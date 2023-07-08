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В ЛДПР решили импортозаместить Тиндер

В ЛДПР решили импортозаместить Тиндер

Автор:
08 июля 2023 23:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Tinder   аналог   лдпр   партия   сайт знакомств   форум   
1790
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В День семьи, любви и верности партия ЛДПР запустила сайт и анонсировала «самый масштабный форум знакомств в России». По словам главы партии Леонида Слуцкого, это должно помочь импортозаместить Тиндер. Поэтому даже интерфейс анкет в сервисе от ЛДПР будет похож на тиндеровский.

В партии также отметили, что речь идет о приеме заявок на общероссийский форум "ЛДПР с любовью", который пройдет в сентябре.

Механика отечественного сервиса, прямо скажем, своеобразная: нужно успеть подать заявку до 10 августа (иначе не видать своей судьбы), после чего вашу анкету вручную посмотрит психолог и даст рекомендации по поиску партнёра. И уже после этого можете ехать в Москву в сентябре на сам форум — искать свою судьбу.

Уверяют, что мероприятие будет отличаться от традиционных партийных форумов: оно предназначено для тех, кто ищет себе пару и стремится создать семью.

В общем, психолог вместо алгоритмов, живое общение вместо ваших чатов.

Просто какая-то русская дейтинг-революция!

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Метки: Tinder   аналог   лдпр   партия   сайт знакомств   форум   
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6  комментариев
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93
Ясен Пень 5 часов назад
А виртуального Жириновского, в виде свахи, туда могут встроить?
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164
Йож ДонеццкиЙ 4 часа назад
А если нет шансов приехать в Москву??!
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33k
АнтонПолднев 4 часа назад
Народ ломанётся.
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7
Номер Ноль 4 часа назад
"Уважаемые брачующиеся, для подтверждения входа выберите изображения с лимузинами"
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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77046



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