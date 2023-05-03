Музыкант, гонщик, шутник и немного эколог: 10 необычных фактов о Николае Фоменко

1. Малышкина сказка

Николай Фоменко впервые оказался на съемочной площадке всего в 7 лет — он стал участником детской программы «Малышкина сказка» на ленинградском телевидении.

2. Оркестр, музыку!

Мало кто знает, что творческая карьера Николая Фоменко началась не с театра или эпизодических ролей в кино, как это обычно бывает у актеров, а с музыки. В 1983 году, будучи студентом Ленинградского государственного университета театра, музыки и кинематографии, Фоменко вместе с однокурсниками основал рок-группу «Секрет». И образом, и звучанием группа подражала легендарным The Beatles. Первым появлением Фоменко на сцене стало выступление на разогреве у Майка Науменко – основателя группы «Зоопарк».