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15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы

15 раз, когда люди запечатлели истинную силу зимы

Автор:
06 февраля 2023 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   зима   красота   мороз   природа   удивительно   фото   холода   
1494
16

Как выглядит настоящая зима.

Зима — это настоящая сила, как доказали пользователи соцсетей, так что вооружитесь одеялом и горячим напитком, чтобы не замерзнуть.


Причал, уходящий в Северный Ледовитый океан на Аляске

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Квартира в Исландии после снегопада

Настоящий сибирский макияж

Слой льда на лобовом стекле румынской машины

Тюлень в недоумении, что случилось с его усами, Польша

Автор этой скульптуры — ледяной шторм

Снег сначала таял, капая с крыши, а затем сильный ветер заставил его замерзнуть в причудливой и опасной форме

Ворота в канадском городке Порт-Стэнли, покрытые льдом

Розы на балконе после ледяного дождя

Полная заморозка природы во Владивостоке

Ниагарский водопад зимой со стороны Канады

Иней, превратившийся в снежные иголки

Вот что будет, если пускать мыльные пузыри в -37°C

Когда в морозильной камере не хватает места

Последствия ледяного дождя в Словении

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Метки: в мире   зима   красота   мороз   природа   удивительно   фото   холода   
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Куртуазный Маньерист Час назад
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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Холодно пздц!

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Anarasius

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