10 самых необычных, редких и удивительных растений

Мир природы продолжает удивлять человека. На сегодняшний день найдено и выведено огромное количество необычных и даже странных растений. Десять из них мы поместили в нашу подборку.
Трёхметровые суккуленты, подземные грибы-фонарики и орхидеи, похожие на что угодно, но только не на орхидеи. Природа ехидно потирает ручки: «Ну как тебе, человек?». А человек продолжает удивлённо хлопать глазами.
Бизонова трава или голубая грамма
Растёт в прериях Северной Америки. Выглядит как обычная трава с колосками. Но в конце своего цветения колоски голубой граммы скручиваются, образуя очаровательное солнышко.
Thismia kobensis или волшебный фонарик
Это растение считалось вымершим, однако недавно его вновь обнаружили японские ботаники. Особенность этих растений в том, что они живут под землёй, а их яркие цветы вылезают на поверхность. Внешне они напоминают нечто среднее между грибами и светящимися фонариками.
Крестовник килиманджарский
По сути, это гигантский трехметровый суккулент.
Ятрышник итальянский
Нет, это не фотошоп. Цветки этих орхидей действительно похожи на голых человечков в шапочках.
Dracula simia или обезьяноподобный Дракула
Также это растение называют обезьяньей орхидеей. Внешний вид полностью объясняет, откуда взялось такое название.
Психотрия возвышенная или психолория эллата
Цветок, напоминающий гигантские алые губы.
Росянка
Хищный плотоядный цветок. Его соцветия выделяют капельки слизи, внешне напоминающие росу. Этими капельками цветок и приманивает насекомых-жертв.
Раулия или овощная овца
Это растение напоминает ни то облако, ни то овечку (если смотреть издалека). За это растение и получило своё название. Обитает в Новой Зеландии.
Львиный зев
Само растение выглядит не особо необычно, но вот его сухая семянка весьма жутковата.
Трихозант
Относится к роду травянистых лиан. Отличаются удивительными цветками с кудряшками на концах.
Бонус: асцидии
Эти удивлённые мордочки — это асцидии. Обитают на дне моря и, как оказалось, они ближе к животным, чем к растениям.
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