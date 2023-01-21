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18 снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь матушки-природы

18 снимков, доказывающих, что значит истинная сила и мощь матушки-природы

Автор:
21 января 2023 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   природа   сила   удивительно   фото   
374
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Сила матушки-природы безгранична. Она повелевает стихиями и может без труда перевернуть всю планету с ног на голову. Многие люди забывают, что отношение к окружающему миру должно быть трепетным и уважительным. Ведь последствия обратного давно известны.

Природа периодически показывает людям свою силу и величие, чтобы никто не забывал, кто на этой планете главный. Демонстрация мощи проявляется не только в различных явлениях. Природа проявляет свои таланты и во многих других аспектах. Предлагаем вашему вниманию коллекцию фотографий, подтверждающих всё вышесказанное.


Вот что может сделать сильная снежная буря

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Окаменелое дерево. Демонстрация силы природы и времени


Задняя часть ног страуса эму


Огромный медведь гризли


Внутри карстовой воронки растёт древний лес. Некоторые деревья в нём достигают сорокаметровой высоты

Недавно учёные обнаружили скрытый древний лес, расположенный в ранее неизученной массивной воронке. Она находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Карстовый провал уходит на 192 метра в глубину.


Необыкновенная троица: цапля, змея и рыба. Делайте ставки


Молодой парусник. Уже не нос, а настоящий маленький меч


Длинноногая якана


Замершие пузырьки метана в озере Байкал


Влияние сильного ветра


Гигантская арапайма. Длина этой красотки составляет два с половиной метра

Удивительное существо обитает в водоёмах южноамериканских стран уже на протяжении 20 миллионов лет.


Гигантское осиное гнездо было найдено в одном из городов Бразилии


Ещё одно большое гнездо, но уже построенное не осами, а птицами под названием ткачи

В таких поселениях может разместиться до сотни пар птиц. Это же целый городок на дереве!


Сияющие глаза аллигаторов


Плайя-дель-Амор на острове Мариета: скрытый пляж в Мексике 

Плайя-дель-Амор практически полностью скрыт от посторонних глаз под естественным куполом. Остров Мариета необитаем, он сформировался сотни лет назад в результате вулканической активности.


Эти пчёлы знают толк в строительстве. Им только волю дай, так они целый мегаполис из мёда сделают

Жаба чесночница — животное, которое носит усы

Удивительное украшение есть только у представителей мужских особей. По сути, всё так, как и должно быть!


Глаз геккона токи

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Метки: в мире   красота   природа   сила   удивительно   фото   
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2  комментария
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Владимир 2 часа назад
>> Им только волю дай, так они целый мегаполис из мёда сделают
Из меда? Из воска.
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