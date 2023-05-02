Гадкий утенок, обладательница привлекательных ступней и падшая женщина: 15 фактов об Уме Турман

Ума Турман — одна из самых харизматичных актрис Голливуда.
Ума родилась в семье буддийского монаха
Семья, в которой выросла Ума Турман, без преувеличения уникальна. Ее мать была потомственной баронессой и очень успешной моделью, а отец занимался изучением восточных религий и стал первым американцем в истории, которого постриг в монахи сам Далай-лама.
Правда, через несколько лет Роберту Турману пришлось отказаться от монашеских обетов, однако верность кое-каким буддийским принципам он сохранил. Свое редкое имя Ума получила именно от отца — в индийской мифологии так звали одну из жен Хивы.
«В моей семье, чересчур необычной и неформальной, поощрялось любое бунтарство. Именно поэтому все свое детство я убила на то, чтобы стать нормальной. Быть как все — это стало моей мечтой и моим бунтарством. Поэтому в 12 лет я записалась в команду чирлидинга — для американцев ничего банальнее и не придумаешь. Отец был в ярости, а мама сказала: “Я дала своим детям самое главное — жизнь. С остальным им придется разбираться самостоятельно”. В итоге из моего бунтарства ничего не вышло».
До 15 лет Ума Турман считала себя настоящим уродцем
«Я была довольно пухлая. У меня был огромный нос, а глаза выглядели так, как будто их приклеили в голове и промахнулись с размером. К тому же я была на голову выше сверстников (1,80 м в 12 лет), постоянно спотыкалась, падала, да и имя у меня было чересчур экзотическое. Поэтому в детстве добрые одноклассники часто звали меня уродиной — и это было невероятно больно. Ведь я родилась в семье записных красавиц: мама была роскошной моделью, а бабушке в ее родном городе даже памятник поставили за красоту. И тут вдруг я…
Я перестала улыбаться, потому что мне сказали, что у меня уродливая улыбка, носила мешковатые вещи, потому что меня дразнили “ходячей жердью”. И только к пятнадцати годам мое лицо изменилось — тогда разговоры о корректировке носа постепенно сошли на нет. Я чуть-чуть успокоилась. С таким лицом уже можно было жить, хотя я смирилась с тем, что я некрасива.
Когда я через несколько лет попала в кино и все стали взахлеб называть меня красавицей, я не верила ни одному слову. И до сих пор не верю».
Терри Гиллиам называл Уму Турман «падшей женщиной»
В 15 лет Ума Турман бросила школу и перебралась в Нью-Йорк. В ее кармане было всего 300 долларов, поэтому бесконечные модельные и актерские кастинги ей пришлось совмещать с работой посудомойки.
Однако первый по-настоящему значимый эпизод в кино стал для нее настоящим испытанием.
«Терри Гиллиам, снимавший “Приключения барона Мюнхгаузена”, искал молодую девушку для пародии на картину Боттичелли “Рождение Венеры” и нашел меня. Я согласилась, потому что других предложений не было, но нервничала невероятно: ведь я никогда не раздевалась перед камерой. А тут нужно было стоять полностью обнаженной. Гиллиам это чувствовал и постоянно меня подкалывал: “Дороги назад нет! Ума, ты уже разделась, ты падшая женщина!”. Не поверите, но от этих криков мне становилось легче».
После этого Ума поняла, что сексуальность — один из факторов успеха, и снялась в провокационном фильме Филипа Кауфмана «Генри и Джун», которому сначала даже присвоили прокатный рейтинг «порнография» (позже он был изменен). После него желтая пресса стала назвать Турман «секс-символом для интеллектуалов». Ума не возражала: «Сексуальность — важная часть любого искусства. Актеры не должны забывать об этом».
От «Криминального чтива» Ума Турман хотела отказаться
Когда в начале девяностых актрисе прислали сценарий «Криминального чтива», она была в ужасе.
«Моя героиня нюхала кокаин, а я даже толком не знала, что это такое! А еще мат на каждой странице, да и “мужа” моего по сюжету насиловали. В общем, я никак не могла уговорить себя подписать контракт. Хотя прекрасно знала, что на эту роль огромная очередь, в которой стояла даже Мишель Пфайффер. К счастью, Тарантино не понимает слова “нет”. Он три часа промывал мне мозг в ресторане, и я все-таки согласилась. А теперь даже представить не могу, что когда-то я не хотела работать с ним!».
Роль в «Криминальном чтиве» Уме Турман помогли получить ее ступни
По легенде, как только Квентин Тарантино увидел ступни Умы Турман, он сразу понял, что роковую Мию в его фильме должна играть именно она. Ведь большие ступни у женщины — это чертовски сексуально! Однако Турман, наоборот, своих ног стеснялась, и режиссер потратил не один час, уговаривая ее скинуть обувь перед камерой.
