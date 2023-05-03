14 потрясающих фото о том, насколько неприступны горы Каракорум

Каракорум — это высочайшая горная система планеты после Гималаев. Она занимает второе место. Именно к этим горам отправился польский фотограф Томаш Пшиходзень (Tomasz Przychodzień), чтобы показать их величие и красоту. Он был поражен горами, в особенности башнями Транго. Транго — это комплекс отвесных вершин высотой больше шести километров. Фотограф влюбился в эти горы настолько, что теперь ими одержим. Достаточно посмотреть на снимки Томаша, чтобы понять его страсть.

Томаш — фотограф-самоучка, он специализируется именно на горных пейзажах