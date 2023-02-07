19 растений со всего мира, чьи выдающиеся особенности притянут ваше внимание

Они, подобно людям, имеют свои неповторимые фишечки, которые сразу же зацепят ваше внимание. Предлагаю вам взглянуть на фото этих чудесных растений. Уверены, что многие из них вы точно увидите впервые.
Во всём мире человека окружают тысячи разновидностей растений. И многие из них могут похвастаться не только красивыми цветочками и зелёными, свежими листочками. Некоторые представители ботанического мира имеют крайне любопытные особенности, касающиеся их размера, цвета, формы плодов и цветений.
Аденантера павлинья сбрасывает такие семена, что сложно поначалу понять, что же перед тобой находится
Ведьмины мётлы на сосне. Выглядит странно, не правда ли?
Ведьмины мётлы — фрагменты кроны растения с аномальным разрастанием. Как правило, рассматривается в качестве болезни растения. Она характеризуется появлением многочисленных тонких побегов, чаще бесплодных, прорастающих из спящих почек.
Имбирь зерумбет или мыльный имбирь
Когда-то полинезийцы использовали ароматную жидкость, скапливающуюся в растении, в качестве шампуня. Кстати, её хорошо видно на фото.
Удивлённая коробочка с семенами лотоса
Новый герой Pixar?
Суккулент Очиток Моргана
Если не присматриваться, кажется, что это несколько сотен гусениц, ползущих куда-то по своим делам.
Виргинский можжевельник — очень приятно пахнет и устойчив к процессам гниения
Так выглядит декабрист, которому 75 лет! Настоящий красавец!
Теперь у меня есть новые цели. Осталось подождать всего 74 года.
В прошлом году посадила тыкву и дыни, но ничего не выросло, в этом году появились эти прикольные гибриды
Каланхоэ трубкоцветное — доказательство того, что природа без ума от правильных форм
Псевдолитос похож на камни
Лозы дикого винограда деформировали ствол дерева
Adenia Perrieri имеет крайне интересные листья
Страстоцвет выглядит, как цветок из фэнтезийного мира
Не суккулент, а груда драгоценностей
Цветы хохлатки похожи на маленьких волшебников
Гигантская равенала поражает своими размерами
Синель меднолистный имеет интересные цветения, которые внешне поминают пушистых червячков
Эониум древовидный похож на чёрную розу
Источник:
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