Знаменитый танец Умы и Джона Траволты, который герои танцуют босиком, потребовал особых уговоров, ведь актриса считала себя чересчур неуклюжей. Однако режиссер был упрям и настойчив, поэтому актриса сдалась — а через несколько месяцев проснулась звездой. Кстати, теперь она шутит, что кадров ее голых стоп Тарантино снял так много, что из них можно сделать отдельный фильм.
Ради «Убить Билла» Ума сбросила 11 килограммов
Турман никогда не могла похвастаться лишними килограммами, однако съемки самого главного фильма в ее жизни должны были начаться через пару месяцев после родов. Поэтому Уме Турман пришлось приводить себя в форму в ускоренном темпе.
«Глупо браться за проект такого масштаба, когда ты выглядишь, как толстопопый самурай! Поэтому пришлось себя ограничивать: я ела только парную рыбу и овощи, рис и мисо-суп. Самым страшным искушением был хлеб, который буквально снился мне по ночам. Поэтому, когда официант в ресторане ставил передо мной булочки, я сразу же выливала на них стакан воды — чтобы не схватить хрустящую корочку и не засунуть ее себе в рот.
При этом мои тренировки длились по 5-8 часов. Я должна была освоить три стиля кунг-фу, два стиля боев на мечах, ножевой бой и кучу всего еще. Конечно, сначала я надеялась, что самой мне не придется этого делать: что меня подменят каскадеры, что часть трюков “спрячут” при монтаже и так далее. Однако Квентин был беспощаден, и я поняла, что ничто меня не спасет. Поэтому мне пришлось попотеть — и это было невероятно трудно. В итоге я сбросила 11 килограммов за полтора месяца и освоила такие пируэты, о которых раньше и мечтать не могла».
Во время съемок «Убить Билла 2» актриса попала в аварию
Первый же день тренировок к фильму «Убить Билла» чуть было не закончился трагедией: актриса впервые в жизни взяла в руки меч, попыталась им взмахнуть и со всей силы ударила себя же по голове. Однако, по сравнению с тем, что случилось на площадке «Убить Билла 2», такое происшествие можно назвать пустяковым.
По сценарию, героиня Турман должна была ехать в машине со скоростью 60 км/ч. Водить актриса умела, однако кабриолет был чересчур маленьким и неудобным, поэтому Ума влезла в него с трудом и была сильно ограничена в движениях. На ее жалобы режиссер никак не отреагировал, сказав, что машина в отличном состоянии и все будет прекрасно.
«Во время одного из дублей у этой развалюхи отвалилось колесо. Я влетела в пальму и потеряла сознание. В первую секунду всем показалось, что я разбилась насмерть. К счастью, худшего не случилось, а в больнице мне дали понять, что отделалась “легким испугом”: у меня были “всего лишь” сотрясение мозга, травмы колена и шеи. Съемки, разумеется, остановили на несколько недель. А вот признавать себя виноватым никто почему-то не торопился: боссы Miramax обвиняли в аварии нашего продюсера, Харви Вайнштейна, а он валил все на Квентина. Я же была жутко зла на них обоих и считала, что они оба сговорились меня убить».
В 16 лет Ума Турман столкнулась с насильником
Это случилось через несколько месяцев после переезда будущей актрисы в Нью-Йорк.
В одном из ночных клубов она столкнулась со взрослым парнем лет 20: он был жутко пьян, но уговорил наивную девочку продолжить вечеринку у него дома. В интервью The New York Times она рассказала об этом ужасном опыте:
«К сожалению, я была уступчивой. Я пыталась сказать “нет”, я плакала и делала все, что могла. Он сказал мне, что дверь заперта, но я так и не попробовала открыть ее. Я помню, как стояла перед зеркалом, вернувшись домой, смотрела на свои руки и злилась — они не были в крови или синяках».
Уме Турман подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
Встреча с насильником помогла Уме разобраться с другим, более страшным Дон Жуаном — Харви Вайнштейном.
«С Харви мы познакомились во время съемок “Криминального чтива”, — рассказала актриса в большом интервью New York Times. — Он постоянно крутился вокруг меня, хвалил мой ум и талант, говорил, что меня ждут слава и деньги. То есть просто забалтывал наивную девочку, которой, к счастью, я на тот момент уже не была. Потом он позвал меня к себе в номер, и я пошла, потому что воспринимала его не как угрозу, а как чудаковатого старого дядьку. Он вышел ко мне в халате и черных сапогах и предложил раздеться. Я же только улыбнулась и ответила, что мне холодно. Он не понял моей шутки и быстро ретировался.
