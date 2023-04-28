Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест

На допросе Елена Блиновская полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (максимальный срок — до 3 лет колонии) и "отмывание денег в особо крупном размере" (до 7).

По версии следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год недоплатила государству со своих оборотов 918 млн рублей, а также "отмыла" 43 млн рублей с помощью подставных людей.

Теперь перед следователями стоит задача: найти информаторов, сообщивших гуру марафонов об уголовном деле.