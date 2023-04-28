Желание прокуратуры исполнилось: Блиновская отправлена под домашний арест

27 апреля инфоцыганку Елену Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке пересечь границу с Белоруссией. Создательницу "Марафона желаний" обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег в особо крупном размере.
На допросе Елена Блиновская полностью признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (максимальный срок — до 3 лет колонии) и "отмывание денег в особо крупном размере" (до 7).
По версии следствия, Блиновская с 2019 по 2021 год недоплатила государству со своих оборотов 918 млн рублей, а также "отмыла" 43 млн рублей с помощью подставных людей.
Теперь перед следователями стоит задача: найти информаторов, сообщивших гуру марафонов об уголовном деле.
Будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне, — сообщается в официальном Телеграм-канале СК.
28 апреля Елену доставили в здание суда, где её ждёт "марафон показаний". Следствие просит отправить под домашний арест блогера Елену Блиновскую, сообщили "Известиям" в прокуратуре Москвы. Ей будет запрещено выходить на улицу, пользоваться всеми видами связи и общаться со всеми, кроме супруга, свидетелями по делу.
Сообщается, что Блиновская действовала в сговоре с группой неустановленных лиц, заявило следствие. С 2019 года она легализовывала средства, полученные преступным путем.
Тем временем Блиновская выглядывает из-под капюшона
Немного о самом заседании. Следователь считает, что Блиновская может угрожать свидетелям, которые находятся от неё в зависимости, может уничтожить доказательства, может скрыться от следствия и суда. Мера пресечения в виде домашнего ареста является достаточной, по его мнению.
В свою очередь защита блогерши уверяет, нет обстоятельств, позволяющих установить для Блиновской домашний арест. Кроме того, считает адвокат, нельзя подтвердить что блогер может препятствовать следственным действиям. Он также заявил, что Блиновская не пыталась сбежать на Майбахе, поездка якобы была запланирована. Арест просят отклонить, передает корреспондент Daily Storm. Вместо этого, установить запрет на определенные действия. По делу Блиновской допросили свидетелей. Бухгалтера Бабенко, водителя Волосатова и гендиректора фирмы Ростову.
Суд отправил Блиновскую под домашний арест. Ближайшие два месяца (до 26 июня) она проведёт в своём роскошном доме в Истре, правда, без связи и доступа в интернет. Приговор схож с тем, который вынесли супругам Чекалиным.
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На марафоне было задание избавиться от суммы, которую вам не жалко. На следующий день Блиновская дала ссылку, куда именно нужно избавляться от этих денег. Гениально, я считаю!
СМИ сообщают, что поклонники инфоцыганки намереваются освободить Блиновскую, используя её же методику
Они договариваются в субботу в определённое время выйти на улицу и крикнуть "Лена свободна". Какая-то битва желаний получается.
Астрологи предрекли инфоцыганке Блиновской разительные перемены в середине 2023 года. Не ошиблись ведь!
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