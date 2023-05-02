Денюшек больше не будет? Что происходит в Тиндере после новости о его уходе из России

Как уже писали на Фишках, приложение Tinder скоро покинет Россию. Данная новость стала очень неприятной неожиданностью для девушек, которые постоянно находятся в активном поиске. Теперь кто-то лишится постоянного заработка, а кто-то - так и не найдет своего миллионера на белом мерседесе.