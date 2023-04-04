Ожог ягодиц получила жительница Магнитогорска, проехавшись в трамвае

В больнице врачи изумленно посмотрели на Ладу и подтвердили, что у нее химический ожог. Какое вещество было на сидении, до сих пор остается загадкой. Доктора предположили, что кто-то мог перевозить электролит и поставил его на сиденье.

Пост с призывом проверять сиденья, прежде чем садиться, девушка опубликовала в соцсетях.