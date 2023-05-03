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«Каждой твари по паре»: в России нашли «здоровую альтернативу» уходящему из страны Tinder

«Каждой твари по паре»: в России нашли «здоровую альтернативу» уходящему из страны Tinder

Автор:
03 мая 2023 17:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Tinder   Госдума   альтернатива   дискотека   лдпр   сервис знакомств   
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Больше никаких лайков, свайпов и подмигиваний.

Сервис онлайн-знакомств Tinder завершает свою деятельность в России. К 30 июня компания закончит все операции и «сделает ручкой». А значит, пользователи больше не смогут наслаждаться вот такой красотой:

Насчёт государственного сервиса подробностей нет. Зато есть идея частного «кружка знакомств» - о нём чуть ниже. А пока - о инициативе из Думы.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР:

Tinder уходит. Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи.

А насчёт даты окончательного ухода Tinder - 30 июня - депутат заметил:

Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь.

Что касается альтернативы Tinder - отечественного сервиса знакомств, то такая задумка есть. В Питере хотят запустить стартап под названием «Каждой твари по паре», заявка на его финансирование (1,8 млн.рублей) уже опубликована на сайте «Твой бюджет».

Но есть одна тонкость - сервис планируется только для петербуржцев. Если проект с таким названием всё-таки рискнёт когда-нибудь появится.

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Метки: Tinder   Госдума   альтернатива   дискотека   лдпр   сервис знакомств   
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4  комментария
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9k
KonstantinLeirov Полчаса назад
100500 сайтов знакомств, от мамбы до табора, хня всякая конечно, но и тиндер не шибко то лучше, а тут разговоров то, пфф..
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12k
Shtoppi 4 минуты назад
<<...в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств.>>
------------
похоже в лдпр решили сводничеством и сутенерством заняться под крышей своих "дискотек". мож еще и вещества толкать будут? )))))))))))))))))))
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2k
Артур Котовой Полчаса назад
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32k
Андрей Иванов 47 минут назад
Чем вам клуб знакомств из "Москва слезам не верит" не подходит? И председатель вроде не сдохла ещё
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