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1 марта 2021 года - это годовщина обнаружения первого заразившегося коронавирусом человека на территории России. Да, представьте себе, ровно год назад наша жизнь кардинально изменилась. Но пост не о нас, а о красивых и хрупких девушках, которые ежедневно рискуют собственными жизнями.
1. Они успевают не только спасать жизни, но еще и делать все, чтобы восхитительно выглядеть
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18.
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