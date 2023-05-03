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Импортозамещение: Милонов предложил создать православный аналог Tinder с регистрацией через Госуслуги

Импортозамещение: Милонов предложил создать православный аналог Tinder с регистрацией через Госуслуги

Автор:
03 мая 2023 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Tinder   Ynews   Милонов   госуслуги   знакомства   приложение для знакомств   сайт знакомств   
767
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Говорит, что на таком сайте не будет засилья «фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками».

Популярный сайт Tinder прекращает свою работу в России - об этом заявила компания Match Group, владеющая несколькими популярными сервисами онлайн-знакомств.


Многие молодые люди опечалены этим событием, зато депутат Милонов уверен, что из всего происходящего можно извлечь пользу. Нет "Тиндера" - и не надо. Зачем нам иноземные сайты знакомств, если можно создать своё, родное, с религиозной подоплёкой. Хорошо, если новое дейтинговое приложение будет сделано "на базе православной церкви" и/или мусульманских традиций. "Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью", — считает господин Милонов.


А чтобы не допустить на сайт знакомств каких-нибудь профурсеток, аутентификацию следует оформить через "Госуслуги".


Пользователи соцсетей нашли сразу несколько недостатков у такого потенциального приложения.

Во-первых, все телодвижения подписчиков будут под колпаком у государства. Во-вторых, женатикам сидеть на таком сайте будет не с руки. И потом, где же приличным людям знакомиться с дамами полусвета?


А вы, друзья, зарегистрировались бы на таком сайте знакомств?

Источник:

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Метки: Tinder   Ynews   Милонов   госуслуги   знакомства   приложение для знакомств   сайт знакомств   
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19  комментариев
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1k
Лебовски Полчаса назад
Вот лучше бы ое внес законопроект как убирать из думы таких убогих как он сам.
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593
adssaf afasffdsga Минуту назад
Собсно, не вижу недостатков в озвученных недостатках.
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1k
Николай 2 минуты назад
Милонов как обычно... Православие и госуслуги! А по знакомствам у нас есть отечественные аналоги и очень даже популярные. Лав.ру например тот же самый. И на удивление там губошлёпок в разы меньше чем в тиндере.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
Дурак - это само по себе плохо.
Но дурак с инициативой ......
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880
ProFanas 9 минут назад
Создание видимости работы мозга. Не более. Для оправдания причины занимаеиого места.
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10
Валера Петров 11 минут назад
Он жеж на фронте должен быть?)
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19k
AzuveR 14 минут назад
"А чтобы не допустить на сайт знакомств каких-нибудь профурсеток, аутентификацию следует оформить через "Госуслуги". А как "Госуслуги" определяют где профурсетка ? Или профурсет с пэедиком ?
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1k
Mil-ast 15 минут назад
Получится у него "как всегда". Достаточно вспомнить Рутьюб, который оказался никому не нужным, Руниверсалис, клон Википедии только нашими "скрепами".
Вмешиваться в развитие ИТ государство не должно вообще никак, регулирование, но не более. Рынок ИТ вполне самостоятельный и если в него не лезть, он со временем начинает выпускать отличные решения. Вот в 90 как это было. Государству дело не было до ИТ сектора, да и не особо в этом понимало. Как итог на рынок вышли отличные продукты для своего времени - Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Меил.ру, инновационные решения у Тинькова...
А позже государство начало вмешиваться и мы получили, что яндекс раздробили и запихнули зачем-то туда Кудрина, меил контролируется олигархом Усмановым и свобода слова исчезла в этих соцсетях, что даже за лайки теперь следователи возбуждаются, Тинькова отжали и теперь это олигарх Потанин.
Хороший пример в Кремниевой долине. Там стартапы рождаются как грибы после дождя. Всех ит-продуктов не пересчитать, которыми пользуются в мире. Мы тоже могли составить хорошую конкуренцию в мире, всё к этому шло ведь.
Так что Милонов только пытается пропиариться, не более, причем глупостью.
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10
Валера Петров Mil-ast 10 минут назад
ну к тому же есть востребованные отечественные дейтинг сервисы.
Мамба, Баду (который в последствие тоже из РФ ушел).
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3k
poбт 16 минут назад
в госуслугах есть своя прелесть
как минимум там нет неграждан
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7k
Николай 16 минут назад
Вот молчал бы, может за молчаливого скатил...
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1k
Максим 37 минут назад
Почему так сильно влюбляются именно в проституток?
Ссылка rutube.ru
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44
Obrval Час назад
Мне одному кажется, что Милонов с православием несколько перебарщивает?
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13
Vox Populi Obrval 45 минут назад
Что, только Милонов «перебарщивает»?
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44
Obrval Vox Populi 44 минуты назад
Нет, не только. Но статья про него.
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