Николай Фоменко — заслуженный артист России, который за тридцать лет актёрской карьеры успел перепробовать десятки типажей. Он играл Колю в легендарной картине «Сирота казанская», Остапа Бендера в «12 стульях», офицера КГБ в сериале «Апостол» и коррумпированного генерала-таможенника в сериале «Беспринципные».
Музыкант, гонщик, шутник и немного эколог: 10 необычных фактов о Николае Фоменко
1. Малышкина сказка
Николай Фоменко впервые оказался на съемочной площадке всего в 7 лет — он стал участником детской программы «Малышкина сказка» на ленинградском телевидении.
2. Оркестр, музыку!
Мало кто знает, что творческая карьера Николая Фоменко началась не с театра или эпизодических ролей в кино, как это обычно бывает у актеров, а с музыки. В 1983 году, будучи студентом Ленинградского государственного университета театра, музыки и кинематографии, Фоменко вместе с однокурсниками основал рок-группу «Секрет». И образом, и звучанием группа подражала легендарным The Beatles. Первым появлением Фоменко на сцене стало выступление на разогреве у Майка Науменко – основателя группы «Зоопарк».
3. Лицо природы
Сейчас, если Фоменко оказывается на экране, и речь идет о деньгах и товарах, то либо вы смотрите «Беспринципных», где он играет генерала таможенной службы, либо рекламу «Авито». А вот 20 лет назад ассоциативный ряд был совсем другим — Фоменко выступал лицом рекламной кампании GreenPeace.
4. Многодетный отец
У Николая Фоменко пятеро детей от четырех женщин и двое внуков. Артист уже 15 лет состоит в браке с Наталией Кутобаевой, пресс-секретарем Совета Федерации. До этого еще 13 лет спутницей Фоменко была потомственная актриса Мария Голубкина, дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной и падчерица легендарного советского актера Андрея Миронова. С 1985 по 1995 год Фоменко был женат на оперной певице Людмиле Гончарук. В свой первый брак Фоменко вступил в 1980-м году: супругой стала актриса Елена Лебедева.
5. Уги Буги
Вслушайтесь в песню Бугимена из легендарного мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед рождеством» (1993): узнали голос? Да, главного антагониста фильма Уги Буги в 2005 году на русском языке озвучил Николай Фоменко.
6. Мастер спорта
Может показаться, что Фоменко с его далеким от атлетического телосложением мало что объединяет со спортом, но на самом деле он обладатель как минимум двух спортивных титулов. Артист — многократный призер российский автогонок, победитель международного чемпионата по автогонкам FIA Grand Touring в 2004 году и мастер спорта международного класса по автогонкам.
7. Знакомый голос
Многие автомобилисты помнят проигрыш «Русского радио», после которого веселый мужской голос зачитывал шутки и анекдоты в духе «Не болтайте ерундой» или «Русский язык без мата превращается в доклад». Так вот, это тоже Николай Фоменко — с 1996 по 2009 год он озвучивал рекламу на «Русском радио» и читал шутки в паузах.
8. Гоночный должник
Мы уже говорили, что Фоменко занимался гонками, но увлечение автомобилями довело его не только до титула мастера спорта, но и до астрономических долгов. Фоменко пытался основать компанию по производству отечественных гоночных автомобилей Marussia. Компания выпустила несколько прототипов, но до серийного производства дело так и не дошло. Компания обанкротилась, а Фоменко остался должен кредиторам 65 млн рублей. Правда, долг ему в результате простили.
9. Достаточно зеркала
Актеры делятся на два типа: те, кто смотрит фильмы со своим участием, и те, кто этого избегает. Фоменко — из второго лагеря, и старается не пересматривать картины с собой. Хотя, конечно, видеть себя на экранах давно привык.
10. Как в первый раз
Когда смотришь «Беспринципных», то легко веришь, что Петр и Валентина Хадяковы в браке уже давно и знакомы целую жизнь, в отличие от актеров, которые впервые встретились на съемочной площадке. Исполнительница роли Валентины Кристина Бабушкина вспоминала, что в первый день ловила на себе сканирующий взгляд Фоменко, который словно пытался понять, сработаются они или нет. В результате сработались и даже сдружились.
Источник:
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