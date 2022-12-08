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«Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал»: основатель ЧВК «Вагнер» повеселился над приглашением его на юбилей ЛДПР

«Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал»: основатель ЧВК «Вагнер» повеселился над приглашением его на юбилей ЛДПР

Автор:
08 декабря 2022 15:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   Евгений Пригожин   Леонид Слуцкий   ЧВК Вагнер   критика   лдпр   ответ   партия   приглашение   юбилей   
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Евгений Пригожин заявил: «Надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу».

Леонид Слуцкий - новый председатель ЛДПР. А вот его регалии: председатель Комитета ГД по международным делам, председатель правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», президент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук.

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У ЛДПР был интересный юбилей - 33 года от основания партии и на торжество пригласили много гостей. В том числе, направили письмо и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину:

Пригожин к такому приглашению отнёсся довольно скептически:

«Ввиду отсутствия времени и устойчивой связи, подробно отвечу на приглашение Л. Э. Слуцкого через некоторое время, но заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением. Ранее длительно общался со Слуцким и знаю его исключительно с плохой стороны. Подробный ответ дам спустя некоторое время».

А потом, как и обещал, дал развёрнутый ответ:

«Поскольку Слуцкий опубликовал приглашение на праздник ЛДПР то я, к сожалению, вынужден ответить также публично. Первое, никаких обращений в адрес ЛДПР я за последнее длительное время не делал, кроме предложения всем депутатам всех партий пойти на фронт воевать.

Поэтому те, кто воспользовался моим предложением, могут встретить меня на фронте, а не в Колонном Зале Дома Союзов. Второе, ЧВК «Вагнер» ни от кого никогда не получала никакой помощи в виде амуниции, квадрокоптеров, средств военной защиты и любой другой. Это строжайше запрещено. Всю необходимую военно-техническую помощь ЧВК «Вагнер» получает в установленном порядке. Если кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» или людей, называющих себя сотрудниками ЧВК «Вагнер» безосновательно получал такую помощь, прошу немедленно сообщить мне. Мы будем разбираться самым строжайшим образом. Возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Пользуясь случаем, ещё раз хочу повторить: ЧВК «Вагнер» ни в чём не нуждается. Хотите помочь СВО — направьте помощь добровольческим подразделением ДНР, ЛНР или ополченцам. Третье, как я уже сказал в предыдущем заявлении, я отношусь к Слуцкому с неуважением. Неоднократно встречался с ним лично в прошлой жизни и не могу вспомнить его выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности.

Также я не помню примеров, когда Слуцкий помог мне или моим коллегам, будучи главой комитета Госдумы по международным делам. В том числе с освобождением Максима Шугалея из плена в ливийской тюрьме. Или помог во время обвинения ЧВК «Вагнер» в терроризме и при шумихе, связанной с вмешательством «Фабрики троллей» в американские выборы различных лет.

Честно говоря, я к нему с этими вопросами, по-моему, не обращался, по той причине, что был не в курсе, что Слуцкий занимается ещё и международными делами, помимо тех шалостей, о которых писали СМИ. В четвёртых, всех членов ЛДПР я, безусловно, поздравляю с праздником. Особенно тех, кто сейчас на фронте.

Хочу также сказать слова в знак уважения памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Думаю, что сейчас не то время, когда нужно поднимать бокалы. Пятое, не я начал этот разговор, но надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу. Шестое. Постараюсь сформулировать деликатно: «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас... к посольскому выходу».

А вот комментарий Слуцкого:

«Официально заявляю об аннуляции приглашения Евгению Викторовичу Пригожину на открытие слета партии ЛДПР. Лично я ничего подобного не подписывал. В центральном аппарате будет проведено внутреннее расследование, как вообще Евгений Пригожин оказался в списке приглашенных. Что касается формулировок, которые использует Евгений Викторович, считаю дискуссию излишней. Это вопрос воспитания каждого из нас».

На этом дискуссия и завершилась. А юбилей ЛДПР пройдёт без участия Евгения Пригожина.

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Метки: Госдума   Евгений Пригожин   Леонид Слуцкий   ЧВК Вагнер   критика   лдпр   ответ   партия   приглашение   юбилей   
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15  комментариев
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А в чем Пригожин не прав?
Не время сейчас для праздников, тем более 33 года - это совсем не юбилей.
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1k
Сергей Викторович 22 минуты назад
Вот удивительное дело, почему Жириновский и ЛДПР - настолько разные явления. Как-то было время, меня очень заинтересовали идеи Владимира Вольфовича и у меня появилась идея о вступлении в ЛДПР. Сходил в отделение партии в нашем городке, пообщался с двумя ее представителями, и моя идея быстренько прекратила свое существование - так как быть в одной команде с этими людьми я точно не хотел.
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Пригожин настоящий мужик, а не вафля из стаи чиновников
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59k
Опиум для народа 53 минуты назад
-"Хотите помочь СВО направьте помощь добровольческим подразделением ДНР, ЛНР или ополченцам."-
-хоть раз говорит правду. Именно ополченцам. Не армии. Армия обосралась, как всегда.
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1k
ChePaev Час назад
Мде.. когда Жириновский звал к себе, к нему на всех четырых костях поспешали, потому что уважали. А Слуцкого не стесняясь посылают. Не та уже ЛДПР, не та.
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114
Иван Днепров Час назад
Господа как вы думаете, подходит ли Пригожину звание современного опричника? Мне кажется что да.
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28k
Levyathan Час назад
Е.б.а.л.а. жаба гадюку
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12k
harlamov Час назад
Слуцкий это конечно не Жирик. Пипец ЛДПРу.
А так попиарится хотел, но попал под жесткий ответ. Неудачный пиарчик получился.
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3k
Трям 2 часа назад
33-х летний юбилей.... Это песдец!!! Вот уж реально "интересный"

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August

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