело в глазах, потом девушка потеряла сознание.

Перепуганные родственники вызвали «скорую» и любительницу бодрящих напитков отвезли в больницу. Там диагностировали тахикардию и почечную недостаточность, плюс угроза отёка лёгких и остановки сердца, поэтому даму отправили в реанимацию. Там её накачали препаратами и назначили антибактериальную, гормональную и инфузионную терапию. Медики сработали оперативно и вскоре девушка пришла в себя.

Женщине провели комплексную терапию. После чего тахикардия и почечные повреждения были купированы, — рассказала и.о. заведующей терапевтическим отделением №1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.

Почему энергетик вызвал такую реакцию?

Этот напиток напрямую влияет на сердце, сосуды, эндокринную и нервную системы. А в кровь выплёскивается большая доза адреналина - из-за этого девушке и стало плохо.

К счастью, на этот раз всё обошлось.

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Метки: Девушка   Реакция   врачи   кома   напиток   сергиев посад   скорая помощь   энергетик   
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16  комментариев
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Откуда в России взялась поганая массовая привычка сосать эту химическую пакость? Вот, что запрещать-то надо.
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32k
АнтонПолднев Минуту назад
У меня как-то машину мужик покупал, в возрасте уже и видно старый сиделец все руки синие. Так мы пока туда-сюда разговаривали час примерно, он пять больших банок Бёрна вылакал. Я говорю, дружище, нельзя эту гадость в таких количествах жрать. Печень, почки, сердце эта хрень на всё влияет да ещё и как. А он отвечает "Я всё своё здоровье давно на зоне оставил. Хуже уже не будет". Но с ним-то всё понятно.
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12k
GROMOZEKA Минуту назад
«Она выпила 2,5 литра напитка и ей тут же стало плохо»

На луну чтоли пешком собралась?
Нах@я столько?
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32k
АнтонПолднев 13 минут назад
2,5л?! Что надо в голове иметь? Там по ходу пусто, как в её желудке.
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22k
ЦСКА 21 минуту назад
Ну тут то понятно-ДУРА! Всосать натощак 9 банок этого дерьма, может только ребенок или имбецил! Я подвозил соседа по дачи в Москву....Его клонило в сон и на заправке он внедрил банку этого дерьма! Через 5 км. пожелтел и стал вырубаться! В полуобморочном состоянии привез его во внуковскую городскую больницу-диагностировали фиброз! Как доселе эту дрянь не запретили непонятно! Отрава голимая!
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30k
Ego sum qui sum 50 минут назад
в пансионат энергетиков ни ногой
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9k
Copycat 2 часа назад
Ну вот они типа как голодают, своего рода "постятся" но совершенно не понимают как это делать правильно, после голодания надо выходить из этого состояния плавно, начиная с воды и легкой пищи, а не влить в себя сразу литры химозы
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1k
Жирный бот 2 часа назад
тоже как то перебрал энергетика... Я не любитель энергетиков, но выступал на соревнованиях, а там был спонсор red bull и везде ящики с пойлом, целый на соревнованиях , прикладываешься) А вечером аж колбасило всего, но алкоголь неплохо снимает симптомы) Вобщем сейчас только в дальней дороге за рулем и не более 3х банок
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
2.5 литра и без поста любого свалят
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5k
Старичок 2 часа назад
и как в неё влезло 2,5 литра? это же не пиво.
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999
ruslan d 2 часа назад
С водочкой - бесценно
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