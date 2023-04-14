6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи

Роль гангстера Томми Шелби принесла Мёрфи широкую популярность. Однако, актёру не очень-то нравилась внешность его персонажа: по его словам, "стрижка, походка и даже кепка" были лишь поверхностными элементами стиля для "крутости", но при этом он сам не чувствовал себя настолько крутым. Стрижка - отдельная история. Как рассказал актёр, ему потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к ней - но вместе с тем именно стрижка помогла ему больше вжиться в роль.