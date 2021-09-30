Девушка потратила 10 000 долларов на исправление носа

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И это тот самый момент, когда оно того стоило!
Кэти Крукс из Далласа (штат Техас) 18 лет, а когда ей было 9 она сделала неудачное сальто на батуте и сломала нос. В подростковом возрасте над ней издевались в школе, обзывая Пиноккио, Туканом, предлагая "подправить нос".
К сожалению, Кэти не везло и впоследствии она еще трижды сломала нос: ее случайно ударили дверцей машины, на нее из холодильника выпала банка и на нее прыгнула собака. Девушка не выносила свое лицо в зеркале и пыталась замаскировать его косметикой. И ее трудно осудить.
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Кэти было сделано две операции по выпрямлению, уменьшению длины и изменению формы носа.
Девушка утверждает, пластика - это был самый счастливый день в ее жизни, невзирая на боль и длительную реабилитацию. 10 000 долларов было потрачено на хирургическое вмешательство.
Девушка утверждает, пластика - это был самый счастливый день в ее жизни, невзирая на боль и длительную реабилитацию. 10 000 долларов было потрачено на хирургическое вмешательство.
Сейчас девушка чувствует себя красивой и уверенной в себе. Она стала работать визажистом, чтобы радовать людей волшебными преображениями.
Кстати, а тот самый мальчик, что обзывал ее Туканом в школе, когда увидел ее после операции, то поспешил пригласить Кэти на свидание. Конечно же она ему отказала.
Многие все равно считают, что ее нос длинноват, однако все равно, врачи сделали чудо, а самое главное - Кэти чувствует себя просто отлично с такими переменами.
Вы за или против пластической хирургии?
Многие все равно считают, что ее нос длинноват, однако все равно, врачи сделали чудо, а самое главное - Кэти чувствует себя просто отлично с такими переменами.
Вы за или против пластической хирургии?
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Не то что у придурков которые пытаются вылепить из своего вполне нормального лица чёр-те что навроде эльфа или вообще носы и губы удаляют - видел такие фотки.
Где в мире справедливость?
И да-обычно одно следует из другого. Тот кто них"я не двигается, полёживая на диване или постоянно сидит за компом, чтобы занять время жрёт. Бесцельно, не чтобы питаться, а чтобы тупо что-то жевать...
С утра встал - кусок в горло не лезет.
Поехал на работу (я ИП). Пока управился - 14-15 часов уже.
И поехал домой "завтракать")))
Главное теперь не приближаться к батуту, обходить машины и держаться подальше от холодильников и собак. Иными словами "Береги нос, Кэти".
Как же нелепы эти отмазки. У девушки явно проблемы с фантазией.
И ещё, она пошла быть визажистом что бы скрывать внешние минусы других, но имея сама минус, при этом, сама же быстренько пошла на операции а не продолжила скрывать их косметикой... Лицемерие какое то заодно дикое.
Просто там так написанно.