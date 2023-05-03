Импортозамещение: Милонов предложил создать православный аналог Tinder с регистрацией через Госуслуги

Говорит, что на таком сайте не будет засилья «фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками».
Популярный сайт Tinder прекращает свою работу в России - об этом заявила компания Match Group, владеющая несколькими популярными сервисами онлайн-знакомств.
Многие молодые люди опечалены этим событием, зато депутат Милонов уверен, что из всего происходящего можно извлечь пользу. Нет "Тиндера" - и не надо. Зачем нам иноземные сайты знакомств, если можно создать своё, родное, с религиозной подоплёкой. Хорошо, если новое дейтинговое приложение будет сделано "на базе православной церкви" и/или мусульманских традиций. "Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью", — считает господин Милонов.
А чтобы не допустить на сайт знакомств каких-нибудь профурсеток, аутентификацию следует оформить через "Госуслуги".
Пользователи соцсетей нашли сразу несколько недостатков у такого потенциального приложения.
Во-первых, все телодвижения подписчиков будут под колпаком у государства. Во-вторых, женатикам сидеть на таком сайте будет не с руки. И потом, где же приличным людям знакомиться с дамами полусвета?
А вы, друзья, зарегистрировались бы на таком сайте знакомств?
Источник:
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Но дурак с инициативой ......
Вмешиваться в развитие ИТ государство не должно вообще никак, регулирование, но не более. Рынок ИТ вполне самостоятельный и если в него не лезть, он со временем начинает выпускать отличные решения. Вот в 90 как это было. Государству дело не было до ИТ сектора, да и не особо в этом понимало. Как итог на рынок вышли отличные продукты для своего времени - Вконтакте, Одноклассники, Яндекс, Меил.ру, инновационные решения у Тинькова...
А позже государство начало вмешиваться и мы получили, что яндекс раздробили и запихнули зачем-то туда Кудрина, меил контролируется олигархом Усмановым и свобода слова исчезла в этих соцсетях, что даже за лайки теперь следователи возбуждаются, Тинькова отжали и теперь это олигарх Потанин.
Хороший пример в Кремниевой долине. Там стартапы рождаются как грибы после дождя. Всех ит-продуктов не пересчитать, которыми пользуются в мире. Мы тоже могли составить хорошую конкуренцию в мире, всё к этому шло ведь.
Так что Милонов только пытается пропиариться, не более, причем глупостью.
Мамба, Баду (который в последствие тоже из РФ ушел).