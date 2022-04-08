Как работали «жрицы любви» и публичные дома в царской России

Первые бордели появились после победы над Наполеоном. Солдаты стали возвращаться в свои гарнизоны - а служили тогда целых 20 лет, всё это время, кроме войн и учений, они проводили в казармах. Вот вокруг них и стали появляться первые бордели, когда солдаты с удовольствием заглядывали.

«Пионерами» в проституции стали европейские женщины. После наполеоновских войн Европу сильно потрепало, некоторое время ловить там было нечего. И дамы потянулись в Россию - на заработки. Вот они и стали трудиться в публичных домах. Бордели вроде бы были запрещены, но солдаты оттуда не вылезали, и тогда военные врачи забили тревогу: шустрые солдатики стали активно подхватывать венерические заболевания. И медицинские работники попросили власти и военное командование взять сферу «интим-услуг» под контроль. С доводами врачей согласились и дали отмашку.