Тем не менее приставания продолжались, и, в конце концов, он снова позвал меня в номер. Тогда я пришла к нему и сказала: “Если ты попытаешься сделать со мной то, что делал с другими, то обещаю тебе, что ты потеряешь свою карьеру, репутацию и семью”. Харви покраснел и захлопнул дверь у меня перед носом».
Харви Вайнштейн не простил Уме Турман отказа
Испортить карьеру актрисе он, к счастью, не мог, однако обида на нее осталась. Именно поэтому он много раз намекал Тарантино, что не хочет видеть Уму в «Омерзительной восьмерке», которую тот как раз собирался снимать.
Режиссер на эти «рекомендации» внимания не обратил и все-таки предложил роль Турман, от которой та отказалась по другим причинам. А затем стало известно, что тот эпизод в «Убить Билла», в котором персонаж Майкла Мэдсена плюет в лицо Уме Турман, был настоятельно предложен как раз Вайнштейном.
«Конечно, за свое поведение он извинился. Но, когда я слышу разговоры о Харви, мне кажется, что я причастна ко всей этой грязи. Как будто на мне есть вина за тех женщин, которых он трогал и которым испортил карьеру. Ведь я смогла сказать “нет” и остаться на гребне волны. А у них это не получилось».
Ума Турман считает, что ее внешность ограничивает подбор ролей
Многие актеры уверяют, что способны сыграть кого угодно: хоть эльфа, хоть матерого уголовника. Турман, напротив, смотрит на свои возможности без особых иллюзий.
«Я всегда была настолько нестандартной, что на многие роли, которые могли бы мне подойти по возрасту или по типажу, меня даже не рассматривали. К примеру, мне никогда не предлагали играть жертв неразделенной любви. Считается, что такая, как я — высокая и резкая, — страдать не может. Впрочем, когда Квентин начал работать над “Убить Билла”, все хором отговаривали его брать меня в этот проект. Мол, Турман слишком утонченная и с мечом в руке она будет смотреться смешно. Тем не менее я справилась — и теперь по-другому меня никто и не воспринимает».
Ума Турман могла бы сыграть Лару Крофт
Впрочем, от некоторых знаковых ролей Турман отказалась сама. К примеру, в 2000 году она получила предложение стать расхитительницей гробниц, но проект показался ей бестолковым. А вот от Эовин из «Властелина колец» она отказалась не по своей воле: актриса только что родила сына Левона Грина Хоука, и у нее не было возможности оставить его одного.
Что касается ролей мечты, то они у Умы довольно странные: она бы очень хотела сыграть Анну Ахматову, а также Змея-искусителя из райского сада, соблазнившего Еву попробовать заветный плод.
Общение в соцсетях актрису не привлекает
«Мне кажется, что это скучно. Хотя, возможно, когда-нибудь я тоже войду во вкус. Но пока у меня нет желания тратить свою жизнь на социальные сети. К тому же, я слишком честная. Могу откровенно кого-то раскритиковать — и потом пожалею. Так что мне каждую неделю пришлось бы извиняться и писать опровержения! Тем более что я ненавижу поспешную критику — чувствую себя грязной после таких разговоров».
Правда, аккаунт в Instagram* (соцсеть признана в России экстремистской и запрещена) актриса все-таки завела — сейчас у нее 1,3 млн подписчиков.
Турман старается придерживаться вегетарианской диеты
Вегетарианством Ума увлеклась в 11 лет, однако полностью отказаться от мясных или молочных продуктов так и не смогла.
«Я обожаю мясо! Но я понимаю, что оно невероятно токсично для человеческого организма, а индустрия по убийству и поеданию животных губительна для планеты в целом. Поэтому я всю жизнь борюсь со своими вкусовыми привычками и стараюсь в своем рационе сводить мясо к минимуму».
В остальном же актриса крайне неприхотлива. Ей нравятся фисташковое мороженое и чипсы, соленые орехи и шоколад. Кстати, еда помогает ей переключится: чтобы выйти из рабочего состояния и начать отдыхать, Ума обязательно должна съесть что-нибудь вкусное.
Ума Турман не боится своего возраста
В 2015 году желтая пресса начала писать о том, что Ума Турман сделала себе несколько пластических операций, ведь ее лицо изменилось чересчур сильно. Актрисе пришлось оправдываться.
«Да не было никаких операций! Я просто стала краситься чуть иначе, поэтому вы меня не узнали. Я не боюсь показаться “старой”, ведь все люди меняются, когда становятся старше — и я, представьте, не исключение. Это не значит, что с годами все мы превращаемся в каких-то уродцев: просто есть красота молодости, а есть красота зрелости. И женщина, которой за пятьдесят, тоже прекрасна. Правда, при одном условии: если она не пытается выглядеть, как 12-летняя девочка».
Источник:
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