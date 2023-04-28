FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7506 постов • 868 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест

Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест

Автор:
28 апреля 2023 17:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блиновская   интересное   инфоцыгане   марафон страдания   налоги   суд   фото   шоу бизнес   
545
4
4

27 апреля инфоцыганку Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Создательницу "Марафона желаний" обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

На допросе Елена Блиновская полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (максимальный срок — до 3 лет колонии) и "отмывание денег в особо крупном размере" (до 7).

По версии следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год недоплатила государству со своих оборотов 918 млн рублей, а также "отмыла" 43 млн рублей с помощью подставных людей.

Теперь перед следователями стоит задача: найти информаторов, сообщивших гуру марафонов об уголовном деле.

Будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне, — сообщается в официальном Телеграм-канале СК.

28 апреля Елену доставили в здание суда, где её ждёт "марафон показаний". Следствие просит отправить под домашний арест блогера Елену Блиновскую, сообщили "Известиям" в прокуратуре Москвы. Ей будет запрещено выходить на улицу, пользоваться всеми видами связи и общаться со всеми, кроме супруга, свидетелями по делу.

Сообщается, что Блиновская действовала в сговоре с группой неустановленных лиц, заявило следствие. С 2019 года она легализовывала средства, полученные преступным путем.

Немного о самом заседании. Следователь считает, что Блиновская может угрожать свидетелям, которые находятся от неё в зависимости, может уничтожить доказательства, может скрыться от следствия и суда. Мера пресечения в виде домашнего ареста является достаточной, по его мнению.

В свою очередь защита блогерши уверяет, нет обстоятельств, позволяющих установить для Блиновской домашний арест. Кроме того, считает адвокат, нельзя подтвердить что блогер может препятствовать следственным действиям. Он также заявил, что Блиновская не пыталась сбежать на Майбахе, поездка якобы была запланирована. Арест просят отклонить, передает корреспондент Daily Storm. Вместо этого, установить запрет на определенные действия. По делу Блиновской допросили свидетелей. Бухгалтера Бабенко, водителя Волосатова и гендиректора фирмы Ростову.

Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Ближайшие два месяца (до 26 июня) она проведёт в своём роскошном доме в Истре, правда, без связи и доступа в интернет. Приговор схож с тем, который вынесли супругам Чекалиным.


На марафоне было задание избавиться от суммы, которую вам не жалко. На следующий день Блиновская дала ссылку, куда именно нужно избавляться от этих денег. Гениально, я считаю!



Они договариваются в субботу в определённое время выйти на улицу и крикнуть "Лена свободна". Какая-то битва желаний получается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Блиновская   интересное   инфоцыгане   марафон страдания   налоги   суд   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
68k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Вот так выглядит типичная миллиардерша
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Змей Горыныч Минуту назад
Вообще-то если сбежит, то прокурор с судьей должны сесть. А она точно сбежит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
873
surgy 9 минут назад
Эх, не увидим)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Прораб 15 минут назад
Т.е. бабёнка только налогов зажала миллиард без малого. Это ж сколько дохода? С поправками условно 10 миллиардов. И это блогерша. Т.е. бабло ей на прямую шло. А вот интересно, миллиард рублей, как выглядит? А вот так

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53
Obrval 15 минут назад
А деньги обманутым ею людям вернут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 17 минут назад
Какие же люди тупые, просто ужас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 20 минут назад
Как еще много лохов, готовых отдавать свои кровные, чтобы послушать прохиндеев о том, как разбогатеть и успешно вести бизнес, которые сами никогда в жизни не имели бизнеса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332363



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев
Как раненый советский командир два месяца прятался от немцев
Пост о бюстгальтерах: маленьких, больших, мокрых и пластиковых
Пост о бюстгальтерах: маленьких, больших, мокрых и пластиковых
Набирающие популярность в сообществах
Загадочное устройство из старой Англии. Что это?
Загадочное устройство из старой Англии. Что это?
Почему китайцы не купили ни один брошенный в России автозавод?
Почему китайцы не купили ни один брошенный в России автозавод?
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото)
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#в мире#интересно#аварии#авто аварии#соцсети#картинки#Приколы#девушки
#Юмор#история#подборка#автомобили#дтп#люди#США#кино#Реакция#дети
#Прикол#животные#машина#автомир#позитив#новости#факты#Мемы#природа#задержание
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото) Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото) Ученики едят только суши и сидят на полу: на школу Канье Уэста подали в суд Ученики едят только суши и сидят на полу: на школу Канье Уэста подали в суд "Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы "исцелять ДНК" "Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы... Саратовский бизнесмен подал в суд на Киркорова, который пристроил к своей даче причал для яхт Саратовский бизнесмен подал в суд на Киркорова, который пристроил к своей даче причал для яхт "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган "Я расскажу, как мечтать!": Семенович пополнила ряды инфоцыган С Ольги Бузовой требуют миллион евро за убыточное вино с лицом певицы С Ольги Бузовой требуют миллион евро за убыточное вино с лицом певицы

На что жалуетесь?

Вернуться