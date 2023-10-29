В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин в России в "День жутких сказок и историй"

Боги нейминга вошли в чат. Понимая, что избавиться от Хэллоуина, который за долгие годы проник даже в детские сады, будет не просто, в Госдуме предложили сменить вывеску на «День жутких сказок и историй". Вы готовы это выговаривать?
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина в беседе с RT предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй.
Собеседник RT напомнил, что едва ли не ежегодно в октябре в обществе разгорается спор из-за популярного иностранного праздника под названием Хеллоуин.
Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!». Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится.
По словам представителя ЛДПР, можно принять компромиссное решение, которое позволит сохранить популярный у молодёжи «праздник» и удовлетворить патриотическую общественность.
Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье
, — считает депутат.
Тем временем, в США ночь ужаса уже наступила. Празднование Хэллоуина отметили массовыми расстрелами людей не только во Флориде и Индиане, но ещё и в Чикаго, а также в Массачусетсе, сообщают американские СМИ.
В Чикаго огнестрельные ранения получили минимум 15 человек, двое находятся в тяжёлом состоянии. В Массачусетсе погибли двое (оба — несовершеннолетние) и ранены четверо.
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какого наследия?
Это "наследие" живёт только в пустой голове малолетних еб..ланов.
У автора колониальный комплекс что ли?
Только один факт использования "нейминг" в этом бредовом потоке сознания, говорит об умственных способностях и отрицательном "развитии".
Весь этот халуин игрушка для дегенератов -- трижды переваренный кал, тупая вторичность, ущербное подражание "белому господину", культ говна, смерти и гнили.
трупоё...бы-трупоеды.
Этот бред, это лучший показатель тяжёлых психиатрических проблем.
Тут может быть лишь два варианта:
1) Смириться уже и праздновать пиндосовский Хулуин;
2) Послать пиндосов и подпиндосников подальше и вообще не праздновать в этот день ничего (лично мне этот вариант ближе).