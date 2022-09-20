5 предсказаний Владимира Жириновского, которые сбылись «от и до»

Владимир Вольфович был одним из известнейших политиков России. А может и самым знаменитым - потому что о нём знали все, от детей до пенсионеров. К тому же Жириновский никогда не упускал случая пообщаться с электоратом и запросто беседовал и со школьниками, и с рабочими на заводе, и с руководителями государства.