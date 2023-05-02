Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности

Активность кураторов арестованной Блиновской заинтересовала правоохранителей. Как сообщает агентство ТАСС, если в ходе проверки выяснится, что запреты суда были нарушены, домашний арест Блиновской может смениться на заключение под стражу. Адвокат блогерши считает, что его подопечную могли подставить. Дескать, кураторы могут оказаться фейковыми, решившими нажиться на хайпе. Для того, чтобы исключить эту вероятность,нужно верифицировать принадлежность аккаунтов, где была размещена соответствующая информация и допросить кураторов Блиновской. Если активность действительно проявляют работники сидящей под домашним арестом инфоцыганки, комфортный дом в Истре заменят на СИЗО.