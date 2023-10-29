В Госдуме предложили переименовать Хэллоуин в России в "День жутких сказок и историй"

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина в беседе с RT предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй.

Собеседник RT напомнил, что едва ли не ежегодно в октябре в обществе разгорается спор из-за популярного иностранного праздника под названием Хеллоуин.