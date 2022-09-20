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5 предсказаний Владимира Жириновского, которые сбылись «от и до»

5 предсказаний Владимира Жириновского, которые сбылись «от и до»

Автор:
20 сентября 2022 14:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: госдума   жириновский   лдпр   политика   похороны   предсказания   пророчества   
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И парочка пророчеств, которые «в процессе». То ли он был знаком с внутренней информацией, то ли действительно был провидцем.

Владимир Вольфович был одним из известнейших политиков России. А может и самым знаменитым - потому что о нём знали все, от детей до пенсионеров. К тому же Жириновский никогда не упускал случая пообщаться с электоратом и запросто беседовал и со школьниками, и с рабочими на заводе, и с руководителями государства.

А скептикам стоит посмотреть не его выпады в адрес Пугачёвой или потасовки в Госдуме, а встречи со студентами или эфиры на радио. Там уже не было никакой «игры на камеру» и Владимир Вольфович раскрывался как знаток геополитики.

Настоящий народный политик.

И довольно экстравагантный - над ним часто подшучивали за эмоциональность. Ну и подраться он тоже мог, не без этого. Но когда его не стало и озвучили дату похорон - попрощаться с Жириновским пришли толпы людей, а могилу завалили цветами. А это говорит о многом.

Ну и главное: при жизни он сделал несколько предсказаний. Сначала те, которые сбылись:

А эти два пока ждут своего часа:

Как показала практика, Владимир Вольфович был действительно « в теме» и практически всегда попадал в самую точку. Так что ещё не вечер и всё может исполниться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: госдума   жириновский   лдпр   политика   похороны   предсказания   пророчества   
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32  комментария
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8k
SSD 2 часа назад
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263
Кристофер Робин 5 минут назад
Это не предсказание, а план действия для тех, кто сам не умеет строить планы.
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9k
Juli 21 минуту назад
А Алку Галку он назвал проституткой еще в 2012.
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−97
Муса Полчаса назад
Жирик просто не умел держать язык за зубами, и выбалтывал все секреты Полишинеля. Чет он не предсказал, что какая-то маленькая нищая Украина отвесит люлей сверхдержаве со второй армией мира

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301
Sumrak58100 Муса 14 минут назад
"Отвесит люлей" - это трупами своих солдат что-ли закидает?
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3k
Дункан Маклауд 44 минуты назад
Я прям все цитаты его голосом прочитал!! Умный был человек. Неординарный и с большим и грамотным пониманием ситуации.
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−69
ЛехаЧифирь 48 минут назад
Потому что буйных мало - вот и нету вожака.
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31k
russger 51 минуту назад
Ну последнее прям мечты маразматика, уж без обид, Володя
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1k
Горбовский 52 минуты назад
это не пророчества, это именно "в теме"! ТАМ об этом всём уже давно говорили в своих кругах, а у Вольфыча просто из-за его темперамента не всегда получалось держать язык за зубами, вот и выдавал чуть раньше о том, что давно и тщательно планировалось
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10k
kaboza Час назад
Вольфовичь конечно любил не слушая оппонента орать но есть видос как его уделал один персонаж)))
Ссылка youtu.be
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3k
александр Час назад
19 .09 в этом году не сбылось.
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37
Федор Шелепа александр 49 минут назад
почему не сбыло?0 сбылось, страт референдумов в днр, лнр, хермоне и запорожье
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3k
Трям 2 часа назад
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28k
Макарыч 2 часа назад
Сбылись все предсказания Жириновского за 30 лет
Ссылка www.youtube.com
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39k
jonnyD 2 часа назад
А сколько не исполнилось считали ?
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Чур, я застолбил дачу на Корсике
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40k
Сергей 2 часа назад
Почему всё не так? Вроде всё как всегда:
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, не про то разговор:
Вдруг заметил я нас было двое…
Для меня будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалось будто из плена весна,
По ошибке окликнул его я:
Друг, оставь покурить! А в ответ тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мёртвые нас не оставят в беде,
Наши павшие как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время текло для обоих.
Всё теперь одному. Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
В.В.Высоцкий
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28k
Владимир 2 часа назад
Сложно считать это предсказаниями, скорее прогнозы от человека имеющую некую информацию.
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736
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Не уточнил, в каком году 19 сентября ждать.
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