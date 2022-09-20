5 предсказаний Владимира Жириновского, которые сбылись «от и до»

И парочка пророчеств, которые «в процессе». То ли он был знаком с внутренней информацией, то ли действительно был провидцем.
Владимир Вольфович был одним из известнейших политиков России. А может и самым знаменитым - потому что о нём знали все, от детей до пенсионеров. К тому же Жириновский никогда не упускал случая пообщаться с электоратом и запросто беседовал и со школьниками, и с рабочими на заводе, и с руководителями государства.
А скептикам стоит посмотреть не его выпады в адрес Пугачёвой или потасовки в Госдуме, а встречи со студентами или эфиры на радио. Там уже не было никакой «игры на камеру» и Владимир Вольфович раскрывался как знаток геополитики.
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Настоящий народный политик.
И довольно экстравагантный - над ним часто подшучивали за эмоциональность. Ну и подраться он тоже мог, не без этого. Но когда его не стало и озвучили дату похорон - попрощаться с Жириновским пришли толпы людей, а могилу завалили цветами. А это говорит о многом.
Ну и главное: при жизни он сделал несколько предсказаний. Сначала те, которые сбылись:
А эти два пока ждут своего часа:
Как показала практика, Владимир Вольфович был действительно « в теме» и практически всегда попадал в самую точку. Так что ещё не вечер и всё может исполниться.
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АНТИФИШКИ
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То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, не про то разговор:
Вдруг заметил я нас было двое…
Для меня будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось будто из плена весна,
По ошибке окликнул его я:
Друг, оставь покурить! А в ответ тишина:
Он вчера не вернулся из боя.
Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Всё теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
В.В.Высоцкий