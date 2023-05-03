Импортозамещение: Милонов предложил создать православный аналог Tinder с регистрацией через Госуслуги

Популярный сайт Tinder прекращает свою работу в России - об этом заявила компания Match Group, владеющая несколькими популярными сервисами онлайн-знакомств.

Многие молодые люди опечалены этим событием, зато депутат Милонов уверен, что из всего происходящего можно извлечь пользу. Нет "Тиндера" - и не надо. Зачем нам иноземные сайты знакомств, если можно создать своё, родное, с религиозной подоплёкой. Хорошо, если новое дейтинговое приложение будет сделано "на базе православной церкви" и/или мусульманских традиций. "Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью", — считает господин Милонов.

А чтобы не допустить на сайт знакомств каких-нибудь профурсеток, аутентификацию следует оформить через "Госуслуги".

Пользователи соцсетей нашли сразу несколько недостатков у такого потенциального приложения.

Во-первых, все телодвижения подписчиков будут под колпаком у государства. Во-вторых, женатикам сидеть на таком сайте будет не с руки. И потом, где же приличным людям знакомиться с дамами полусвета?