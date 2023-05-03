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Музыкант, гонщик, шутник и немного эколог: 10 необычных фактов о Николае Фоменко

Музыкант, гонщик, шутник и немного эколог: 10 необычных фактов о Николае Фоменко

Автор:
03 мая 2023 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Николай Фоменко   актер   знаменитости   факты   фото   
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Николай Фоменко — заслуженный артист России, который за тридцать лет актёрской карьеры успел перепробовать десятки типажей. Он играл Колю в легендарной картине «Сирота казанская», Остапа Бендера в «12 стульях», офицера КГБ в сериале «Апостол» и коррумпированного генерала-таможенника в сериале «Беспринципные».

Музыкант, гонщик, шутник и немного эколог: 10 необычных фактов о Николае Фоменко

1. Малышкина сказка

Николай Фоменко впервые оказался на съемочной площадке всего в 7 лет — он стал участником детской программы «Малышкина сказка» на ленинградском телевидении.


2. Оркестр, музыку!

Мало кто знает, что творческая карьера Николая Фоменко началась не с театра или эпизодических ролей в кино, как это обычно бывает у актеров, а с музыки. В 1983 году, будучи студентом Ленинградского государственного университета театра, музыки и кинематографии, Фоменко вместе с однокурсниками основал рок-группу «Секрет». И образом, и звучанием группа подражала легендарным The Beatles. Первым появлением Фоменко на сцене стало выступление на разогреве у Майка Науменко – основателя группы «Зоопарк».

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3. Лицо природы

Сейчас, если Фоменко оказывается на экране, и речь идет о деньгах и товарах, то либо вы смотрите «Беспринципных», где он играет генерала таможенной службы, либо рекламу «Авито». А вот 20 лет назад ассоциативный ряд был совсем другим — Фоменко выступал лицом рекламной кампании GreenPeace.


4. Многодетный отец

У Николая Фоменко пятеро детей от четырех женщин и двое внуков. Артист уже 15 лет состоит в браке с Наталией Кутобаевой, пресс-секретарем Совета Федерации. До этого еще 13 лет спутницей Фоменко была потомственная актриса Мария Голубкина, дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной и падчерица легендарного советского актера Андрея Миронова. С 1985 по 1995 год Фоменко был женат на оперной певице Людмиле Гончарук. В свой первый брак Фоменко вступил в 1980-м году: супругой стала актриса Елена Лебедева.

5. Уги Буги

Вслушайтесь в песню Бугимена из легендарного мультфильма Тима Бертона «Кошмар перед рождеством» (1993): узнали голос? Да, главного антагониста фильма Уги Буги в 2005 году на русском языке озвучил Николай Фоменко.

6. Мастер спорта

Может показаться, что Фоменко с его далеким от атлетического телосложением мало что объединяет со спортом, но на самом деле он обладатель как минимум двух спортивных титулов. Артист — многократный призер российский автогонок, победитель международного чемпионата по автогонкам FIA Grand Touring в 2004 году и мастер спорта международного класса по автогонкам.

7. Знакомый голос

Многие автомобилисты помнят проигрыш «Русского радио», после которого веселый мужской голос зачитывал шутки и анекдоты в духе «Не болтайте ерундой» или «Русский язык без мата превращается в доклад». Так вот, это тоже Николай Фоменко — с 1996 по 2009 год он озвучивал рекламу на «Русском радио» и читал шутки в паузах.


8. Гоночный должник

Мы уже говорили, что Фоменко занимался гонками, но увлечение автомобилями довело его не только до титула мастера спорта, но и до астрономических долгов. Фоменко пытался основать компанию по производству отечественных гоночных автомобилей Marussia. Компания выпустила несколько прототипов, но до серийного производства дело так и не дошло. Компания обанкротилась, а Фоменко остался должен кредиторам 65 млн рублей. Правда, долг ему в результате простили.

9. Достаточно зеркала

Актеры делятся на два типа: те, кто смотрит фильмы со своим участием, и те, кто этого избегает. Фоменко — из второго лагеря, и старается не пересматривать картины с собой. Хотя, конечно, видеть себя на экранах давно привык.

10. Как в первый раз

Когда смотришь «Беспринципных», то легко веришь, что Петр и Валентина Хадяковы в браке уже давно и знакомы целую жизнь, в отличие от актеров, которые впервые встретились на съемочной площадке. Исполнительница роли Валентины Кристина Бабушкина вспоминала, что в первый день ловила на себе сканирующий взгляд Фоменко, который словно пытался понять, сработаются они или нет. В результате сработались и даже сдружились.

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Метки: artist   Николай Фоменко   актер   знаменитости   факты   фото   
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5  комментариев
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18k
Вася 2 часа назад
руууское раадио фсёоо будет харашооо

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14k
hunter 21 секунду назад
наш пострел везде поспел
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1k
Лимонадный Джо 15 минут назад
Мой однофамилец.
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253
Maikl 23 минуты назад
А мне нравятся его игра/вокал/юмор ))) будь здоров чертяка )
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1k
ruslan d 2 часа назад
Везде успел
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