15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы

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Как выглядит настоящая зима.
Зима — это настоящая сила, как доказали пользователи соцсетей, так что вооружитесь одеялом и горячим напитком, чтобы не замерзнуть.
Причал, уходящий в Северный Ледовитый океан на Аляске
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Квартира в Исландии после снегопада
Настоящий сибирский макияж
Слой льда на лобовом стекле румынской машины
Тюлень в недоумении, что случилось с его усами, Польша
Автор этой скульптуры — ледяной шторм
Снег сначала таял, капая с крыши, а затем сильный ветер заставил его замерзнуть в причудливой и опасной форме
Ворота в канадском городке Порт-Стэнли, покрытые льдом
Розы на балконе после ледяного дождя
Полная заморозка природы во Владивостоке
Ниагарский водопад зимой со стороны Канады
Иней, превратившийся в снежные иголки
Вот что будет, если пускать мыльные пузыри в -37°C
Когда в морозильной камере не хватает места
Последствия ледяного дождя в Словении
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