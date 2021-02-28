1 марта 2021 года - это годовщина обнаружения первого заразившегося коронавирусом человека на территории России. Да, представьте себе, ровно год назад наша жизнь кардинально изменилась. Но пост не о нас, а о красивых и хрупких девушках, которые ежедневно рискуют собственными жизнями.

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1. Они успевают не только спасать жизни, но еще и делать все, чтобы восхитительно выглядеть 0 Источник:

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3. Ведь здорово, когда на вызов приезжают такие красивые профессионалы своего дела 0 Источник:

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5. Девушки, спасибо вам большое! 0 Источник:

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