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Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности

Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности

Автор:
02 мая 2023 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Блиновская   видео   задержание   инфоцыганство   кураторы   марафон желаний   мошенничество   полиция   шоу бизнес   
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Несмотря на строгий запрет о продолжении деятельности в соцсетях, помощники Блиновской на месте не сидят и набирают желающих на новые марафоны. Эта активность для их "госпожи" может выйти боком.

Елену Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов и мошенничестве в особо крупных размерах. Блогер использовала традиционную схему "дробления бизнеса", когда деньги от марафонов и обучения поступают на разные счета ИП с упрощёной системой налогообложения. После таких махинаций бюджет страны недосчитывается миллионов, а смекалистые коучи с удовольствием шикуют.


После задержания Блиновская полностью признала свою вину, добровольно уплатила налог и теперь сидит под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться интернетом и, конечно, продолжать вести блогерскую деятельность. Однако кураторы самого известного коуча в РФ продолжают активничать. Даже сейчас любой желающий может записаться на марафон и получить "сокровенные знания" от гуру "сбычи мечт" - и помощники Блиновской с удовольствием расскажут, как это сделать.


Активность кураторов арестованной Блиновской заинтересовала правоохранителей. Как сообщает агентство ТАСС, если в ходе проверки выяснится, что запреты суда были нарушены, домашний арест Блиновской может смениться на заключение под стражу. Адвокат блогерши считает, что его подопечную могли подставить. Дескать, кураторы могут оказаться фейковыми, решившими нажиться на хайпе. Для того, чтобы исключить эту вероятность,нужно верифицировать принадлежность аккаунтов, где была размещена соответствующая информация и допросить кураторов Блиновской. Если активность действительно проявляют работники сидящей под домашним арестом инфоцыганки, комфортный дом в Истре заменят на СИЗО.

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Метки: Блиновская   видео   задержание   инфоцыганство   кураторы   марафон желаний   мошенничество   полиция   шоу бизнес   
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11  комментариев
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39k
Example 6.2.6 42 минуты назад
Какое СИЗО? :) Мы при капитализме живём, с такими деньгами никто никого сажать не будет.. максимум под домашний арест, пока не поделится нужной суммой. Оплатит она налоги и штрафы и дальше будет спокойно жить припеваючи. Правительству важно чтоб она налоги платила.. а чем больше заработок, тем больше налог. Власть просто счастлива будет, если эта дама продолжит зарабатывать на лохах и приносить доход в казну. А то они (лохи) ещё эти деньги дома хранить будут или потратят на отдыхе за границей.. это плохой вариант, пусть лучше через инфоцыган - частично вернут в бюджет. От туда красть легче. И вообще, большая денежная масса у населения на руках это проблема.. надо чтоб было чуть-чуть, и в идеале чтоб все были закредитованны и обмазаны ипотеками.. чтоб в ЗП оставалось ровно на пожрать.. а остальное уходило на оплату долгов. Тогда, при идеальном капитализме, неважно уже какую зарплату я тебе плачу.. 100 баксов или 10000, я ведь и цены на продукты могу делать 1 доллар или 1000... а всё что у тебя останется, ты всё равно вернёшь мне, потому что я сделаю целью всей твоей жизни - заработок на квартиру и машину.. для тебя, это будет квинтэссенция твоего пути - бетонная коробка и китайский транспорт.
Так что все эти люди с деньгами - в тюрьму не садятся, по простой причине,: они слега в другой Вселенной живут , с другими законами.
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625
vtoroyshans 20 минут назад
за тазик алюминиевый и ведро картошки в сизо закрывают, а тут миллиард, слов просто нету
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3k
Daimos Полчаса назад
Почему она и все её подельники не в тюрьме?
Мошенник разводит людей на деньги.
Государство хочет долю.
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12k
Shtoppi 55 минут назад
интересно что за дегенераты на эти марафоны до сих пор подписываются?
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5k
fin4all 55 минут назад
Я не понимаю, это глупость? Жадность? все вместе? какие проблемы заплатить 6% с прихода и вообще не париться на тему налогов?
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212
Feud fin4all 51 минуту назад
Упрощенка с её оборотом не подходит. Только общая система. Поэтому она и дробила частями на конторки.
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15k
ss Час назад
"Эта деятельность для их "госпожи" может выйти боком."
-
Интересно было бы посмотреть на решение суда, в таком случае. Типа: "За то что фанаты бегают марафон, держи пять лет Колымы"?
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−17
кошка бобик Час назад
Сейчас когда на Украине буксует наступление такие новости самые востребованные!....
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