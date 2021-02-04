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"Ты сигналишь без уважения": мафиози Италии велели не использовать сирены в машинах неотложки

"Ты сигналишь без уважения": мафиози Италии велели не использовать сирены в машинах неотложки (4 фото)

Автор:
04 февраля 2021 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сирены   больница   врачи   италия   мафиози   неотложка   скорая помощь   
2284
4
Представители преступных кланов не хотят слышать громких звуков, потому что пугаются.

Источник:

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Метки: Сирены   больница   врачи   италия   мафиози   неотложка   скорая помощь   
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2k
Ям Час назад
комиссара Каттани на них нету
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116
Владимир 10 минут назад
Некоторое время гостил у друзей на юге в Италии. Рассказали много интересного, например, полицейским профсоюзы запрещают вмешиваться в вооруженные разборки между людьми. Типа им не платят столько. Нет проверки на дорогах на количество выпитого. Бухого чувака на встречке, лично видел. Хотя это исключение, но под градусиком многие катаются. Мафия- суровая реальность. Пожрать во время сиесты, а это с 12 до 16 можно было только в еврейском квартале. Зайти пописать в туалет в какую-нибудь гостиницу, спрашивают постоялец ли ты, если нет отворот поворот. Чернокожие бездельники отдельный разговор. Тачку припарковал-дай денег за охрану. Не дал, дергаешься чтоб гвоздём не прошлись. Ну это у меня так было, без претензий на всеобщую атмосферу.
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182
alex 22 минуты назад
17 экипажей на город миллионик ? Больше держать экономически невыгодно ( ну не религия ведь запрещает). Что сказать, охренеть просто. " Це Еуропа".
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2k
petia alex 3 минуты назад
Не это рыночная экономика.
Вы это либирастам скажите когда они ноют, что у нас все плохо.
У фашеков вывоз скоро как у нас бабульки и малохолные мамашки привыкли вызывать при температуре 37,1 стоит от 150-500 евро. В СШП даже если скорая приехала спасать больного с оторванной ногой то после того как больной оклемается только за скорую 370$ + за все манипуляции наркоз кислород в баллонах антибиотики бинты койка и еда.
А если скрипнит то родственники кредит пойдут брать, чтоб оплатить.

ЗЫ Мы еще очень хорошо живем.
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5k
Maximvs 55 минут назад
Источник панорама?
Мафиози бы такой чуши не сказали. Они себя мнят народными защитниками. А ляпнуть такое - значит потерять авторитет как среди народа. так и внутри "семьи". Для мафиозников понятие семьи священно.
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2k
Serg Maximvs Полчаса назад
Источник «Таймс» ежедневная газета в Великобритании.

https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95
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3k
agentfsb Час назад
Очередной высер фантазии автора.
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650k
Result Автор поста agentfsb 6 минут назад
Ну, конечно, зачем нам смотреть на ссылки, если можно оскорбить автора!))
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1k
Дмитрий Час назад
Пруфов, разумеется, нет?
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2k
Serg Дмитрий Полчаса назад
«Таймс» ежедневная газета в Великобритании.

https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95https://www.thetimes.co.uk/article/no-sirens-mafia-tells-ambulance-drivers-in-naples-were-trying-to-deal-drugs-frh50gw95
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0
Эл Дмитрий 14 минут назад
Там ссылка на британскую The Times. Статью прочитал. Всё так
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650k
Result Автор поста Дмитрий 7 минут назад
Ссылки в тексте как минимум две.
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2k
Слава Андреев 2 часа назад
Надо сирены изменить. Что бы скорая отличалась от полиции.
Нищеброды. Могли бы и вложиться в это дело. По тихому надо решать проблемы.
А теперь............ поздняк метаться. Ещё и на такси поставят маячки))))))))((
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288
Александр Задорожный 2 часа назад
А я думал это у нас все плохо и идиотов полно, а хуже нас только Африка, и то не вся. Оказывается нет, есть ещё куда падать:-)
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19k
pssst 2 часа назад
Своеобразный город.... дороги там, аки стекло.
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