В ЛДПР решили импортозаместить Тиндер

В День семьи, любви и верности партия ЛДПР запустила сайт и анонсировала «самый масштабный форум знакомств в России». По словам главы партии Леонида Слуцкого, это должно помочь импортозаместить Тиндер. Поэтому даже интерфейс анкет в сервисе от ЛДПР будет похож на тиндеровский.
В партии также отметили, что речь идет о приеме заявок на общероссийский форум "ЛДПР с любовью", который пройдет в сентябре.
Механика отечественного сервиса, прямо скажем, своеобразная: нужно успеть подать заявку до 10 августа (иначе не видать своей судьбы), после чего вашу анкету вручную посмотрит психолог и даст рекомендации по поиску партнёра. И уже после этого можете ехать в Москву в сентябре на сам форум — искать свою судьбу.
Уверяют, что мероприятие будет отличаться от традиционных партийных форумов: оно предназначено для тех, кто ищет себе пару и стремится создать семью.
В общем, психолог вместо алгоритмов, живое общение вместо ваших чатов.
Просто какая-то русская дейтинг-революция!
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь