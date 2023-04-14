FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7463 поста • 867 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи

6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи

Автор:
14 апреля 2023 19:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киллиан Мерфи   актер   актеры   голливуд   знаменитости   известные люди   интересные факты   факты   фото   шоу бизнес   
2003
7

Киллиан Мёрфи - актёр, который за последнее десятилетие зарекомендовал себя одним из самых востребованных. Он запомнился нам по фильмам "28 дней спустя", "Начало", "Тихое место-2", "Бэтмен". Одна из его последних запомнившихся зрителям работ - роль в сериале "Острые козырьки". Узнаем несколько любопытных фактов из жизни актёра!

×
×

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Этого про Мёрфи. Помимо актёрских талантов, Киллиан Мёрфи обладает ещё и музыкальными. Многие не знают, что он опытный музыкант, написавший несколько песен. В некоторых фильмах ему удалось это продемонстрировать - например, в картине "Ветер, который качает вереск" (2006) он сыграл военнослужащего Ирландской республиканской армии, который по-настоящему играл на скрипке. Актёр также был участником музыкальной группы Sons of Mr. Greengenes, будучи подростком.


Получив среднее образование, Мёрфи поступил на юридический факультет Университетского колледжа Корка. Однако, уже через год он бросил учебу - поняв, чем по-настоящему горит его душа. Его всегда тянуло к искусству, поэтому он попробовал себя в актёрстве - и у него получилось. Первый успех пришёл к нему в 2002 году, после съёмок в фильме "28 дней спустя". Критики высоко оценили его игру, и это был многообещающий карьерный старт.


В 2005 году режиссёр Кристофер Нолан запустил кастинг на роль в трилогии о Бэтмене, и Мёрфи без раздумий решил попробоваться на роль главного героя. К сожалению, он не получил её - но актёру удалось привлечь внимание и выделиться. Нолан пригласил его на роль суперзлодея Пугало (Джонатана Крейна) в фильме "Бэтмен: Начало" (2005). Хотя Мёрфи скептически относился к своей роли, она ему удалась, и запомнилась многим.


Мёрфи был вегетарианцем в течение 15 лет, пока не начал сниматься в "Острых козырьках". По его словам, во время съёмок он не хотел выглядеть как "тощий ирландец", поэтому решил поднабрать вес и начать есть мясо, чтобы поддерживать здоровые уровни белка в организме.


Роль гангстера Томми Шелби принесла Мёрфи широкую популярность. Однако, актёру не очень-то нравилась внешность его персонажа: по его словам, "стрижка, походка и даже кепка" были лишь поверхностными элементами стиля для "крутости", но при этом он сам не чувствовал себя настолько крутым. Стрижка - отдельная история. Как рассказал актёр, ему потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к ней - но вместе с тем именно стрижка помогла ему больше вжиться в роль.


У Мёрфи нет аккаунтов в социальных сетях. В нескольких интервью актёр заявлял, что они его попросту не привлекают, и он не видит в соцсетях ничего интересного. Он чётко разделяет личное и публичное, и вне актёрской карьеры ведёт довольно сдержанную жизнь, уделяя много времени семье. С поклонниками он предпочитает общаться лично, на мероприятиях, или через СМИ.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Киллиан Мерфи   актер   актеры   голливуд   знаменитости   известные люди   интересные факты   факты   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
ChePaev Час назад
я его впервые увидел в фильме "Начало" с ДиКаприо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Горожанин Полчаса назад
Он и в России снимается.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
957
Николай Час назад
Так вот как его зовут)))) До этого он был был " ну вот тот актер прикольный, в фильме Время снимался".
А еще не знаю как зовут Агента Смита. Хотя актер тоже крутой)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
pokevon Час назад
А я увидел его первый раз в фильме "Насмотревшись детективов", чем то запомнился. Хотя этот фильм вышел даже после Бетмена начало. Странно, думал очень давнешний фильм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Purple_Bear Час назад
Острые козырьки хорошо начался, первый сезон посмотрел на одном дыхании. Второй впрде тоже неплохо. А третий и дальше - тягомотина и нудятина.
Хотя Мёрфи хорош в этом сериале.
Но и Том Харди жжот нипадецки местами.
Остальные работы актёра не запомнились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Purple_Bear Артур Будкин 50 минут назад
Такой эталонный подлец из персонажа Харди получился. Яркий, эгоистичный, циничный. У всех бывают взлёты и падения. Вот и Алфи Соломонса помотало в сериале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Никита Сергеевич Час назад
За отсутствие соц.сетей отдельный жирный ПЛЮСИЩЕ мужику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83470



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира
20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира
20 удивительных штук, которые не увидишь каждый день
20 удивительных штук, которые не увидишь каждый день
Набирающие популярность в сообществах
Полноразмерную копию Kia EV6 собрали из кубиков LEGO
Полноразмерную копию Kia EV6 собрали из кубиков LEGO
Как выглядели бы герои «Властелина колец», будь это не фэнтезийная эпопея, а старорусская сказка
Как выглядели бы герои «Властелина колец», будь это не фэнтезийная эпопея, а...
Никаких больше черных дыр
Никаких больше черных дыр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мужик с золотыми руками

Лучшие демотиваторы
Мир до и после того, как ты высказал своё мнение

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#животные#аварии#интересное#США#Прикол#люди#Россия
#интересно#автомир#факты#в мире#шоу бизнес#позитив#Фотографии#Жизнь#Приколы#кот
#история#автомобили#подборка#дтп#авто аварии#забавно#улыбнуло#знаменитости#Автовсячина#СССР
Никаких больше черных дыр Никаких больше черных дыр 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах Без красной дорожки, но с осликом и шутками про пощёчину: как прошёл "Оскар-2023" Без красной дорожки, но с осликом и шутками про пощёчину: как прошёл "Оскар-2023" 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги 8 странных фактов о Кристофере Уокене, которыми поделились его коллеги 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 10 неожиданных фактов о Дензеле Вашингтоне 10 неожиданных фактов о Дензеле Вашингтоне

На что жалуетесь?

Вернуться