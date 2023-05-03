«Каждой твари по паре»: в России нашли «здоровую альтернативу» уходящему из страны Tinder

Больше никаких лайков, свайпов и подмигиваний.
Сервис онлайн-знакомств Tinder завершает свою деятельность в России. К 30 июня компания закончит все операции и «сделает ручкой». А значит, пользователи больше не смогут наслаждаться вот такой красотой:
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Насчёт государственного сервиса подробностей нет. Зато есть идея частного «кружка знакомств» - о нём чуть ниже. А пока - о инициативе из Думы.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил заменить Tinder дискотеками от партии ЛДПР:
Tinder уходит. Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи.
А насчёт даты окончательного ухода Tinder - 30 июня - депутат заметил:
Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь.
Что касается альтернативы Tinder - отечественного сервиса знакомств, то такая задумка есть. В Питере хотят запустить стартап под названием «Каждой твари по паре», заявка на его финансирование (1,8 млн.рублей) уже опубликована на сайте «Твой бюджет».
Но есть одна тонкость - сервис планируется только для петербуржцев. Если проект с таким названием всё-таки рискнёт когда-нибудь появится.
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похоже в лдпр решили сводничеством и сутенерством заняться под крышей своих "дискотек". мож еще и вещества толкать будут? )))))))))))))))))))