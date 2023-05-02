В Госдуме предложили сделать народный автомобиль, стоимостью до 500 000 рублей

Продажи новых автомашин понемногу нарастают, но цены не снижаются. И что-то мне подсказывает, будут только расти. И даже если проблема дефицита исчезнет, не похоже, что доступные модели вернутся на рынок.

Проблема старения автопарка начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем она будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один: нашей стране нужен «народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту.