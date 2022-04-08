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Как работали «жрицы любви» и публичные дома в царской России

Как работали «жрицы любви» и публичные дома в царской России (6 фото)

Автор:
08 апреля 2022 18:09
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   военные   врачи   заболевания   казармы   публичный дом   царская россия   
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6

Это были легальные и вполне себе успешные заведения.

Первые бордели появились после победы над Наполеоном. Солдаты стали возвращаться в свои гарнизоны - а служили тогда целых 20 лет, всё это время, кроме войн и учений, они проводили в казармах. Вот вокруг них и стали появляться первые бордели, когда солдаты с удовольствием заглядывали.

«Пионерами» в проституции стали европейские женщины. После наполеоновских войн Европу сильно потрепало, некоторое время ловить там было нечего. И дамы потянулись в Россию - на заработки. Вот они и стали трудиться в публичных домах. Бордели вроде бы были запрещены, но солдаты оттуда не вылезали, и тогда военные врачи забили тревогу: шустрые солдатики стали активно подхватывать венерические заболевания. И медицинские работники попросили власти и военное командование взять сферу «интим-услуг» под контроль. С доводами врачей согласились и дали отмашку.

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Вокруг казарм стали выстраиваться целые кварталы «красных фонарей». Они делились на элитные «трёхрублёвые», стандартные «двухрублёвые» и дешёвые - за 50 копеек. Спрос на интим-услуги был большой, поэтому иностранные дамы хоть и работали не жалея себя, но уже не справлялись с потоком оголодавших клиентов. Тогда в бордели стали привлекать и местных жительниц, чаще всего крестьянок - со временем они составили примерно 80% «личного состава» публичных домов. Ещё там были мещанки и даже 1-2% аристократок. Последние шли «торговать собой» после разорения. Но было и несколько таких, кто нашли «любимое дело» и отдавались ему с удовольствием. Их особенно любили высшие офицеры, правда и стоили их услуги довольно дорого.

Как правило, девушек в бордели подбирали сутенёры, тогда их называли «зюхеры», от немецкого слова «suchen» - искать. «Ловцы» караулили приезжих на вокзале и предлагали им «денежную работу». Если девушка соглашалась - её вели в полицию, где её выдавали специальное удостоверение личности. Так что всё было вполне легально.

Работа в публичном доме была регламентирована, прямо как в банке или другой официальной конторе:

  • Девушка должна была мыться не реже 2 раз в неделю.
  • Регулярно проходить медицинский осмотр.
  • Если подхватила венерическое заболевание - хозяин борделя оплачивал её лечение. Исключение - если она попыталась скрыть заболевание. Тогда лечилась за свой счёт. Кстати, за это могли вообще выгнать.
  • Хозяин борделя забирал ¾ дохода девушки с каждого клиента. За это он предоставлял ей комнату, еду, бельё и платья.

Когда в городе открывался бордель, местные жители не особенно возмущались. Мужчины - понятно почему, а женщины из-за того, что в районах красных фонарей резко снижалось количество изнасилований и других преступлений. Выходит, что бордели снижали агрессию в обществе.

Что важно - девушка могла в любой момент уйти из борделя. Никто не имел права её удерживать или шантажировать, власти за этим строго следили. Но уходили немногие: в 19-м веке проститутка зарабатывала за пару дней столько же, сколько белошвейка за месяц. А самые красивые и успешные позже открывали собственные бордели.

Тут надо заметить, что работа в публичном доме была всё же «путёвкой без обратного билета». Большинство девушек после нескольких лет такого «труда» редко выходили замуж и не заводили детей. Поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как работать до победного конца.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   военные   врачи   заболевания   казармы   публичный дом   царская россия   
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7  комментариев
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18k
homerchik 3 часа назад
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Евгений 15 минут назад
Куприн "яма" очень подробно расписано как там щарабатывали ща два дня столько, сколько мастеровой за месяц. Ну и Соню Мармеладову можно упомянуть
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Duckk Полчаса назад
После Октябрьского переворота ситуация поменялась...
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184
Misanthrop75 Час назад
"...Девушка должна была мыться не реже 2 раз в неделю..." Ужас!
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20k
Dobrovit 2 часа назад
Ничего не изменилось: лучше всех живут воры и шлюхи...
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43k
Максим Т. 2 часа назад
Соня Мармеладова...
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