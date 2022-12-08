«Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал»: основатель ЧВК «Вагнер» повеселился над приглашением его на юбилей ЛДПР

«Поскольку Слуцкий опубликовал приглашение на праздник ЛДПР то я, к сожалению, вынужден ответить также публично. Первое, никаких обращений в адрес ЛДПР я за последнее длительное время не делал, кроме предложения всем депутатам всех партий пойти на фронт воевать.

Поэтому те, кто воспользовался моим предложением, могут встретить меня на фронте, а не в Колонном Зале Дома Союзов. Второе, ЧВК «Вагнер» ни от кого никогда не получала никакой помощи в виде амуниции, квадрокоптеров, средств военной защиты и любой другой. Это строжайше запрещено. Всю необходимую военно-техническую помощь ЧВК «Вагнер» получает в установленном порядке. Если кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» или людей, называющих себя сотрудниками ЧВК «Вагнер» безосновательно получал такую помощь, прошу немедленно сообщить мне. Мы будем разбираться самым строжайшим образом. Возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Пользуясь случаем, ещё раз хочу повторить: ЧВК «Вагнер» ни в чём не нуждается. Хотите помочь СВО — направьте помощь добровольческим подразделением ДНР, ЛНР или ополченцам. Третье, как я уже сказал в предыдущем заявлении, я отношусь к Слуцкому с неуважением. Неоднократно встречался с ним лично в прошлой жизни и не могу вспомнить его выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности.