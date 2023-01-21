18 снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь матушки-природы

Сила матушки-природы безгранична. Она повелевает стихиями и может без труда перевернуть всю планету с ног на голову. Многие люди забывают, что отношение к окружающему миру должно быть трепетным и уважительным. Ведь последствия обратного давно известны.
Природа периодически показывает людям свою силу и величие, чтобы никто не забывал, кто на этой планете главный. Демонстрация мощи проявляется не только в различных явлениях. Природа проявляет свои таланты и во многих других аспектах. Предлагаем вашему вниманию коллекцию фотографий, подтверждающих всё вышесказанное.
Вот что может сделать сильная снежная буря
Окаменелое дерево. Демонстрация силы природы и времени
Задняя часть ног страуса эму
Огромный медведь гризли
Внутри карстовой воронки растёт древний лес. Некоторые деревья в нём достигают сорокаметровой высоты
Недавно учёные обнаружили скрытый древний лес, расположенный в ранее неизученной массивной воронке. Она находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Карстовый провал уходит на 192 метра в глубину.
Необыкновенная троица: цапля, змея и рыба. Делайте ставки
Молодой парусник. Уже не нос, а настоящий маленький меч
Длинноногая якана
Замершие пузырьки метана в озере Байкал
Влияние сильного ветра
Гигантская арапайма. Длина этой красотки составляет два с половиной метра
Удивительное существо обитает в водоёмах южноамериканских стран уже на протяжении 20 миллионов лет.
Гигантское осиное гнездо было найдено в одном из городов Бразилии
Ещё одно большое гнездо, но уже построенное не осами, а птицами под названием ткачи
В таких поселениях может разместиться до сотни пар птиц. Это же целый городок на дереве!
Сияющие глаза аллигаторов
Плайя-дель-Амор на острове Мариета: скрытый пляж в Мексике
Плайя-дель-Амор практически полностью скрыт от посторонних глаз под естественным куполом. Остров Мариета необитаем, он сформировался сотни лет назад в результате вулканической активности.
Эти пчёлы знают толк в строительстве. Им только волю дай, так они целый мегаполис из мёда сделают
Жаба чесночница — животное, которое носит усы
Удивительное украшение есть только у представителей мужских особей. По сути, всё так, как и должно быть!
Глаз геккона токи
Источник:
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Из меда? Из воска.