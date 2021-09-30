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Девушка потратила 10 000 долларов на исправление носа

Девушка потратила 10 000 долларов на исправление носа (6 фото)

Автор:
30 сентября 2021 17:46
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Девушка   больница   врачи   красота   пластическая хирургия   хирурги   
3607
6
И это тот самый момент, когда оно того стоило!
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Метки: Девушка   больница   врачи   красота   пластическая хирургия   хирурги   
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117k
cобaка cутyлая Час назад
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328
vijilante 8 минут назад
Отличный носик получился.
Не то что у придурков которые пытаются вылепить из своего вполне нормального лица чёр-те что навроде эльфа или вообще носы и губы удаляют - видел такие фотки.
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1k
Кер Реев 14 минут назад
Ну, если ей от этого полегчало, то и хорошо! Хотя знавал я одну курносенькую, и даже с неправильным прикусом... Она не сильно парилась ....

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9k
Schandmaul 15 минут назад
была нормально, и сделали хорошо. На каждую нашёлся бы свой любитель. Главное чтобы вовремя остановилась с операциями.
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1k
azuver Полчаса назад
С её везением,то дверь машины,то банка из холодильника то прыжок собаки,сейчас нужно быть в тройне осторожней с носом.Новый нос норм.
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3k
Алексей 38 минут назад
Был нормальный нос. Незачем было оперировать. ИМХО.
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7k
alex9845 45 минут назад
При чём здесь ломанный нос если у неё просто здоровенный носяра от природы?
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9k
kaboza 47 минут назад
три раза нос ломали...
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1k
rider2 52 минуты назад
Думал эту картинку здесь увижу. А девушке действительно очень идёт новый носик.
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2k
Яков Час назад
Невезучая какая-то - 4 раза ломать нос... У боксеров наверно меньше переломов носа за всю карьеру.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
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59
Владимир Щербаков Час назад
Бедная девчонка, сколько горя она пережила( сейчас легче будет!
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6k
BenderRodriguez Час назад
Тукан, пойдём на свидание!
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371
Ольга Час назад
Моему мужу нос трижды "подправляли" кованым ботинком. Он "работал" в спецназе еще советских времен. Так вот, я приставала к нему - а какой нос был в оригинале? -Тебе зачем? - бурчал он. Ну а если детишки у нас с тобой родятся, я должна знать, на кого они похожи - не сдавалась я. - Там разберемся, отбрехивался он.
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75
Шурман Ольга Час назад
Кому ботинками кому на спаррингах кулаками , кстати с годами это дает осложнение , допусти пока мне не исправили переносицу у меня была шишка на лбу , а вот это не самое приятное .
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4k
VL Час назад
Красивая девчушка.
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791
Сергей Ковалев Час назад
Никто нас не спрашивает "за",или "против" люди,которые решились делать пластические операции. Нос получился естественным и симпатичным.
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54k
parallax 2 часа назад
Буквально на днях читал, как одну отожрашуюся до 350 кг свинью, прооперировали бесплатно, урезав желудок. А тут страховка не оплачивает.
Где в мире справедливость?
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1k
閃光 2 часа назад
Хороший нос дорогого стоит.
Главное теперь не приближаться к батуту, обходить машины и держаться подальше от холодильников и собак. Иными словами "Береги нос, Кэти".
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28k
Антон 2 часа назад
За девушку рад, но её избранника, при рождении потомков ждёт сюрприз
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586
MerryGoRound 2 часа назад
То что у нее было это явно не следы переломов, а обычная генетическая наследственность. Я ломала себе нос дважды и нет у меня ничего подобного. Плюс, сломанный нос при быстром мед. вмешательстве сразу впрямляют и не видно никаких отклонений потом. Девушка явно лжет. Просто не могла смириться, что ей от природы достался "орлиный клюв", как есть у многих есть вот и придумывала всякие отговорки про 3 сломанных носа. Кстати, сломанный нос на длину носа точно не влияет тоже. А он у нее даже после 2ух операций длинноват остался. И сломать нос упавшей банкой из холодильника и НА НЕЕ прыгнувшей собакой?? Что то бредятиной попахивает тоже.
Как же нелепы эти отмазки. У девушки явно проблемы с фантазией.
И ещё, она пошла быть визажистом что бы скрывать внешние минусы других, но имея сама минус, при этом, сама же быстренько пошла на операции а не продолжила скрывать их косметикой... Лицемерие какое то заодно дикое.
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8k
Maddy8 2 часа назад
Хорошо, только мужу скажи, Что исправляла, а то детишки родятся...)
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75
Шурман MerryGoRound 2 часа назад
Есть , ломали мне его раза 4 и переносицу тоже , но я не девушка мне это не помешало жениться и воспитать 2их детей , это вы должны быть красивыми .
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75
Шурман MerryGoRound 17 минут назад
Клюва нет а выгляжу вот так :)
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