«Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал»: основатель ЧВК «Вагнер» повеселился над приглашением его на юбилей ЛДПР

Евгений Пригожин заявил: «Надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу».
Леонид Слуцкий - новый председатель ЛДПР. А вот его регалии: председатель Комитета ГД по международным делам, председатель правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», президент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук.
У ЛДПР был интересный юбилей - 33 года от основания партии и на торжество пригласили много гостей. В том числе, направили письмо и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину:
«Ввиду отсутствия времени и устойчивой связи, подробно отвечу на приглашение Л. Э. Слуцкого через некоторое время, но заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением. Ранее длительно общался со Слуцким и знаю его исключительно с плохой стороны. Подробный ответ дам спустя некоторое время».
А потом, как и обещал, дал развёрнутый ответ:
«Поскольку Слуцкий опубликовал приглашение на праздник ЛДПР то я, к сожалению, вынужден ответить также публично. Первое, никаких обращений в адрес ЛДПР я за последнее длительное время не делал, кроме предложения всем депутатам всех партий пойти на фронт воевать.
Поэтому те, кто воспользовался моим предложением, могут встретить меня на фронте, а не в Колонном Зале Дома Союзов. Второе, ЧВК «Вагнер» ни от кого никогда не получала никакой помощи в виде амуниции, квадрокоптеров, средств военной защиты и любой другой. Это строжайше запрещено. Всю необходимую военно-техническую помощь ЧВК «Вагнер» получает в установленном порядке. Если кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» или людей, называющих себя сотрудниками ЧВК «Вагнер» безосновательно получал такую помощь, прошу немедленно сообщить мне. Мы будем разбираться самым строжайшим образом. Возможно, вы имеете дело с мошенниками.
Пользуясь случаем, ещё раз хочу повторить: ЧВК «Вагнер» ни в чём не нуждается. Хотите помочь СВО — направьте помощь добровольческим подразделением ДНР, ЛНР или ополченцам. Третье, как я уже сказал в предыдущем заявлении, я отношусь к Слуцкому с неуважением. Неоднократно встречался с ним лично в прошлой жизни и не могу вспомнить его выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности.
Также я не помню примеров, когда Слуцкий помог мне или моим коллегам, будучи главой комитета Госдумы по международным делам. В том числе с освобождением Максима Шугалея из плена в ливийской тюрьме. Или помог во время обвинения ЧВК «Вагнер» в терроризме и при шумихе, связанной с вмешательством «Фабрики троллей» в американские выборы различных лет.
Честно говоря, я к нему с этими вопросами, по-моему, не обращался, по той причине, что был не в курсе, что Слуцкий занимается ещё и международными делами, помимо тех шалостей, о которых писали СМИ. В четвёртых, всех членов ЛДПР я, безусловно, поздравляю с праздником. Особенно тех, кто сейчас на фронте.
Хочу также сказать слова в знак уважения памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Думаю, что сейчас не то время, когда нужно поднимать бокалы. Пятое, не я начал этот разговор, но надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу. Шестое. Постараюсь сформулировать деликатно: «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас... к посольскому выходу».
А вот комментарий Слуцкого:
«Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Евгений Пригожин оказался в списке приглашенных. Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас».
На этом дискуссия и завершилась. А юбилей ЛДПР пройдёт без участия Евгения Пригожина.
Источник:
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Не время сейчас для праздников, тем более 33 года - это совсем не юбилей.
-хоть раз говорит правду. Именно ополченцам. Не армии. Армия обосралась, как всегда.
Вот что будет делать Единая Россия, когда Путин уйдёт на покой, вот тут вопрос.
А так попиарится хотел, но попал под жесткий ответ. Неудачный пиарчик получился.