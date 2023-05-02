FISHKINET
Сообщество Юмор 16851 пост • 3560 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Денюшек больше не будет? Что происходит в Тиндере после новости о его уходе из России

Денюшек больше не будет? Что происходит в Тиндере после новости о его уходе из России

Автор:
02 мая 2023 17:55
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   деньги   знакомства   смех   
1577
16

Как уже писали на Фишках, приложение Tinder скоро покинет Россию. Данная новость стала очень неприятной неожиданностью для девушек, которые постоянно находятся в активном поиске. Теперь кто-то лишится постоянного заработка, а кто-то - так и не найдет своего миллионера на белом мерседесе.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Tinder   Прикол   Юмор   девушки   деньги   знакомства   смех   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
448k
GoodNeon 42 минуты назад
Взамен уходящего Тиндера, ожидаем, уже скоро: "Случка - и точка"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
140
Зайцев 14 минут назад
Ваще пох вот на столько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis 16 минут назад
Наберите в поиске "сайт знакомств", их не просто много, их дохера. Что изменится с уходом Тиндера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Маслов 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович 24 минуты назад
Да не велика потеря. Создать сайт знакомств - не такая уж и сложная задача. Упрощенные версии даже делают на курсах по программированию. Однозначно, либо появится альтернатива, либо что-то существующее, но малоизвестное, сможет подобрать целевую аудиторию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва 36 минут назад
"вообще-то я замужем, но очень люблю общаться"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
a_komolow 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94859



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Набирающие популярность в сообществах
15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее
15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее
Toyota признала фальсификацию результатов краш-тестов
Toyota признала фальсификацию результатов краш-тестов
Будь человеком!
Будь человеком!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#аварии#Прикол#интересное#полиция#США#картинки#Великобритания
#Юмор#факты#СССР#дтп#в мире#шоу бизнес#животные#волосы#кино#девушки
#интересно#машина#автомир#авто аварии#люди#подборка#Еда#знаменитости#Приколы#дом
Будь человеком! Будь человеком! В обмен могу дать: меркантильные девушки и их запросы В обмен могу дать: меркантильные девушки и их запросы Тиндер-дейт по-русски: подборка нелепых историй о первых свиданиях Тиндер-дейт по-русски: подборка нелепых историй о первых свиданиях Хочу забеременеть пенным: неожиданные запросы девушек с сайтов знакомств Хочу забеременеть пенным: неожиданные запросы девушек с сайтов знакомств Ищу мужа с прицепом: неожиданные анкеты девушек с сайтов знакомств Ищу мужа с прицепом: неожиданные анкеты девушек с сайтов знакомств Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек

На что жалуетесь?

Вернуться