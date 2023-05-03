14 потрясающих фото о том, насколько неприступны горы Каракорум

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Почему покорить эти горы круче, чем Эверест.
Каракорум — это высочайшая горная система планеты после Гималаев. Она занимает второе место. Именно к этим горам отправился польский фотограф Томаш Пшиходзень (Tomasz Przychodzień), чтобы показать их величие и красоту. Он был поражен горами, в особенности башнями Транго. Транго — это комплекс отвесных вершин высотой больше шести километров. Фотограф влюбился в эти горы настолько, что теперь ими одержим. Достаточно посмотреть на снимки Томаша, чтобы понять его страсть.
Томаш — фотограф-самоучка, он специализируется именно на горных пейзажах
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Сначала он хотел отправиться к Эвересту, но главная вершина мира показалась ему непривлекательной
Пшиходзень случайно увидел фотографии башен Транго и решил, что поедет снимать именно Каракорум
Поездка к этим горам изменила Томаша: раньше он мечтал объехать самые красивые места планеты
Он грезил Исландией, Новой Зеландией, Патагонией и другими красивейшими локациями
Однако красота и неприступность башен Транго заставили влюбиться в Каракорум без памяти
Теперь Томаш говорит, что хочет снимать только эти горы
Возможно, пройдет не одно десятилетие, прежде чем он ими насытится
Ведь Каракорум — одна из самых величественных и красивых горных систем планеты
Сами Башни Транго — сложнейшие горы для альпинистов
Они настолько круты, что буквально по пальцам можно пересчитать удачные восхождения
Покорение этих гор считается показателем высшего мастерства среди альпинистов
Оказалось, что Транго — это не только мечта альпинистов
Это также мечта фотографов
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