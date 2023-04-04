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Ожог ягодиц получила жительница Магнитогорска, проехавшись в трамвае

Ожог ягодиц получила жительница Магнитогорска, проехавшись в трамвае

Автор:
04 апреля 2023 19:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   врачи   магнитогорск   ожог   трамвай   химический ожог   
1494
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17-летняя Лада присела на сиденье в трамвае № 12 и не сразу поняла, что оно немного мокрое. А когда разобралась, почувствовала колющие ощущения в районе таза, а затем вообще поняла, что не может идти - "полупопия" как будто онемели.

Лада доехала до своей остановки, вышла и с удивлением поняла, что часть таза онемела и ей трудно передвигаться. Дошла до туалета, осмотрела себя и обнаружила «что-то похожее на ожог».

В больнице врачи изумленно посмотрели на Ладу и подтвердили, что у нее химический ожог. Какое вещество было на сидении, до сих пор остается загадкой. Доктора предположили, что кто-то мог перевозить электролит и поставил его на сиденье.

Пост с призывом проверять сиденья, прежде чем садиться, девушка опубликовала в соцсетях.

Позднее медики подтвердили предположение, сообщив, что травма носит химический характер.

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Метки: Девушка   врачи   магнитогорск   ожог   трамвай   химический ожог   
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12  комментариев
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18k
Александр 56 минут назад
Друг спрашивает, где можно увидеть пострадавшую часть тела?
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434
Вася Васильев Трям 2 минуты назад
люто.
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5k
Горожанин 2 минуты назад
Где пруфы попы?
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2k
Александр 3 минуты назад
Аккумуляторы под стрелочкой 10
В любом случае подполом.
Вопрос попадания кислоты на сиденье неоднозначен, скорее всего или злой умысел или раздолбайство... при обслуживании в депо.
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9k
au3 6 минут назад
"кто-то мог перевозить электролит "

Электролиты разные бывают .....
И по пятну на джинсам что б от этого вся попа занемела? Не верю ....
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21k
Davy Jones Полчаса назад
В 21м веке осталось загадкой какое вещество было!
Аналитическая химия не в тренд, в тренд блохеры с 3я классами.
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4k
Трям Час назад
Жопу зашить. Трамвай помыть.
Исполнять!
В.Путин
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ну..в ДЕПО трамвайное обратиться...пусть компенсацию выплатят..за джинсики..и "полупопие"..студентке не помешают лишние деньги.
А это.. для Ладушки..симпатичная девушка...)
Ссылка youtu.be
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9k
Billi_Bons Час назад
Какая-то мутная история.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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