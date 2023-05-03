«Каждой твари по паре»: в России нашли «здоровую альтернативу» уходящему из страны Tinder

Tinder уходит. Дискотека ЛДПР открывается… ЛДПР берет на себя импортозамещение Tinder. Особенно - в Москве. Это город, в котором свирепствует одиночество. Мы возобновим практику проведения в наших районных отделениях в Москве и на дружественных площадках безалкогольных дискотек для знакомств. Не оставим одинокие сердца без помощи.

А насчёт даты окончательного ухода Tinder - 30 июня - депутат заметил:

Очень удачный день. Ведь это - пятница. А пятница у нас самое лучшее время для знакомств, причем не онлайн, а живых, настоящих, когда увидел и полюбил на всю жизнь.

Что касается альтернативы Tinder - отечественного сервиса знакомств, то такая задумка есть. В Питере хотят запустить стартап под названием «Каждой твари по паре», заявка на его финансирование (1,8 млн.рублей) уже опубликована на сайте «Твой бюджет».