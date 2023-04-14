6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи

Киллиан Мёрфи - актёр, который за последнее десятилетие зарекомендовал себя одним из самых востребованных. Он запомнился нам по фильмам "28 дней спустя", "Начало", "Тихое место-2", "Бэтмен". Одна из его последних запомнившихся зрителям работ - роль в сериале "Острые козырьки". Узнаем несколько любопытных фактов из жизни актёра!
Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Этого про Мёрфи. Помимо актёрских талантов, Киллиан Мёрфи обладает ещё и музыкальными. Многие не знают, что он опытный музыкант, написавший несколько песен. В некоторых фильмах ему удалось это продемонстрировать - например, в картине "Ветер, который качает вереск" (2006) он сыграл военнослужащего Ирландской республиканской армии, который по-настоящему играл на скрипке. Актёр также был участником музыкальной группы Sons of Mr. Greengenes, будучи подростком.
Получив среднее образование, Мёрфи поступил на юридический факультет Университетского колледжа Корка. Однако, уже через год он бросил учебу - поняв, чем по-настоящему горит его душа. Его всегда тянуло к искусству, поэтому он попробовал себя в актёрстве - и у него получилось. Первый успех пришёл к нему в 2002 году, после съёмок в фильме "28 дней спустя". Критики высоко оценили его игру, и это был многообещающий карьерный старт.
В 2005 году режиссёр Кристофер Нолан запустил кастинг на роль в трилогии о Бэтмене, и Мёрфи без раздумий решил попробоваться на роль главного героя. К сожалению, он не получил её - но актёру удалось привлечь внимание и выделиться. Нолан пригласил его на роль суперзлодея Пугало (Джонатана Крейна) в фильме "Бэтмен: Начало" (2005). Хотя Мёрфи скептически относился к своей роли, она ему удалась, и запомнилась многим.
Мёрфи был вегетарианцем в течение 15 лет, пока не начал сниматься в "Острых козырьках". По его словам, во время съёмок он не хотел выглядеть как "тощий ирландец", поэтому решил поднабрать вес и начать есть мясо, чтобы поддерживать здоровые уровни белка в организме.
Роль гангстера Томми Шелби принесла Мёрфи широкую популярность. Однако, актёру не очень-то нравилась внешность его персонажа: по его словам, "стрижка, походка и даже кепка" были лишь поверхностными элементами стиля для "крутости", но при этом он сам не чувствовал себя настолько крутым. Стрижка - отдельная история. Как рассказал актёр, ему потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к ней - но вместе с тем именно стрижка помогла ему больше вжиться в роль.
У Мёрфи нет аккаунтов в социальных сетях. В нескольких интервью актёр заявлял, что они его попросту не привлекают, и он не видит в соцсетях ничего интересного. Он чётко разделяет личное и публичное, и вне актёрской карьеры ведёт довольно сдержанную жизнь, уделяя много времени семье. С поклонниками он предпочитает общаться лично, на мероприятиях, или через СМИ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А еще не знаю как зовут Агента Смита. Хотя актер тоже крутой)
Хотя Мёрфи хорош в этом сериале.
Но и Том Харди жжот нипадецки местами.
Остальные работы актёра не запомнились.