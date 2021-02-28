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Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на скорой помощи

Год на передовой борьбы с коронавирусом: девушки, работающие на скорой помощи (19 фото)

Автор:
28 февраля 2021 10:59
Сообщество : Пандемия
Метки: Девушка   врач   коронавирус   красота   пандемия   скорая помощь   
1067
19
1 марта 2021 года - это годовщина обнаружения первого заразившегося коронавирусом человека на территории России. Да, представьте себе, ровно год назад наша жизнь кардинально изменилась. Но пост не о нас, а о красивых и хрупких девушках, которые ежедневно рискуют собственными жизнями.
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Метки: Девушка   врач   коронавирус   красота   пандемия   скорая помощь   
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4  комментария
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20k
BillyBonzz 54 минуты назад
Блд! Да не видел я, хоть убейте, никогда приезжающих на скорой таких разукрашенных инстасамок! Там приезжают люди с усталыми, невыспавшимися лицам и без макияжа.
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25k
Ashabad 15 минут назад
В России девушки красивые. Не то что в Канаде...
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664
GoInDown 20 минут назад
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1k
Сашкин Полчаса назад
А на деле большинство из них работает в эскорте)
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