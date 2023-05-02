Гадкий утенок, обладательница привлекательных ступней и падшая женщина: 15 фактов об Уме Турман

В 15 лет Ума Турман бросила школу и перебралась в Нью-Йорк. В ее кармане было всего 300 долларов, поэтому бесконечные модельные и актерские кастинги ей пришлось совмещать с работой посудомойки.

Однако первый по-настоящему значимый эпизод в кино стал для нее настоящим испытанием.

«Терри Гиллиам, снимавший “Приключения барона Мюнхгаузена”, искал молодую девушку для пародии на картину Боттичелли “Рождение Венеры” и нашел меня. Я согласилась, потому что других предложений не было, но нервничала невероятно: ведь я никогда не раздевалась перед камерой. А тут нужно было стоять полностью обнаженной. Гиллиам это чувствовал и постоянно меня подкалывал: “Дороги назад нет! Ума, ты уже разделась, ты падшая женщина!”. Не поверите, но от этих криков мне становилось легче».

После этого Ума поняла, что сексуальность — один из факторов успеха, и снялась в провокационном фильме Филипа Кауфмана «Генри и Джун», которому сначала даже присвоили прокатный рейтинг «порнография» (позже он был изменен). После него желтая пресса стала назвать Турман «секс-символом для интеллектуалов». Ума не возражала: «Сексуальность — важная часть любого искусства. Актеры не должны забывать об этом».

От «Криминального чтива» Ума Турман хотела отказаться