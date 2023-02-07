19 растений со всего мира, чьи выдающиеся особенности притянут ваше внимание

Планшет для профессиональной диагностики автомобиля

Игривые фотографии белых медведей

Вот так фикусы, или Убийцы в мире растений

15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем

Необычные растения, которых словно вырастили на другой планете

У природы всегда припасено для нас что-то удивительное