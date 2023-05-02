В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей

Но «Автоваз» ответил однозначно.
Лидер «Справедливой России - за Правду» часто выступает с разными инициативами. Одна из них - создать нацпроект «Народный автомобиль».
Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются. И что-то мне подсказывает, будут только расти. И даже если проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок.
Проблема старения автопарка начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем она будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один: нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту.
По задумке, у авто будет бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 100-120 л. с., ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».
Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены – порядка 500 тыс. руб., а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке. А значит, необходим специальный национальный проект. Иначе мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах, - считает Миронов.
В «Автовазе» такое предложение встретили прохладно:
Мы не комментируем данное заявление, — ответил официальный представитель концерна Сергей Ильинский.
На данный момент, самое бюджетное авто «Автоваза» - это Lada Granta, в базовой комплектации она стоит 692 тысячи рублей.
Источник:
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Какой прогресс??? Мы на ручке ездить будем! И кондей это ветрячок в боковом стекле.
Это все давно проходили))))
Представляю диалог
- Давайте народный автомобиль сделаем! Дешевый!
- Давайте!... а кто делать будет?
- Так народ пусть и делает, мы депутаты, наше дело предложить, ухлубить и продолжить а дальше корячтесь как хотите.
Это я все к тому, что "говорить не мешки ворочать". А по поводу цены вообще смешно до икоты - у нас ныне "махровый капитализм" и за идею даже депутаты не работают (судя по их зарплате). Если даже умудрятся уложить проект авто (на 100 лошадей) менее пятисот тысяч, то обязательно возникнут дополнительные обстоятельства и в продажу машина поступит уже за миллион, но зато особо "по-народному". Ну, или все опять закончится "Ё-мобилем".
я такой видел это Б/У деу,
в состоянии средней ушатоности был куплен за 50тр и доведён до состояние "ездеть может" ещё 40тр. итого 90 тр и 90-92 бензин. а не вот это вот всё "до 500 000 рублей " .
Беспонтовыми инициативами. лишь бы что-нибудь ляпнуть. Популист хренов!
лишние вещи, собственно только они уже стоят 500т