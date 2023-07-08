В ЛДПР решили импортозаместить Тиндер

В партии также отметили, что речь идет о приеме заявок на общероссийский форум "ЛДПР с любовью", который пройдет в сентябре.

Механика отечественного сервиса, прямо скажем, своеобразная: нужно успеть подать заявку до 10 августа (иначе не видать своей судьбы), после чего вашу анкету вручную посмотрит психолог и даст рекомендации по поиску партнёра. И уже после этого можете ехать в Москву в сентябре на сам форум — искать свою судьбу.