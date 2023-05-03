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14 потрясающих фото о том, насколько неприступны горы Каракорум

14 потрясающих фото о том, насколько неприступны горы Каракорум

Автор:
03 мая 2023 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   высота   горы Каракорум   красота   природа   удивительно   фото   
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Почему покорить эти горы круче, чем Эверест.

Каракорум — это высочайшая горная система планеты после Гималаев. Она занимает второе место. Именно к этим горам отправился польский фотограф Томаш Пшиходзень (Tomasz Przychodzień), чтобы показать их величие и красоту. Он был поражен горами, в особенности башнями Транго. Транго — это комплекс отвесных вершин высотой больше шести километров. Фотограф влюбился в эти горы настолько, что теперь ими одержим. Достаточно посмотреть на снимки Томаша, чтобы понять его страсть.


Томаш — фотограф-самоучка, он специализируется именно на горных пейзажах

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Сначала он хотел отправиться к Эвересту, но главная вершина мира показалась ему непривлекательной

Пшиходзень случайно увидел фотографии башен Транго и решил, что поедет снимать именно Каракорум

Поездка к этим горам изменила Томаша: раньше он мечтал объехать самые красивые места планеты

Он грезил Исландией, Новой Зеландией, Патагонией и другими красивейшими локациями

Однако красота и неприступность башен Транго заставили влюбиться в Каракорум без памяти

Теперь Томаш говорит, что хочет снимать только эти горы

Возможно, пройдет не одно десятилетие, прежде чем он ими насытится

Ведь Каракорум — одна из самых величественных и красивых горных систем планеты

Сами Башни Транго — сложнейшие горы для альпинистов

Они настолько круты, что буквально по пальцам можно пересчитать удачные восхождения

Покорение этих гор считается показателем высшего мастерства среди альпинистов

Оказалось, что Транго — это не только мечта альпинистов

Это также мечта фотографов

Источник:

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Метки: в мире   высота   горы Каракорум   красота   природа   удивительно   фото   
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4  комментария
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1M
NAZARETH (модер) 42 минуты назад
"Лучше гор могут быть только горы,
на которых ещё не бывал" - Высоцкий
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10k
Алексей 14 минут назад
Хоббиты шли под этими горами
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