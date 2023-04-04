Ожог ягодиц получила жительница Магнитогорска, проехавшись в трамвае

17-летняя Лада присела на сиденье в трамвае № 12 и не сразу поняла, что оно немного мокрое. А когда разобралась, почувствовала колющие ощущения в районе таза, а затем вообще поняла, что не может идти - "полупопия" как будто онемели.
Лада доехала до своей остановки, вышла и с удивлением поняла, что часть таза онемела и ей трудно передвигаться. Дошла до туалета, осмотрела себя и обнаружила «что-то похожее на ожог».
В больнице врачи изумленно посмотрели на Ладу и подтвердили, что у нее химический ожог. Какое вещество было на сидении, до сих пор остается загадкой. Доктора предположили, что кто-то мог перевозить электролит и поставил его на сиденье.
Пост с призывом проверять сиденья, прежде чем садиться, девушка опубликовала в соцсетях.
Позднее медики подтвердили предположение, сообщив, что травма носит химический характер.
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В любом случае подполом.
Вопрос попадания кислоты на сиденье неоднозначен, скорее всего или злой умысел или раздолбайство... при обслуживании в депо.
Электролиты разные бывают .....
И по пятну на джинсам что б от этого вся попа занемела? Не верю ....
Аналитическая химия не в тренд, в тренд блохеры с 3я классами.
Исполнять!
В.Путин
А это.. для Ладушки..симпатичная девушка...)