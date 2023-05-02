Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности

Несмотря на строгий запрет о продолжении деятельности в соцсетях, помощники Блиновской на месте не сидят и набирают желающих на новые марафоны. Эта активность для их "госпожи" может выйти боком.
Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. Блогер использовала традиционную схему "дробления бизнеса", когда деньги от марафонов и обучения поступают на разные счета ИП с упрощёной системой налогообложения. После таких махинаций бюджет страны недосчитывается миллионов, а смекалистые коучи с удовольствием шикуют.
После задержания Блиновская полностью признала свою вину, добровольно уплатила налог и теперь сидит под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться интернетом и, конечно, продолжать вести блогерскую деятельность. Однако кураторы самого известного коуча в РФ продолжают активничать. Даже сейчас любой желающий может записаться на марафон и получить "сокровенные знания" от гуру "сбычи мечт" - и помощники Блиновской с удовольствием расскажут, как это сделать.
Активность кураторов арестованной Блиновской заинтересовала правоохранителей. Как сообщает агентство ТАСС, если в ходе проверки выяснится, что запреты суда были нарушены, домашний арест Блиновской может смениться на заключение под стражу. Адвокат блогерши считает, что его подопечную могли подставить. Дескать, кураторы могут оказаться фейковыми, решившими нажиться на хайпе. Для того, чтобы исключить эту вероятность,нужно верифицировать принадлежность аккаунтов, где была размещена соответствующая информация и допросить кураторов Блиновской. Если активность действительно проявляют работники сидящей под домашним арестом инфоцыганки, комфортный дом в Истре заменят на СИЗО.
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Так что все эти люди с деньгами - в тюрьму не садятся, по простой причине,: они слега в другой Вселенной живут , с другими законами.
Мошенник разводит людей на деньги.
Государство хочет долю.
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Интересно было бы посмотреть на решение суда, в таком случае. Типа: "За то что фанаты бегают марафон, держи пять лет Колымы"?