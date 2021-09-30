Девушка потратила 10 000 долларов на исправление носа

Кстати, а тот самый мальчик, что обзывал ее Туканом в школе, когда увидел ее после операции, то поспешил пригласить Кэти на свидание. Конечно же она ему отказала.

Многие все равно считают, что ее нос длинноват, однако все равно, врачи сделали чудо, а самое главное - Кэти чувствует себя просто отлично с такими переменами.



Вы за или против пластической хирургии?