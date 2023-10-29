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В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин в России в "День жутких сказок и историй"

В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин в России в "День жутких сказок и историй"

Автор:
29 октября 2023 19:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   День жутких сказок и историй   Нилов   Хэллоуин   лдпр   переименование   
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Боги нейминга вошли в чат. Понимая, что избавиться от Хэллоуина, который за долгие годы проник даже в детские сады, будет не просто, в Госдуме предложили сменить вывеску на «День жутких сказок и историй". Вы готовы это выговаривать?

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина в беседе с RT предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй.

Собеседник RT напомнил, что едва ли не ежегодно в октябре в обществе разгорается спор из-за популярного иностранного праздника под названием Хеллоуин.

Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!». Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится.

По словам представителя ЛДПР, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный у молодёжи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.

Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье

, — считает депутат.

Тем временем, в США ночь ужаса уже наступила. Празднование Хэллоуина отметили массовыми расстрелами людей не только во Флориде и Индиане, но ещё и в Чикаго, а также в Массачусетсе, сообщают американские СМИ.

В Чикаго огнестрельные ранения получили минимум 15 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. В Массачусетсе погибли двое (оба — несовершеннолетние) и ранены четверо.

Источник:

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Метки: Госдума   День жутких сказок и историй   Нилов   Хэллоуин   лдпр   переименование   
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14  комментариев
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22k
babuby Полчаса назад
День жути, да и всё. Смысл похож, жути и в сказках хватало всегда, ну и тыква как символ.
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41k
Бабай 18 минут назад
Делов-то на рубль. Не запрещать праздник, а запретить продажу аксессуаров, это наши могут. Всё. Не станет темы ради которой нам это безобразие пропихивают. А, и со святым Валентином поступить аналогично, чтоб два раза не заседать.
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7k
perekrestok 18 минут назад
Надо ту партию, депутаты из которой предлагают всякую ерунду выгонять из госдумы. сегодня в столице на третьем кольце была жуткая пробка потому что куча рабочих изо всех сил отламывала нормальные железные ограждения и ставила на их место новые. Может надо деньги направить на более насущные нужды? например на больных детей, деньги на лечение которых собирают по телеку? Суммы там доходят до 30-40 миллионов рублей.
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18k
Shtoppi 22 минуты назад
а нахер он, этот хэллоуин, нам вообще нужен? разве что каким-нить бизнесменам лишний повод тематические вечеринки устраивать, чтобы бабок срубить на дебилоидах, а в целом не стоит он того, чтобы заморачиваться.
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8k
mbr 51 минуту назад
"...избавиться от наследия капитализма......будет не просто.,"
какого наследия?
Это "наследие" живёт только в пустой голове малолетних еб..ланов.
У автора колониальный комплекс что ли?
Только один факт использования "нейминг" в этом бредовом потоке сознания, говорит об умственных способностях и отрицательном "развитии".

Весь этот халуин игрушка для дегенератов -- трижды переваренный кал, тупая вторичность, ущербное подражание "белому господину", культ говна, смерти и гнили.
трупоё...бы-трупоеды.

Этот бред, это лучший показатель тяжёлых психиатрических проблем.
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12k
Владимир 52 минуты назад
А можно вообще, не заострять на этом внимание. Кто то и 4 июля в РФ празднует, как его называть? "День рождения уродов"? Это не наш праздник, кто хочет пусть празднует или че там.
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3k
Едондер пуп Час назад
"День жутких сказок"? Это день зомбоящика, что ли получится? Так у телевизионщиков уже есть праздник, вроде?
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15k
Kucher Час назад
Любое переименование, хоть "тыквенный спас", хоть это - всё равно это подражание пиндосовскому празднику. Мол мы его один чёрт будем праздновать, но обзовём иначе.
Тут может быть лишь два варианта:
1) Смириться уже и праздновать пиндосовский Хулуин;
2) Послать пиндосов и подпиндосников подальше и вообще не праздновать в этот день ничего (лично мне этот вариант ближе).
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3k
Дмитрий Час назад
Самое адекватное предложение на данный момент. Название оригинальное конечно звучит не очень. День страшных сказок звучит веселей и можно убрать религиозный подтекст.
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48k
Максим Т. Час назад
У кого привычка выработалась? У баранов?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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