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В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей

В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей

Автор:
02 мая 2023 17:11
Сообщество : Автомир
Метки: Госдума   Народный автомобиль   Справедливая россия   автоваз   депутат   жигули   лада   сергей миронов   
2146
4

Но «Автоваз» ответил однозначно.

Лидер «Справедливой России - за Правду» часто выступает с разными инициативами. Одна из них - создать нацпроект «Народный автомобиль».

Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются. И что-то мне подсказывает, будут только расти. И даже если проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок.

Проблема старения автопарка начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем она будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один: нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту.

По задумке, у авто будет бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 100-120 л. с., ручная коробка передач, повышенный клиренс, две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC), навигация «ЭРА-ГЛОНАСС».

Разумеется, народным такой автомобиль будет лишь при условии доступной цены – порядка 500 тыс. руб., а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке. А значит, необходим специальный национальный проект. Иначе мы обречены на старение автопарка, рост смертей и травм на дорогах, - считает Миронов.

В «Автовазе» такое предложение встретили прохладно:

Мы не комментируем данное заявление, — ответил официальный представитель концерна Сергей Ильинский.

На данный момент, самое бюджетное авто «Автоваза» - это Lada Granta, в базовой комплектации она стоит 692 тысячи рублей.


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Метки: Госдума   Народный автомобиль   Справедливая россия   автоваз   депутат   жигули   лада   сергей миронов   
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57  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
Да есть уже. Сегодня постили.
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1k
оленевод Бельдыев 57 секунд назад
У него от жыра кукушка поехала...
Какой прогресс??? Мы на ручке ездить будем! И кондей это ветрячок в боковом стекле.
Это все давно проходили))))
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1k
Сергей Викторович 2 минуты назад
Ну даже если сделают хороший автомобиль за 500 т.р., то всплывет одна проблема - она не будет престижной, даже если она не будет по характеристикам, надежности и комфорту уступать иномаркам. У нас странные люди - будут с пеной у рта доказывать что марк2 - самая классная машина, а отечественное - ведро с болтами. Особенно будут орать бывшие перекупы с дальнего востока, которые до сих пор не могут смириться, что у них исчез халявный источник дохода.
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140
Зайцев 9 минут назад
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938
Просто чувак в интернете 12 минут назад
До 500к можно купить пруль, привести в порядок еще за 50к и ездить без проблем.
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16k
Alex 20 минут назад
Сразу вспомнился "Кин-дза-дза" - "...правительство на другой планете живет... ".
Представляю диалог
- Давайте народный автомобиль сделаем! Дешевый!
- Давайте!... а кто делать будет?
- Так народ пусть и делает, мы депутаты, наше дело предложить, ухлубить и продолжить а дальше корячтесь как хотите.

Это я все к тому, что "говорить не мешки ворочать". А по поводу цены вообще смешно до икоты - у нас ныне "махровый капитализм" и за идею даже депутаты не работают (судя по их зарплате). Если даже умудрятся уложить проект авто (на 100 лошадей) менее пятисот тысяч, то обязательно возникнут дополнительные обстоятельства и в продажу машина поступит уже за миллион, но зато особо "по-народному". Ну, или все опять закончится "Ё-мобилем".

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6k
perekrestok 22 минуты назад
Что то не туда Миронов поворачивает! Мэрия Москвы подготовила "Транспортную концепцию до 2030 года", из которой сделали такую же уже для всей России и там предлагается бороться с частным транспортом и всех посадить в автобусы. Ну или в такси от мэрии Москвы. А для такси уже выпускают китайцев с шильдиком Москвич. Так что для народа в очередной раз все решили и мнения не спросили.
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−4
Номер Ноль Полчаса назад
А как было принято говорить про то, чьи там деньги в бюджетах у государств, это касаемо " а это станет возможно только благодаря мощной государственной поддержке"
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9k
Regerald Полчаса назад
А почему этим Дума занимается? Ведь давно уже должен был рыночек всё порешать: спрос, предложение, конкуренция, эффективные собственники - всё как Гайдар обещал. А тут, оказывается, что нужно государство и нац. проекты чтобы удовлетворить базовые потребности населения. Ох, не туда свернули мы в 91-м году...
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41k
Сергей Полчаса назад
На хрена мучить наш автопром, проще людям зарплаты с пенсией поднять.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 37 минут назад
народный автомобиль?
я такой видел это Б/У деу,
в состоянии средней ушатоности был куплен за 50тр и доведён до состояние "ездеть может" ещё 40тр. итого 90 тр и 90-92 бензин. а не вот это вот всё "до 500 000 рублей " .
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115
Владислав 40 минут назад
Нет, ну если учесть, что китайские машины у себя на родине в переводе на рубли продают за 500 тыс рублей, а у нас их же продают за 2 млн рублей; значит в принципе можно сделать нормальный автомобиль за 500 тысяч!
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348
Eugene 42 минуты назад
"Лидер «Справедливой России - за Правду» часто выступает с разными инициативами."
Беспонтовыми инициативами. лишь бы что-нибудь ляпнуть. Популист хренов!
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4k
Дмитрий ! 46 минут назад
Я предлагаю госдуме идти по известному адресу.
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10k
Бритва 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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4k
Трям 55 минут назад
Да с вашими .охуевшими налогами и ценами на парковку - тачки надо раздавать бесплатно!
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12k
кот базилий 56 минут назад
Это они идеи давних лет выдают за свои предложения. Показывая свою никчемность и отсутствие разумных предложений, абы имитировать "заботу о народе". "Оку" они уже "делали" и где она и как долго была?, я уж не говорю про качество.
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4k
просто Дмитрий 59 минут назад
ну точ как латышсы. Хотят, провозглашают, пыхтят, пи*дят и.... ничего не получается
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10k
Juli 59 минут назад
А можно для начала депутатов хотя бы на гранты те же пересадить?
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3k
poбт Час назад
"две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочная система (ABS) и система курсовой устойчивости (ESC)"
лишние вещи, собственно только они уже стоят 500т
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57k
Опиум для народа Час назад
Осталось разработать план «Выплати, прежде чем получить».
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