Эволюция «отжигает»: самые красивые черви

У 99% людей в мире слова «червь» и «красота» никогда не встречаются в одном предложении. Хотите знать то, что знает 1%? Тогда приготовьтесь удивляться и обязательно долистайте до самого красивого первого места.
Желтый листик
..напоминает червь Pseudoceros japonica.
Ну чем вам не осенний листочек?
Эта красота достигает 8 см и живет не только возле Японии, но и у восточных берегов России.
Голова-молот…
у червя Bipalium.
Яркий и опасный
Этот хищник вырастает до 40 см и предпочитает на обед знакомых всем нам дождевых червей и улиток. Охотится он с помощью сильнейшего яда, который в больших дозах поражает дыхательную систему
Светящиеся бутылки
Глядя на Clavelina Lepadiformis кажется, что какой-то сумасшедший умелец собрал пустые пластиковые бутылки без крышек и привязал их ко дну.
Да, это все живое!
Но присмотревшись замечаешь, что эти «бутылки» могут светиться. Колонии этих червей вы можете повстречать у берегов Норвегии и Ирландии
Ещё и светятся!
Птица под водой
Трудно поверить, но эти штуки — не перья птиц.
Вот уж точно оригинальный букетик
Это «лучшая сторона» червей Sabellаstarte cf. sanctijosephi Менее фотогеничную часть они прячут в трубки из слизи и песка
Хищный дракон
Hermodice Carunculata густо покрыт пучками белых щетинок, что делает его похожим на дракона, которого носят китайцы на фестивале в честь праздника «Когда дракон поднимает голову».
Словно предупреждает «не трогай меня»
Считаем, что очень похоже
На внешняя схожесть не заканчивается: этот червь – ловкий хищник и весьма опасен. Его щетинки наполнены ядом, так что если вы рискнёте притронуться, ожог вам обеспечен.
Но красивый, конечно, этого не отнять
Гость из космоса
Иначе и не объяснить такую необычную красоту червя Phyllidiella pustolosa.
Чем вам не пришелец
Окраска у них пятнистая и бугорки могут быть разных цветов. Встретить их можно у берегов Тихого оценка
Ох, этот вариант нам нравится ещё больше!
Завивка
Ещё один поклонник локонов — черви семейства Terebellidae
Жаль, он не понимает человеческий язык, так бы посоветовали «кудрявый метод» для кудрявых волос
Многочисленными щупальцами они ловят мелкую добычу. Ещё более мелкую, чем они сами, так как черви эти размером 15 см
Ёлочка
В море, знаете ли, тоже хотят отмечать Новый год! Только вместо привычной нам лесной красавицы там даже не коралл, а…червь! Зовут его Spirobranchus Giganteus И та бахрома, которую вы видите — его щупальца.
Не хуже лесной
Ими червь фильтрует воду и поедает всякие мелкие частички. Красивее всего, когда черви разных окрасов собираются вместе.
Умеют же подводные жители отмечать Новый год!
Но стоит лишь рыбе или другой опасности приблизиться к червю, то «ёлочка» втягивается в трубочку и красоты как не бывало
Злая радуга
Вообще пусть радуга на черве Eunice aphroditois не вводит вас в заблуждение какой он милый.
Красавец
На деле этот трёхметровый хищник держит в страхе всех обитателей морского дна: он уверенно нападает на рыб размером больше себя. График у него ненапряжный: днём он спит глубоко под песком, а уж ночью решает — охотиться или нет, ведь он может легко обойтись без еды целый год.
Неоновая вечеринка
На такой червь Nembrotha kubaryana точно был бы звездой!
Его костюмчик поражает контрастом оранжевого и зелёного. На морском языке это значит «не ешь меня, я ядовит». Сам червь питается не менее странными животными — асцидиями
Асцидии выглядят не менее ярко, но им это не помогает, их едят
Последний день Помпеи
Если бы кто и выжил под слоем лавы и пепла, то этот червь. Его так и назвали — Помпейский червь (Alvinella pompejana)
Выглядит жутковато, согласитесь
За то, что живет он возле возле горячие источников, где вода достигает температуры 50°С. И на червя постоянно падает пепел из частиц серы
Морской Элвис
Наряд этих червей не уступает сияющим одеждам короля рок-н-рола.
Максимально не похож на червя
Из-за одной хитрости: своих пигментов у червей нет, но их чешуя отражает свет, который исходит от других обитателей, которые люминисцируют! Пока вы пьёте чай, где-то на глубине 4 тысяч метров подпрыгивают «морские Элвисы» и откусывают друг другу головы – причину этого «ритуала» учёные пока не выяснили. Это тот случай, когда фраза «каждый год открывают новые виды» такая ощутимая — только представьте каких-то 3 года назад никто не знал об этих существах!
Фарфоровое блюдечко
Про фарфор люди знают с 620 г, когда его стали делать китайцы. А вот про червя Pseudoceros indicus, — только с 2002 года.
Такие чистые оттенки
Хотя он словно сделан из белой глины и окантовки синей краской. Встретить это безобидное создание можно в Тихом и Индийском океанах
Хэштег сказочноебали
Именно там, на Бали, можно увидеть плоских червей Pseudoceros dimidiatus.
Очень яркий
И если уж встретите, то не пугайтесь — они не кусаются и яда у них нет. Предупреждаюшая яркая окраска нужна им лишь для защиты от тех, кто ими питается
Лавааанда, горная лаванда
Потрясающе нежный лавандовый и голубой оттенок выбрали для себя Pseudoceros liparus, чтобы соответствовать краскам коралловых рифов Тихого океана. Эти 5-6 сантиметровые создания могут сразить вас наповал разве что своей красотой, так как абсолютно безопасны
Нежный
Более насыщенный
Как вы уже поняли по последним местам нашего ТОПа (подсказка: везде слово Pseudoceros) выигрывают плоские черви!
За их разнообразие и красоту:
Чтобы окончательное ею преисполниться обязательно посмотрите как они плавают, словно летят в воде:
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Хотя, да, необычайно красивы все. Но биологическая безграмотность очень бесит