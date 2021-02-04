"Ты сигналишь без уважения": мафиози Италии велели не использовать сирены в машинах неотложки

Представители преступных кланов не хотят слышать громких звуков, потому что пугаются.
Итальянские мафиози - люди трепетные. Они чрезвычайно волнуются, когда слышат сирены "скорой помощи" и часто путают их с сигналами полицейских машин.
А потому преступные кланы из мафии Каморры в Неаполе запретили неотложкам использовать и сирены, и проблесковые маячки: наркоторговцы и их покупатели нервничают и сделки срываются.
Мануэль Руджеро, 42-летний врач "скорой помощи" пожаловался,что врачам приходится использовать спецсигналы только при выезде из ряда районов Неаполя, т.к. раньше медики уже имели стычки с представителями преступных кланов. Кроме этого, врач рассказал о грубом обращении со стороны родственников пациентов, которые были недовольны несвоевременным приездом неотложки. Экипаж "скорой помощи", не сумевший помочь мужчине с остановкой сердца, подвергся нападению. Врачей толкали и пинали, однако медики в этой ситуации не виноваты: для миллионного города 17 неотложек - слишком мало. Особенно, если учитывать востребованность во врачебной помощи во время пандемии.
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Вы это либирастам скажите когда они ноют, что у нас все плохо.
У фашеков вывоз скоро как у нас бабульки и малохолные мамашки привыкли вызывать при температуре 37,1 стоит от 150-500 евро. В СШП даже если скорая приехала спасать больного с оторванной ногой то после того как больной оклемается только за скорую 370$ + за все манипуляции наркоз кислород в баллонах антибиотики бинты койка и еда.
А если скрипнит то родственники кредит пойдут брать, чтоб оплатить.
ЗЫ Мы еще очень хорошо живем.
Мафиози бы такой чуши не сказали. Они себя мнят народными защитниками. А ляпнуть такое - значит потерять авторитет как среди народа. так и внутри "семьи". Для мафиозников понятие семьи священно.
https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95
https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95
Нищеброды. Могли бы и вложиться в это дело. По тихому надо решать проблемы.
А теперь............ поздняк метаться. Ещё и на такси поставят маячки))))))))((