Эволюция «отжигает»: самые красивые черви

Яркий и опасный

Этот хищник вырастает до 40 см и предпочитает на обед знакомых всем нам дождевых червей и улиток. Охотится он с помощью сильнейшего яда, который в больших дозах поражает дыхательную систему

Светящиеся бутылки

Глядя на Clavelina Lepadiformis кажется, что какой-то сумасшедший умелец собрал пустые пластиковые бутылки без крышек и привязал их ко дну.